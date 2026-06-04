Ukraine sẵn sàng chấm dứt xung đột với Nga nhanh nhất có thể

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Kiev rằng Ukraine đã sẵn sàng cho bất kỳ hình thức chấm dứt xung đột nào bằng con đường ngoại giao, bao gồm cả đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, sự chú ý của Mỹ hiện đã bị chuyển hướng sang các cuộc xung đột khác trên thế giới.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Ukraine là chấm dứt các hành động thù địch một cách nhanh nhất có thể, do đó Kiev sẵn sàng ủng hộ bất kỳ hình thức nào có thể mang hòa bình đến gần hơn.

"Tôi sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Putin để chấm dứt cuộc chiến này, thay vì phải đứng xếp hàng chờ đợi cho đến khi mọi người giải quyết xong tất cả các xung đột trên thế giới rồi mới đến lượt chúng tôi", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Ông nói thêm, tình hình chiến trường hiện tại, cũng như các cuộc tấn công của Ukraine sâu vào trong lãnh thổ Nga, đang tạo ra một nền tảng vững chắc cho hoạt động ngoại giao. Điều này cho phép Ukraine có tiếng nói và chấm dứt cuộc chiến này "trên thế cân bằng với Nga dưới bất kỳ hình thức nào”.

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev vẫn duy trì liên lạc liên tục với phía Mỹ liên quan đến việc tham gia của các nhà đàm phán, nhưng tiến trình này đang mất nhiều thời gian hơn đáng kể so với dự kiến.

"Chúng tôi đang chờ đợi một phái đoàn đàm phán đến, nhưng theo quan điểm của tôi, việc này đang mất rất nhiều thời gian. Thật không may, hiện giờ, chúng tôi không phải là tâm điểm chú ý (đối với Mỹ). Iran mới là vấn đề số một đối với Mỹ, và sau đó mới đến Ukraine", ông Zelensky chia sẻ.

Đồng thời, ông nhấn mạnh, Mỹ là bên nắm giữ đòn bẩy lớn nhất có khả năng đề nghị Nga chấm dứt xung đột.

Đối với Ukraine, kịch bản tối ưu vẫn là sự tham gia của cả Washington và châu Âu vào tiến trình hòa bình, vì nếu không có đại diện của châu Âu tại bàn đàm phán, các lợi ích của EU có thể sẽ không được lắng nghe.

Trong cuộc hội đàm hôm qua giữa ông Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, vấn đề cung cấp các hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine vẫn là một trong những nội dung then chốt nhất.

Trước đó, ông Rutte tuyên bố việc chuyển giao các tên lửa đánh chặn chủ lực PAC-2 và PAC-3 từ Mỹ sang Ukraine vẫn được tiếp tục một cách đều đặn hàng ngày và hàng tuần. Theo ông, bất chấp tình trạng thiếu hụt, các đồng minh vẫn sẵn sàng tiếp tục tài trợ cho chương trình PURL để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Trong khi đó, Kiev đang tìm cách đẩy nhanh đáng kể việc tăng cường năng lực phòng không. Tổng thống Zelensky đã đặt ra một thời hạn nghiêm ngặt cho các quan chức liên quan. Ông nhấn mạnh rằng các bước chuẩn bị về mặt tài chính, pháp lý và kỹ thuật theo hợp đồng này phải được thực hiện ngay lập tức, đồng thời gọi đây là trách nhiệm cá nhân của các quan chức tham gia phụ trách.