Hezbollah ra điều kiện duy trì hòa bình với Israel

Xe của Hezbollah ở Li Băng (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Hezbollah và Israel có vẻ như đang được duy trì, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hôm 18/4 cho biết, họ "hoàn toàn sẵn lòng" hợp tác, nhưng đồng thời đưa ra những điều kiện khó khăn cho tiến trình tiếp theo.

"Ngừng bắn không thể đến từ một phía, nó phải được tuân thủ bởi cả 2 bên. Chúng tôi sẽ không chấp nhận lặp lại 15 tháng kiên nhẫn trước sự khiêu khích của Israel trong khi chờ đợi một nền ngoại giao chẳng đạt được kết quả gì”, ông Qassem nói.

Ông Qassem cho biết hòa bình sẽ phụ thuộc vào việc hàng trăm nghìn người dân Li Băng được quay trở về sau khi đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Tuy nhiên, sự hiện diện tiếp tục của Israel có thể kéo dài tình trạng ly tán của họ.

Theo chính quyền Li Băng, khoảng 2.300 người Li Băng đã thiệt mạng trong cuộc chiến mới nhất này. Trong khi đó, phía chính quyền Israel cho biết ít nhất 13 binh sĩ và 2 thường dân Israel cũng đã tử vong.

Dù hoan nghênh thỏa thuận tạm dừng giao tranh, ông Naim Qassem khẳng định Hezbollah sẽ giữ các tay súng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông đã liệt kê 5 điều kiện để kéo dài nền hòa bình với Israel.

Các điều kiện của ông Qassem bao gồm việc Israel phải "chấm dứt vĩnh viễn" các cuộc tấn công vào những mục tiêu của Li Băng và rút toàn bộ quân đội.

Đây sẽ là một yêu cầu cực kỳ khó khăn. Vào tháng 3, Hezbollah đã tấn công Israel để ủng hộ Iran. Israel đáp trả bằng cách phát động một cuộc tấn công tổng lực trên bộ vào miền Nam Li Băng, thành trì của Hezbollah, và ra tín hiệu rằng quân đội của họ sẽ kiểm soát lãnh thổ này ngay cả khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc.

Việc giải giáp vũ khí của Hezbollah từ lâu đã là một mục tiêu xa vời. Chính phủ Li Băng không có quyền kiểm soát trực tiếp đối với nhóm vũ trang này, bên đã kiên quyết từ chối giao nộp vũ khí và được cho là có sức mạnh quân sự còn lớn hơn cả quân đội quốc gia.

Sau khi một lệnh ngừng bắn khác do Mỹ làm trung gian kết thúc cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hezbollah vào năm 2024, Israel được cho là phải rút quân khỏi Li Băng và Hezbollah phải giải giáp vũ khí. Thế nhưng, cả 2 điều này đều không xảy ra.