Hàn Quốc ra mắt tiêm kích siêu thanh KF-21 nội địa đầu tiên

Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu trong buổi lễ ra mắt KF-21 tại Nhà máy Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) ở Sacheon, tỉnh Gyeongnam hôm 25/3 (Ảnh: Yonhap).

Theo các nguồn tin, tiêm kích KF-21 Boramae đầu tiên được sản xuất hàng loạt đầu tiên đã ra mắt tại Nhà máy Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) ở Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, hôm 25/3.

Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của Hàn Quốc trong chiến lược phát triển máy bay chiến đấu siêu âm thế hệ 4,5 được sản xuất trong nước.

Tổng thống Lee Jae-myung, đã tham dự buổi lễ ra mắt tại Nhà máy Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, mô tả sự kiện này là một bước tiến lịch sử hướng tới việc tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng của đất nước.

“Hàn Quốc cuối cùng đã đảm bảo được các loại vũ khí được phát triển bằng công nghệ và quyết tâm của chính mình nhằm bảo vệ hòa bình không chỉ trên đất liền và trên biển, mà còn trên không”, Tổng thống Lee Jae-myung nói.

Nhà lãnh đạo này khẳng định, "đây là một thành tựu đáng tự hào cho nền quốc phòng tự chủ” và gọi khoảnh khắc này là một “cột mốc lịch sử” đối với quốc gia.

Khoảng 500 người tham dự buổi lễ, bao gồm các phi công thử nghiệm của KF-21, các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng, học viên không quân, sinh viên trường hàng không và đại diện ngoại giao từ 14 quốc gia.

KF-21 Boramae là máy bay chiến đấu siêu âm thế hệ 4,5 do KAI phát triển với sự hợp tác của Không quân Hàn Quốc và Cơ quan Phát triển Quốc phòng theo chương trình KF-X (Máy bay chiến đấu thử nghiệm Hàn Quốc).

Tổng thống Lee nhấn mạnh, KF-21 đại diện cho tham vọng quốc gia kéo dài hàng thập kỷ. “Máy bay chiến đấu này, được thiết kế bằng công nghệ của chính chúng ta và được chế tạo bởi chính bàn tay của chúng ta, thể hiện khát vọng lâu dài của chúng ta về tự lực quốc phòng”, nhà lãnh đạo này nói.

Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh quá trình phát triển lâu dài của chiến lược này, lưu ý rằng dự án bắt đầu từ năm 2001 khi Tổng thống Kim Dae-jung lần đầu tiên công bố kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu sản xuất trong nước.

“Thành tựu lịch sử này không dễ dàng đạt được", Tổng thống Lee nói và khẳng định, “trong 25 năm qua, các nhà nghiên cứu và quân nhân của chúng ta đã vượt qua vô số thách thức và biến những điều tưởng chừng như không thể thành hiện thực".

Ông nói thêm rằng, thành công của KF-21 không chỉ dừng lại ở việc tăng cường quốc phòng mà còn cho thấy máy bay này đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nước ngoài ngay cả trước khi được đưa vào sử dụng.

Nhà lãnh đạo cũng lưu ý rằng Hàn Quốc đã chứng minh năng lực phòng thủ thông qua việc xuất khẩu các loại vũ khí như pháo tự hành K9 và hệ thống tên lửa phòng không Cheongung.

KF-21 dự kiến ​​sẽ được biên chế vào Không quân Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Theo các quan chức chính phủ và ngành công nghiệp, máy bay chiến đấu này đang thu hút sự quan tâm từ nhiều quốc gia, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Ả rập Xê út, Philippines và Ba Lan. Trong khi đó, Indonesia đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển với Hàn Quốc về máy bay này.

Với việc đưa KF-21 vào sử dụng, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia hoặc khu vực thứ 8 phát triển thành công máy bay chiến đấu siêu âm thế hệ 4,5 trở lên, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển và một tập đoàn châu Âu.