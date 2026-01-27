Đức treo giải 1 triệu euro tìm thủ phạm khiến Berlin mất điện

Một vụ phóng hỏa đã gây mất điện diện rộng và kéo dài ở Berlin (Ảnh: DPA).

Đức đang treo thưởng 1 triệu euro cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ các phần tử cực tả bị nghi ngờ thực hiện vụ phóng hỏa gây ra sự cố mất điện diện rộng ở Berlin hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết hôm 27/1.

Khoảng 45.000 hộ gia đình và 2.200 doanh nghiệp đã bị mất điện gần một tuần giữa mùa đông tại khu vực tây nam của thủ đô Berlin. Đây là vụ mất điện kéo dài nhất tại thành phố kể từ sau Thế chiến II.

Cảnh sát Đức đang truy tìm các thành viên của Vulkangruppe, tổ chức đã nhận trách nhiệm về vụ mất điện trong nhiều tuyên bố trực tuyến. Nhóm này cho biết mục tiêu là tấn công ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, chứ không nhằm gây ra tình trạng mất điện.

“Các cơ quan an ninh của chúng tôi sẽ được tăng cường đáng kể trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan. Tôi cho rằng việc nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình bằng một khoản tiền thưởng có quy mô như vậy là phù hợp”, Bộ trưởng Dobrindt nói.

Ông Dobrindt cho biết cảnh sát sẽ phát động một chiến dịch truyền thông để kêu gọi người dân cung cấp thông tin và quảng bá khoản tiền thưởng, bao gồm phát tờ rơi và treo áp phích trong hệ thống tàu điện ngầm Berlin.

Theo cơ quan tình báo nội địa Đức, Vulkangruppe hoạt động từ năm 2011 và đã thực hiện các vụ phóng hỏa tại Berlin và khu vực lân cận. Nhóm này cũng nhận trách nhiệm về vụ phóng hỏa năm 2024 khiến hoạt động sản xuất tại nhà máy ô tô Tesla ở Berlin bị đình trệ.

Sự cố mất điện do một vụ hỏa hoạn nhằm vào một hệ thống cáp điện cao thế của Berlin mới đây đã phơi bày rõ ràng những lỗ hổng trong an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu của thành phố.

Giới chức Berlin cũng bị chỉ trích về tốc độ và quy mô phản ứng đối với sự cố mất điện.

Trong nhiều năm qua, Đức phải đối mặt với điều mà các quan chức mô tả là một chiến dịch phá hoại, gián điệp và thông tin sai lệch nhằm làm mất ổn định đất nước.

Bộ trưởng Dobrindt cam kết Hạ viện Đức, Bundestag, trong tuần này sẽ thông qua một đạo luật mới nhằm bảo vệ tốt hơn cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tuy nhiên, dự thảo ban đầu của đạo luật đã vấp phải chỉ trích từ một số bên trong lĩnh vực năng lượng và cộng đồng doanh nghiệp vì bị cho là quá quan liêu.

Một số ý kiến cũng cảnh báo luật này có nguy cơ buộc phải công khai quá mức thông tin về các cơ sở hạ tầng quan trọng, điều có thể bị các tác nhân xấu lợi dụng.

Ông Dobrindt thừa nhận: “Chúng ta đã công bố quá nhiều thông tin công khai về cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình”.