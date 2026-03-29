Houthi tham chiến cùng Iran, tấn công dồn dập cơ sở trọng yếu Israel

Một binh sĩ Houthi vận hành súng máy gắn trên xe tuần tra tại địa điểm diễn ra cuộc tuần hành ủng hộ Iran ở Sanaa, Yemen ngày 27/3 (Ảnh: Reuters).

Phong trào Houthi, lực lượng vũ trang ở Yemen do Iran hậu thuẫn, tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 28/3, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này tham gia vào cuộc chiến của Iran ở Trung Đông.

“Lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành chiến dịch quân sự đầu tiên sử dụng một loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel”, Houthi tuyên bố, đồng thời xác nhận đây là một phần của chiến dịch “can thiệp quân sự trực tiếp” để hỗ trợ Iran.

Theo Houthi, các hoạt động tác chiến của lực lượng này sẽ tiếp tục cho đến khi “các cuộc tấn công vào tất cả các mặt trận kháng chiến chấm dứt”.

Lực lượng Phòng vệ Israel trước đó cho biết họ đã phát hiện một tên lửa được phóng từ Yemen về phía Israel và đã nỗ lực đánh chặn.

Sau đợt tấn công đầu tiên, lực lượng Houthi xác nhận tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào Israel.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree, xác nhận lực lượng này đã thực hiện đợt tấn công thứ hai nhằm vào Israel. Houthi tuyên bố phóng “một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái” vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Israel.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Saree tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trong những ngày tới cho đến khi Israel “ngừng các cuộc tấn công và hành động gây hấn”.

“Chúng tôi khẳng định rằng tay chúng tôi đã đặt trên cò súng để can thiệp quân sự trực tiếp” nếu bất kỳ liên minh mới nào tham gia cùng Washington và Israel chống lại Iran và các đồng minh của nước này, hoặc nếu biển Đỏ bị sử dụng cho các “hoạt động thù địch” nhằm vào Iran, người phát ngôn quân sự của Houthi tuyên bố.

Ông cũng nói rằng Houthi sẵn sàng hành động nếu sự leo thang chống lại Iran và “trục kháng chiến” tiếp diễn, nhưng không nêu rõ hình thức can thiệp sẽ ra sao.

Trong bài phát biểu, ông Saree cũng nhấn mạnh Houthi sẽ không cho phép biển Đỏ được sử dụng để tiến hành các “hoạt động thù địch” nhằm vào Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào. Ông cảnh báo không được tiếp tục siết chặt “lệnh phong tỏa đối với Yemen”.

Sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào Israel, châm ngòi cho cuộc chiến tại Gaza, lực lượng Houthi đã bắt đầu tấn công các tuyến vận tải quốc tế ở biển Đỏ, cho biết họ hành động nhằm ủng hộ người Palestine.

Nhiều hãng tin cũng xác nhận lực lượng Houthi đã tấn công Israel lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ, sau khi tuyên bố tham chiến hôm 28/3.

Tuyên bố của Houthi cho biết chiến dịch này là đòn đáp trả trực tiếp đối với các hành động leo thang quân sự liên tục, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và tấn công các đồng minh của Houthi ở Li Băng, Iran, Iraq và Palestine.

Một thành viên cấp cao của Houthi xác nhận lực lượng này sẵn sàng tham gia cuộc chiến để hỗ trợ Iran, nếu Mỹ và Israel leo thang tấn công.

Houthi có thể kiểm soát lối vào biển Đỏ, một tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực Trung Đông (Ảnh: EIA).

Mohammed Mansour, quan chức cấp cao của cơ quan phụ trách thông tin thuộc lực lượng Houthi, cho biết việc đóng cửa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen - nút giao quan trọng nối biển Đỏ với các tuyến vận tải toàn cầu - là một “phương án khả thi” của Houthi.

Houthi thực tế là lực lượng chiến đấu mạnh. Nhóm này đã kiểm soát thủ đô Yemen và nhiều khu vực đông dân hơn 10 năm qua trong cuộc nội chiến kéo dài, đồng thời chống lại liên minh Ả rập do Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Houthi trong chiến sự Gaza gần như đã làm tê liệt giao thông qua biển Đỏ và kênh đào Suez, buộc các tàu phải đi đường vòng dài hơn qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi.