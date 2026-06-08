Động đất 8,2 độ, cảnh báo sóng thần ở Philippines

Động đất ở Philippines (Ảnh: USGS).

Theo Trung tâm Nghiên cứu Địa khoa học Đức (GFZ), trận động đất xảy ra khoảng 7h38 sáng 8/6 gần Mindanao của Philippines có cường độ 8,2 độ, nằm ở độ sâu 10km.

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa sóng thần do trận động đất này gây ra.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cũng cho biết cảnh báo sóng thần đã được ban bố đối với Philippines, Indonesia, Đài Loan, Papua New Guinea và các đảo lân cận. Indonesia đã đưa ra cảnh báo sóng thần của riêng mình, trong khi một khuyến cáo về sóng thần cũng được ban hành cho đảo Guam.

Hiện chưa có thông tin chi tiết ngay lập tức từ các khu vực gần tâm chấn, nhưng theo các báo cáo từ người dùng trên mạng xã hội, tình trạng rung chấn dữ dội đã được ghi nhận tại nhiều khu vực nằm xa tâm chấn của trận động đất.