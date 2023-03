Đại sứ Pakistan: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam là câu chuyện truyền cảm hứng

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab (Ảnh: Minh Phương).

Trao đổi với Báo Dân trí nhân dịp Việt Nam và Pakistan vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/11/1972 - 8/11/2022), Đại sứ Pakistan Samina Mehtab tin tưởng rằng vẫn còn nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước để hướng tới tương lai. Bà cũng chia sẻ, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là một câu chuyện truyền cảm hứng cho các nền kinh tế đang phát triển khác như Pakistan.

Chặng đường 50 năm và hướng tới tương lai

Nhiệm kỳ của Đại sứ diễn ra trùng dấu mốc quan trọng trong quan hệ của hai nước. Năm 2022, Việt Nam và Pakistan đã kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị. Xin Đại sứ cho biết các ưu tiên trong nhiệm kỳ của bà nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương này?

- Đây thực sự là một dấu mốc vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã tổ chức nhiều sự kiện để đánh dấu dịp đặc biệt này. Nhân sự kiện này, đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan của Việt Nam và Pakistan đã thảo luận các chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện các mục tiêu đó trong nhiệm kỳ của mình để đưa quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Trước mắt, trong năm 2023, tôi sẽ thúc đẩy các chương trình nghị sự trong lĩnh vực chính trị, giao lưu nghị viện, thương mại, đầu tư, du lịch, nghệ thuật, văn hóa để phát huy tiềm năng của quan hệ song phương Việt Nam - Pakistan.

Về mặt chính trị, một phái đoàn từ Việt Nam đã tham gia Hội thảo khu vực lần thứ ba về "Đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững cho Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương" được tổ chức tại Islamabad vào tháng 9 năm ngoái. Hai bên đang thu xếp chuyến thăm của nhóm nghị sỹ hữu nghị Pakistan - Việt Nam tại Quốc hội Pakistan tới Việt Nam. Chúng tôi cũng đang nỗ lực tổ chức kỳ họp thứ ba của Tham vấn chính trị song phương giữa Pakistan và Việt Nam trong năm nay.

Về thương mại, tôi có thể khẳng định, Việt Nam, Pakistan là đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của nhau và chúng ta vẫn còn nhiều dư địa để đưa thương mại song phương lên những tầm cao mới. Giá trị giao thương giữa hai nước không ngừng tăng lên, đạt 904 triệu USD vào năm 2022. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ sớm đạt được mốc 1 tỷ USD.

Về phía Pakistan, gần đây, chúng tôi đã đăng ký thành công các sản phẩm có nguồn gốc thực vật với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chúng tôi cũng đã nộp một bộ hồ sơ khác cho các loại rau quả tươi từ Pakistan để xuất khẩu sang Việt Nam. Đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là thịt đã qua chế biến và lọc xương từ Pakistan, chúng tôi đã nộp hồ sơ đăng ký tới Cục Thú y Việt Nam. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã nộp hồ sơ đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Việt Nam. Tôi hy vọng quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ cho tất cả các sản phẩm này. Điều đó sẽ góp phần to lớn vào phúc lợi cho người tiêu dùng Việt Nam, mang lại cho các bạn sản phẩm chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh.

Đối với xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan, các đoàn doanh nghiệp của chúng tôi thường xuyên đến thăm Việt Nam để thiết lập mối liên hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tốt hơn. Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam (VIETRADE) đều đóng vai trò quan trọng trong đó. Chúng tôi đang khuyến khích người mua Pakistan tìm nguồn sản phẩm chất lượng từ Việt Nam để chế biến xuất khẩu. Chúng tôi yêu cầu sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và VIETRADE để thiết lập các mối quan hệ B2B tốt hơn giữa hai nước.

Ngoài những lĩnh vực kể trên, tôi cũng không ngừng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước trong những lĩnh vực khác như du lịch, giao lưu văn hóa, hợp tác đào tạo nghề, công nghệ thông tin…

Tôi tin rằng tất cả những sáng kiến này sẽ mang lại kết quả trong tương lai gần giúp tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - Pakistan.

Trải nghiệm tuyệt vời và câu chuyện truyền cảm hứng

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Samina Mehtab tại một triển lãm nghệ thuật diễn ra tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cuối tháng 6/2022 (Ảnh: quochoi.vn).

Điều gì khiến Đại sứ ấn tượng nhất khi làm việc tại Việt Nam?

- Sống và làm việc tại Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thấy Việt Nam có nhiều điểm ấn tượng.

Trước tiên, các bạn luôn chào đón và hỗ trợ chúng tôi. Đại sứ quán luôn nhận được sự giúp đỡ hiệu quả, tích cực từ bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam. Các bạn luôn sẵn sàng lắng nghe đề xuất và ưu tiên giải quyết yêu cầu của chúng tôi. Tôi phải nói rằng người dân Việt Nam là một trong những người thân thiện và hiếu khách nhất mà tôi từng gặp.

Thứ hai, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam rất ấn tượng. Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã chuyển đổi thành một nền kinh tế năng động, phát triển. Hiện tại, tôi cũng có thể thấy rằng các bạn đang phát triển mạnh mẽ nhờ những đường lối chính sách đúng đắn. Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh, thậm chí vượt dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với tốc độ tăng trưởng 8,02% vào năm 2022. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là một câu chuyện truyền cảm hứng cho các nền kinh tế đang phát triển khác như Pakistan.

Thêm nữa, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng sự yên bình và vẻ đẹp mà tôi đã trải nghiệm ở Việt Nam là không thể so sánh được. Với những ngọn núi cao chót vót, thung lũng sâu và đại dương xanh thẳm, đây là một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới dành cho những người yêu thiên nhiên. Ở đây, tôi muốn đánh giá cao việc chính phủ Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ kho báu thiên nhiên này và đã thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Đối tác quan trọng

Đại sứ Samina Mehtab tin rằng còn nhiều dư địa để thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pakistan (Ảnh: Minh Phương).

Việt Nam và Pakistan đều là những nước xuất khẩu lớn về gạo và dệt may. Vậy theo Đại sứ, liệu hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này hay không và những lĩnh vực nào khác mà bà cho rằng vẫn còn rất nhiều dư địa hợp tác để tăng cường thương mại song phương?

- Trong lĩnh vực dệt may, Pakistan nhập khẩu gần 81 triệu USD từ Việt Nam trong giai đoạn 2021-2022, trong khi Pakistan xuất khẩu gần 56 triệu USD sang Việt Nam trong lĩnh vực dệt may bao gồm bông, sợi bông và vải. Như vậy, Việt Nam có thặng dư thương mại 25 triệu USD. Khía cạnh tích cực nhất của thương mại song phương của chúng ta là sự bổ sung, tương hỗ. Đây chắc chắn là một tình huống đôi bên cùng có lợi, vì xuất khẩu của chúng tôi không cạnh tranh với nhau, mà là hỗ trợ nhu cầu nguyên liệu thô của ngành chế biến xuất khẩu của cả hai nước.

Nhân cơ hội này, tôi xin thông báo rằng Cục Phát triển Thương mại của Bộ Thương mại Pakistan sẽ tổ chức Triển lãm Dệt may Quốc tế lần thứ 4 (TEXPO) từ ngày 26-28/5 tại Trung tâm Triển lãm Karachi ở Karachi, Pakistan. TEXPO Pakistan là triển lãm hàng dệt may và da thuộc lớn nhất và uy tín nhất được tổ chức hàng năm ở Pakistan. Tôi rất vinh dự được mời Phòng Thương mại Việt Nam, các nhà sản xuất, chuỗi bán lẻ và các nhà sản xuất trong ngành dệt may và da Việt Nam đến thăm TEXPO.

Về các sản phẩm gạo, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng hoạt động thương mại của chúng ta có tính bổ sung do sự khác biệt lớn về thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng giữa hai nước. Pakistan chủ yếu xuất khẩu gạo basmati, trong khi Việt Nam xuất khẩu các loại gạo khác nhau. Trong danh mục này, chúng tôi hy vọng rằng xuất khẩu song phương của chúng tôi sẽ làm tăng nhu cầu nguyên liệu thô trong các ngành chế biến thực phẩm tương ứng của chúng tôi.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đặc biệt là các sản phẩm sợi và thép đã có sự gia tăng đáng kể. Tương tự như vậy, xuất khẩu ngô của Pakistan sang Việt Nam đã đạt giá trị đáng kể. Theo tôi, tất cả những điều này thực sự là những tín hiệu khả quan và chắc chắn sẽ giúp đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu của Pakistan sang Việt Nam bao gồm dệt may, nguyên liệu da, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản, nhựa, dược phẩm... Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan bao gồm điện thoại di động, chè, hạt tiêu, sợi, sản phẩm thép, hạt điều... Tôi xin nhấn mạnh rằng cả hai nước cần đa dạng hóa danh mục hàng xuất khẩu song phương của mình. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đa dạng hóa danh mục hàng xuất khẩu sang Pakistan trên cơ sở có đi có lại.

Tôi tin rằng vẫn còn những dư địa được khai thác giữa Pakistan và Việt Nam để cải thiện thương mại song phương trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm có nguồn gốc thực vật, sản phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản, nhựa, dược phẩm và dụng cụ phẫu thuật.

Đại sứ đánh giá như thế nào về triển vọng ký kết Hiệp định ưu đãi thương mại (PTA) hay Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Pakistan?

- Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện và Hiệp định đối tác kinh tế với một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trên thị trường Việt Nam, Pakistan đang gặp bất lợi trong hầu hết các ngành công nghiệp lớn như dệt may, da thuộc, thủy sản... Tôi tin rằng hai chính phủ cần hỗ trợ lẫn nhau để tạo sân chơi bình đẳng và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế và thương mại của chúng ta.

Đại sứ quán của chúng tôi đã làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam để theo dõi các quyết định của phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thương mại chung (JTC) và Ủy ban Bộ trưởng chung (JMC) tại Islamabad vào năm 2017 và hy vọng phiên họp thứ 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong năm nay. Để tăng cường thương mại song phương giữa Pakistan và Việt Nam, triển vọng của PTA hoặc FTA giữa hai nước cần được xem xét và xem xét một cách nghiêm túc. Tôi tin rằng triển vọng ký kết một thỏa thuận thương mại đôi bên cùng có lợi giữa hai nước là rất lớn.

Ngoài thương mại, Việt Nam và Pakistan cần làm gì để thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới?

- Bên cạnh thương mại, Pakistan và Việt Nam có dư địa lớn để hợp tác trong các lĩnh vực quan hệ chính trị, giao lưu nghị viện, du lịch, công nghệ thông tin, giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa, nghệ thuật. Hai nước nên làm việc cùng nhau để thúc đẩy trao đổi cấp cao giữa các nhà lãnh đạo chính trị. Các nhà lãnh đạo hai nước thường trao đổi với nhau bên lề các hội nghị thượng đỉnh đa phương. Tôi hy vọng hai nước sẽ sớm tiến hành sắp xếp các chuyến thăm cấp lãnh đạo.

Để hoàn thiện câu trả lời của tôi cho câu hỏi này, tôi muốn nhấn mạnh rằng, một quá trình visa thuận tiện và dễ dàng là cần thiết cho tất cả các hoạt động tương tác, gắn kết nhân dân với nhân dân. Pakistan đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia có thị thực điện tử dành cho công dân. Tôi hy vọng Việt Nam cũng sẽ đưa Pakistan vào danh sách các quốc gia mà người dân có thể xin thị thực tại cửa khẩu cũng như cơ sở cấp thị thực điện tử.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!