EU thảo luận kế hoạch viện trợ quân sự 20 tỷ euro cho Ukraine

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell (Ảnh: Reuters).

Cuộc họp này là một phần trong nỗ lực xây dựng nền tảng lâu dài hơn cho các kế hoạch viện trợ Ukraine trong tương lai, sau hơn một năm xung đột để đáp ứng các nhu cầu trước mắt của Ukraine trong cuộc đương đầu với Nga.

Kế hoạch do ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) đề xuất cũng đồng thời là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, tương tự những tuyên bố của các quốc gia G7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước tại Vilnius.

Ông Borrell đã đề xuất bổ sung khoản tài trợ trị giá 5 tỷ euro mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027 vào một quỹ chung mang tên "Cơ sở Hòa bình Châu Âu", do EU điều hành.

Quỹ sẽ được sử dụng với mục đích cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như hoàn trả cho các nước EU một phần chi phí vũ khí, đạn dược và viện trợ quân sự khác mà họ đã cung cấp cho các quốc gia bên ngoài khối.

Dù đề xuất về quỹ này chưa được công bố chính thức, nhưng trên thực tế, quỹ đã phân bổ hơn 5 tỷ euro viện trợ cho Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái.

Các ngoại trưởng cho biết, bên cạnh kế hoạch của ông Borrell, họ hy vọng EU sẽ xem xét thêm về các đề xuất của Ủy ban châu Âu và Cơ quan điều hành khối nhằm cung cấp thêm 50 tỷ euro viện trợ kinh tế cho Ukraine trong cùng khoảng thời gian 4 năm tới.

Tố Uyên

Theo Reuters