Phản ứng của Tổng thống Trump khi Iran bắn hạ tiêm kích Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump nói với đài NBC News rằng việc bắn rơi máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc đàm phán nào với Iran, đồng thời từ chối tiết lộ thông tin về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra.

“Không, hoàn toàn không. Không, đây là chiến tranh. Chúng ta đang trong chiến tranh,” Trump nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại, trả lời câu hỏi về việc liệu vụ máy bay Mỹ bị bắn hạ ở Iran hôm 3/4 có ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại khác với báo Independent, Tổng thống Trump cho biết ông không thể bình luận về những gì ông sẽ làm nếu quân nhân thứ hai của kíp lái tiêm kích F-15 bị Iran bắt giữ.

“Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng đăng một thông điệp mơ hồ về dầu mỏ trên mạng xã hội Truth Social. “Giữ lấy dầu mỏ, ai muốn không?”, ông Trump viết.

Ông Trump cũng tuyên bố trong một bài đăng trước đó rằng Mỹ có thể “dễ dàng” mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng với hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle (Ảnh: Không quân Mỹ).

Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ trên không phận Iran. Theo nguồn tin, 2 thành viên tổ bay đã nhảy dù thoát hiểm, làm bùng lên cuộc chạy đua giữa Iran và Mỹ nhằm tìm kiếm các phi công Mỹ.

Một người trong kíp lái đã được giải cứu trong chiến dịch có sự tham gia của 2 trực thăng quân sự Mỹ và máy bay tiếp dầu, những phương tiện này đã bị hỏa lực nhẹ nhắm bắn, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Vị trí của thành viên tổ bay còn lại vẫn chưa xác định, trong khi truyền thông Iran phát sóng hình ảnh các lực lượng dân quân địa phương đang mở cuộc tìm kiếm. Theo truyền thông Iran, nước này phát đi mức treo thưởng 60.000 USD cho việc bắt giữ người này.

Các máy bay Mỹ tiến hành chiến dịch tìm kiếm phi công tiêm kích ở Iran

Cùng ngày tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi trên không phận Iran, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết một máy bay quân sự thứ hai của Mỹ - cường kích A-10 Thunderbolt II - đã bị Iran bắn trúng hôm 3/4, buộc phi công phải nhảy dù.

Phi công lái A-10 đã điều khiển máy bay ra khỏi lãnh thổ Iran trước khi nhảy dù và sau đó được giải cứu, quan chức Mỹ cho biết.

Quân đội Iran tuyên bố đã bắn trúng máy bay A-10, nói rằng máy bay đã rơi xuống vịnh Ba Tư sau khi hệ thống phòng không của Iran nhắm mục tiêu gần eo biển Hormuz.

Máy bay A-10 đã thực hiện các nhiệm vụ trên không phận Iran trong vài tuần qua.