Iran bác đề xuất hòa bình của Mỹ, nêu 5 điều kiện kết thúc chiến sự

Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời một quan chức an ninh chính trị cấp cao cho biết Tehran đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra.

Quan chức này tuyên bố bất kỳ quyết định ngừng bắn nào cũng chỉ được đưa ra theo các điều kiện và thời gian biểu của Iran, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ không cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc.

“Iran sẽ chấm dứt xung đột khi nào Iran quyết định như vậy và khi các điều kiện của Iran được đáp ứng”, quan chức cấp cao Iran tuyên bố, đồng thời cho biết Tehran coi đề xuất của Mỹ là “quá mức”.

Quan chức Iran lưu ý đến những nỗ lực đàm phán trước đó và cáo buộc Mỹ không có ý định thực sự tham gia vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa. Theo quan chức Iran, đề nghị đàm phán hiện tại chỉ là cái cớ để làm gia tăng căng thẳng.

Theo PressTV, quan chức Iran đã vạch ra 5 điều kiện mà Tehran sẽ đồng ý chấm dứt xung đột.

Các điều kiện bao gồm chấm dứt “hành động gây hấn và sát hại”, đưa ra các đảm bảo cụ thể để ngăn chặn xung đột tái diễn, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra cho Iran, chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran và “tất cả các nhóm kháng chiến” trên khắp Trung Đông, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Hai quan chức Pakistan ngày 25/3 cho biết Iran đã nhận được đề xuất 15 điểm từ Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột.

Các quan chức Pakistan mô tả đề xuất này bao gồm việc nới lỏng trừng phạt, hợp tác hạt nhân dân sự, giảm quy mô chương trình hạt nhân của Iran, sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), giới hạn tên lửa và quyền tiếp cận cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cửa hẹp của vịnh Ba Tư.

Một quan chức Ai Cập tham gia vào các nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ đã mô tả đề xuất 15 điểm do phía Mỹ đưa ra “giống như một thỏa thuận toàn diện” để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột.

Quan chức này cho biết đề xuất của Mỹ bao gồm các hạn chế đối với chương trình tên lửa của Iran và việc trang bị vũ khí cho các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như cho phép lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

New York Times cũng dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đã gửi cho chính quyền Iran kế hoạch 15 điểm để chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Theo báo Mỹ, kế hoạch này đề cập đến các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran. Ngoài ra, kế hoạch cũng đề cập đến vấn đề tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

Các bên trung gian hòa giải đang thúc đẩy một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ, có thể diễn ra tại Pakistan ngay trong tuần này.

Theo các tuyên bố từ giới chức Mỹ, Washington và Tehran gần đây đã liên lạc thông qua các bên trung gian, trong đó có Pakistan. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về các cuộc đàm phán hiệu quả đang diễn ra giữa hai nước.