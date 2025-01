Dân số Trung Quốc giảm năm thứ ba liên tiếp

Người cao tuổi trong một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 17/1 cho biết, dân số của nước này năm 2024 đã giảm 1,39 triệu người so với năm 2023 xuống còn 1,408 tỷ người. Con số trên đánh dấu năm thứ ba liên tiếp dân số Trung Quốc giảm.

Tổng số ca sinh của Trung Quốc trong năm qua là 9,54 triệu, tăng so với mức 9,02 triệu của năm 2023. Tỷ lệ sinh tăng lên 6,77 ca trên 1.000 người, so với mức 6,39 năm trước đó. Trong khi đó, số người chết là 10,93 triệu, so với 11,1 triệu năm 2023.

Dữ liệu củng cố mối lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ gặp khó khăn khi số lượng người lao động và người tiêu dùng giảm. Chi phí gia tăng từ việc chăm sóc người già và phúc lợi hưu trí cũng có thể tạo thêm căng thẳng cho chính quyền địa phương vốn đã mắc nợ.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm trong nhiều thập niên do chính sách một con thực hiện từ năm 1980 đến năm 2015 cũng như quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Giống ở các nước láng giềng Nhật Bản và Hàn Quốc, một lượng lớn người Trung Quốc đã chuyển từ các trang trại ở nông thôn lên thành phố, nơi việc sinh con tốn kém hơn.

Số người sống ở các thành phố của Trung Quốc tăng gần 11 triệu người lên hơn 943 triệu người. Trong khi đó, dân số nông thôn giảm xuống còn xấp xỉ 465 triệu người.

Chi phí chăm sóc và giáo dục trẻ em cao cũng như tình trạng việc làm không ổn định và nền kinh tế chậm lại cũng khiến nhiều thanh niên Trung Quốc không muốn kết hôn và lập gia đình.

Các nhà nhân khẩu học cho biết, sự phân biệt giới tính và những kỳ vọng truyền thống đối với phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình đã làm trầm trọng thêm vấn đề.

Yun Chu, trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Michigan, cho biết: "Phần lớn sự suy giảm dân số của Trung Quốc bắt nguồn từ các lý do cơ cấu cố hữu: Nếu không có những chuyển đổi cơ cấu cơ bản, từ tăng cường mạng lưới an toàn xã hội đến xóa bỏ phân biệt giới tính, thì xu hướng giảm dân số không thể đảo ngược".

Các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp vào năm 2024 nhằm tăng tỷ lệ sinh.

Vào tháng 12, họ kêu gọi các trường cao đẳng và đại học lồng ghép chủ đề hôn nhân và "giáo dục tình yêu" vào chương trình giảng dạy của mình để nhấn mạnh những quan điểm tích cực về hôn nhân, tình yêu, khả năng sinh sản và gia đình.

Vào tháng 11, hội đồng nhà nước hay nội các Trung Quốc đã tập hợp các chính quyền địa phương để chỉ đạo các nguồn lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng dân số và tuyên truyền sự tôn trọng đối với việc sinh con và kết hôn "đúng độ tuổi".