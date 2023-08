Giao tranh bùng phát mạnh, Ukraine tìm kiếm bước đột phá lớn

Binh sĩ Ukraine tại mặt trận Zaporizhia, Ukraine ngày 31/7 (Ảnh: Reuters).

Theo Washington Post, tuyến phòng thủ chính của Nga - một hệ thống chiến hào kiên cố, mìn chống tăng và sát thương, cùng các loại bẫy tinh vi - vẫn ở phía trước lực lượng Ukraine, mục tiêu của họ là tiến về phía nam, cắt đứt cây cầu trên đất liền của Nga tới Crimea, một tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng.

Quân đội Ukraine đã bắt đầu giành được nhiều bước tiến nhỏ khi họ xuyên thủng được một phần phòng tuyến Nga nhờ thay đổi chiến thuật từ các nhóm xung kích nhỏ hành quân bộ để chuyển sang một lực lượng lớn hơn từ lực lượng dự bị chiến lược thuộc Quân đoàn 10, sử dụng xe tăng và xe bọc thép.

"Đó là công việc nặng nhọc đơn điệu, vượt qua hàng trăm hoặc hàng nghìn bãi mìn", một quan chức quân sự Ukraine giấu tên để thảo luận về những diễn biến chiến trường nhạy cảm, cho biết. "Chúng tôi tìm kiếm những điểm sơ hở của Nga để tiến lên - từng chút một", nhân vật này nói

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn xung quanh làng Robotyne - khu vực trước đây do lực lượng Nga chiếm giữ, cách tuyến phòng thủ chính của Điện Kremlin chưa đến 1,5km. Khu vực này được cho là con đường gần nhất và khả thi nhất của Ukraine để vượt qua phòng tuyến của Nga, với các quan chức mô tả nó là có "giá trị chiến lược" lớn.

Quyết định dành một phần đáng kể lực lượng dự trữ cho trận quyết chiến thể hiện sự ứng biến mới nhất trong cuộc phản công kéo dài gần hai tháng của Ukraine - có thể thực hiện được nhờ các khoản đầu tư hàng chục tỷ USD của phương Tây vào xe tăng, pháo binh, xe bọc thép, tên lửa tầm xa nhằm thay đổi cán cân quân sự theo hướng có lợi cho Ukraine.

Giai đoạn đầu của cuộc phản công vào đầu tháng 6, các lực lượng từ Quân đoàn 9 của Ukraine sử dụng một loạt vũ khí mới của phương Tây, nhưng chịu tổn thất trong khi đạt được rất ít tiến bộ trước hệ thống phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga, đặc biệt là các bãi mìn.

Một binh sĩ Ukraine phát hiện một quả mìn chống tăng trong quá trình rà phá ở khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine ngày 11/7 (Ảnh: The Washington Post).

Giai đoạn tiếp theo, quân đội Ukraine dựa vào bộ binh hành quân trên chính đôi chân của mình, khai thác các chiến thuật phi đối xứng nhưng cũng không tạo được bước đột phá đáng kể.

Thay vì chờ đợi đến lúc tìm được điểm yếu trên tuyến phòng thủ chính của Nga để triển khai phần lớn lực lượng dự bị của Quân đoàn 10, thì Kiev đã mạnh dạn tung lực lượng này vào tham chiến hồi tuần trước, dẫn đến giao tranh bùng nổ quyết liệt.

Rob Lee, một nhà phân tích quân sự của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, người vừa trở về sau chuyến thăm tiền tuyến của Ukraine , cho biết: "Tuần giao tranh vừa qua rất quan trọng vì họ (Ukraine) quyết định triển khai lực lượng thứ hai theo cách lớn hơn. Vẫn chưa rõ liệu Nga đã chịu tổn thất đến mức đủ để tạo ra một bước đột phá hay không. Chúng tôi đang chờ đợi và xem xét vào thời điểm này".

Một quan chức quân sự Ukraine thứ hai đã mô tả một cuộc tấn công mạnh mẽ nhưng dần dần bị cản trở bởi thời tiết có lợi cho Điện Kremlin.

Quan chức này cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng thiết lập một chỗ đứng lâu dài ở Robotyne và đang vượt qua nhiều thách thức khác nhau. Điều kiện thời tiết rất lý tưởng để các lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái nhằm vào pháo binh của chúng tôi".

Việc Nga sử dụng hiệu quả các máy bay trực thăng tấn công và UAV cảm tử cũng đã đe dọa quân đội Ukraine đã tìm cách thâm nhập vào các bãi mìn ban đầu của Moscow.

Người Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã ca ngợi việc giành lại các vùng lãnh thổ nhỏ hơn ở các khu vực khác ở phía đông nam, bao gồm cả làng Staromaiorske vào tuần trước.

Các cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy, sau những trận chiến khốc liệt, khu định cư nhỏ này gần như bị san phẳng, nơi có dân số từ 400 người trước cuộc xung đột, nay xuống chỉ còn khoảng 10 người vào tuần trước, các quan chức Ukraine ước tính.

Một blogger quân sự người Nga viết dưới bút danh WarGonzo đã lấy làm tiếc về việc Nga để mất làng Staromaiorske, gọi đây là tiền đồn quan trọng của Nga trên tiền tuyến ở phía đông nam.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, họ cũng đã đánh bật lực lượng Nga đang cố thủ tại một ngôi làng gần đông thành phố Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất trong chiến sự.

Các nhà phân tích cho biết, bước tiến tương đối tốt hơn của Ukraine xung quanh Bakhmut, nơi Nga chiếm giữ hồi tháng 5, có thể là do các lực lượng Nga có ít thời gian hơn để đào hào và đặt mìn so với họ đã làm ở các vùng lãnh thổ đã kiểm soát lâu dài ở miền nam Ukraine.

Lầu Năm Góc đã thể hiện sự tự tin trong bối cảnh có những chỉ trích rằng các lực lượng do phương Tây đào tạo của Ukraine đang hoạt động kém hơn so với những người anh em do chính Ukraine đào tạo, những người đã làm choáng váng thế giới vào mùa thu năm ngoài với những chiến tích lớn khi đẩy lùi quân Nga khỏi các thành phố chiến lược Kharkov và Kherson.

"Chúng tôi tiếp tục thấy cuộc phản công của họ tiến lên", tướng Ryder, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, cho biết hôm 1/8. "Đây sẽ là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút".

Ông nói, Lầu Năm Góc vẫn tự tin rằng Ukraine "sẽ tiếp tục có đủ phương tiện để thực hiện chiến dịch này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng nỗ lực của Ukraine đã không thành công và cáo buộc rằng Kiev đã chịu thương vong nặng nề.

Với hàng chục km phải vượt qua, trước khi quân đội Ukraine có thể tiếp cận các thành phố quan trọng trong khu vực Zaporizhia bao gồm Melitopol và Berdyansk, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở phía đông bắc Ukraine, bao gồm gần thành phố Kupyansk.

Andriy Besedin, thị trưởng Kupyansk, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Nga đang xây dựng lực lượng và trang thiết bị của mình, và giờ đây chúng tôi thấy sự tập trung lực lượng và thiết bị lớn nhất kể từ khi họ kiểm soát khu vực đó".

Theo Lee, nhà phân tích quân sự, mặc dù không thành công trong việc tái chiếm lãnh thổ ở phía bắc, nhưng sự chủ động tấn công của Nga có thể có logic riêng của nó. Ông nói: "Có thể khi làm điều này, Nga hy vọng sẽ buộc Ukraine phải điều động một số đơn vị mà họ dự định chiến đấu ở phía nam lên chi viện".

Các quan chức quân sự Ukraine từ chối bình luận về việc liệu Kiev có tăng viện binh ở phía bắc hay không.