Đội ngũ của ông Musk xây hệ thống bán "thẻ vàng" nhập cư 5 triệu USD

Thẻ vàng nhập cư trị giá 5 triệu USD được ông Trump giới thiệu gần đây (Ảnh: NYT).

New York Times đưa tin, các thành viên trong nhóm chuyên tối ưu hóa bộ máy chính phủ của tỷ phú Elon Musk đang xây dựng một hệ thống cho phép Mỹ bán các loại visa (thị thực) nhập cư đặc biệt, được Tổng thống Donald Trump gọi là "thẻ vàng", với mức giá 5 triệu USD/thẻ.

Dự án cho thấy sự thay đổi định hướng trong sứ mệnh của nhóm cải cách do ông Musk dẫn đầu, Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE), từ việc cắt giảm chi tiêu sang tạo ra nguồn thu.

Theo ba nguồn tin, các kỹ sư liên kết với nhóm ông Musk đã phối hợp với nhân sự từ Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, cũng như Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ để phát triển một trang web và quy trình đăng ký cho loại thị thực này.

Hai kỹ sư phần mềm của DOGE là Marko Elez và Edward Coristine đã bắt đầu điều phối dự án này từ ít nhất một tháng trước. Họ đã có các cuộc gặp với nhiều cơ quan liên bang chịu trách nhiệm quản lý thị thực và kiểm định hồ sơ nhập cư nhằm tìm cách tích hợp những quy trình hiện có vào hệ thống mới.

Các kỹ sư đang đánh giá cách thức xây dựng hệ thống cấp "thẻ vàng" bỏ qua quy trình xét visa thông thường, vốn có thể mất nhiều năm. Nhóm phát triển tập trung vào việc rút ngắn quá trình kiểm tra lý lịch, phỏng vấn định cư, với mục tiêu giúp các ứng viên giàu có được chấp thuận cư trú tại Mỹ trong vòng hai tuần sau khi nộp đơn.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã giới thiệu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One một chiếc thẻ ép nhựa, có in hình ông, tượng Nữ thần Tự do cùng đại bàng đầu trắng, quốc điểu của nước Mỹ, và khẳng định chương trình "thẻ vàng" sẽ ra mắt "trong chưa đầy hai tuần".

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm 17/4 cũng cho biết thẻ vàng sẽ sẵn sàng "trong vòng một tuần rưỡi".

Cả ông Trump và ông Lutnick đều cung cấp rất ít thông tin về điều kiện tham gia, nhưng lưu ý rằng chương trình này sẽ thay thế EB-5, một loại visa cấp quyền cư trú vĩnh viễn cho các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư từ 800.000 đến 1,05 triệu USD và tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người lao động Mỹ. Năm ngoái, chương trình này mang lại khoảng 4 tỷ USD cho chính phủ liên bang.

Trong một podcast phát sóng tháng trước, Bộ trưởng Lutnick cho biết ông đã "bán được 1.000 thị thực chỉ trong ngày hôm qua". Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với dự án khẳng định vẫn chưa có giao dịch tài chính nào diễn ra.

"Nếu bạn sở hữu một thẻ vàng, trước đây là thẻ xanh, bạn sẽ trở thành thường trú nhân tại Mỹ", ông Lutnick nói, đồng thời cho biết phần lớn người sở hữu thẻ vàng có thể sẽ không xin nhập quốc tịch.

"Họ trả 5 triệu USD để có quyền sống và làm việc tại Mỹ, miễn họ là người tốt, đã qua kiểm duyệt và không vi phạm pháp luật", ông nhấn mạnh.

Ông Lutnick cũng tiết lộ thêm rằng tỷ phú Elon Musk đang xây dựng phần mềm "ngay lúc này" và chương trình dự kiến được công bố trong hai tuần tới.