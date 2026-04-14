Israel và Li Băng đàm phán lần đầu tiên sau hơn 40 năm

Chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý đàm phán với Li Băng (Ảnh: Reuters).

Theo Times of Israel, Israel sẽ được đại diện bởi Đại sứ tại Mỹ Yechiel Leiter. Ông sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp phía Li Băng, bà Nada Hamadeh, tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Leiter sẽ làm việc dựa trên 2 nguyên tắc mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đề ra tuần trước: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đi đến một thỏa thuận hòa bình lịch sử với Li Băng.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Israel nhận định, khoảng cách giữa 2 bên vẫn còn rất lớn: Li Băng yêu cầu một lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết để đàm phán, trong khi Israel khẳng định các chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah sẽ tiếp tục và các cuộc thương lượng phải được tiến hành ngay cả khi đang trong tầm hỏa lực.

Các nguồn tin cho biết Israel đã giảm bớt cường độ và phạm vi địa lý của các cuộc không kích tại Li Băng do áp lực từ phía Mỹ, đồng thời kiềm chế tấn công vào Beirut và hầu hết Thung lũng Bekaa trong những ngày gần đây. Mọi cuộc không kích hiện nay đều phải nhận được sự chấp thuận ở cấp độ chính trị. Mặc dù vậy, Israel vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở miền Nam Li Băng.

Hai nước đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào tháng 11/2024 trong đó yêu cầu giải giáp Hezbollah và sự rút quân của Israel, nhưng lệnh đình chiến đó đã bị lung lay. Một quan chức Israel cho biết ông Netanyahu đang tìm kiếm một thỏa thuận thực chất hơn, bao gồm các cam kết chặt chẽ hơn từ phía Li Băng trong việc giải giáp Hezbollah và một sự nâng cấp quan hệ sâu rộng hơn.

Trong nội bộ chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu, sự phản đối việc ngừng bắn vẫn còn rất mạnh mẽ, với việc một số bộ trưởng yêu cầu kiểm soát vĩnh viễn một vùng đệm an ninh ở miền Nam Li Băng. Các nguồn tin cho biết ông Netanyahu đã nói với nội các của mình rằng ông mở cuộc đàm phán này là để đáp lại áp lực từ phía Mỹ.

Mỹ và Iran đã đạt được lệnh ngừng bắn hôm 7/4 sau 40 ngày xung đột căng thẳng. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn khá mong manh khi các bên tranh cãi về việc thỏa thuận ngừng bắn có áp dụng đối với lực lượng Hezbollah ở Li Băng hay không. Trong khi Iran khẳng định thỏa thuận có bao gồm Li Băng, Mỹ và Israel bác bỏ. Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng.