Hàn Quốc nghi Triều Tiên chuyển hơn 6 triệu đạn pháo cho Nga

Các tổ hợp pháo của Triều Tiên khai hỏa trong một cuộc tập trận (Ảnh: KCNA).

Một nghị sĩ Hàn Quốc dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/8 cho biết, Triều Tiên đã gửi hơn 13.000 container bị nghi chở vũ khí đến Nga kể từ giữa năm 2022 trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa hai nước ngày càng được thắt chặt.

Theo báo cáo của tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đã chuyển các container có thể chứa hơn 6 triệu quả đạn pháo 152mm qua cảng phía đông Najin của nước này trong gần hai năm.

Tình báo Hàn Quốc cho rằng, động thái này nhằm chuẩn bị cho "cuộc chiến kéo dài" của Nga ở Ukraine.

Con số trên đánh dấu mức tăng gấp đôi so với số liệu hồi tháng 2, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nói rằng Triều Tiên đã gửi khoảng 6.700 container đến Nga.

Tình báo Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang cùng nhau theo dõi khả năng tên lửa Triều Tiên được gửi đến Nga, sau khi phát hiện các tên lửa của Nga được bắn ở Ukraine có các đặc điểm của tên lửa Triều Tiên.

Nga đã tăng cường hợp tác với Triều Tiên kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Hàn Quốc và một số nước phương Tây nghi ngờ Bình Nhưỡng cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa đạn đạo để sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đã cung cấp cho Nga đạn pháo 122mm, tên lửa phòng không di động và tên lửa chống tăng, cùng với các loại vũ khí khác.

Theo tình báo Hàn Quốc, đổi lại sự hỗ trợ vũ khí của Triều Tiên, Nga được cho là đang cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các chương trình tên lửa và vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 9/2023, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại một sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông của Nga, nơi ông Putin tuyên bố sẽ giúp Triều Tiên chế tạo vệ tinh.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản từng ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ "giao dịch vũ khí" giữa Nga và Triều Tiên vì vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mỹ tuyên bố bản chất của mối đe dọa an ninh do Triều Tiên gây ra có thể "thay đổi mạnh mẽ" trong thập niên tới do sự hợp tác của nước này với Nga.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những cáo buộc nhằm vào Moscow và Bình Nhưỡng về hợp tác quân sự là "vô căn cứ và không có cơ sở". Nga cho biết Moscow đang xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở lợi ích chung.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga và Triều Tiên tuyên bố mặc dù hai nước có mối quan hệ tốt nhưng sự hợp tác của họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, trái với tuyên bố của phương Tây.