Cựu Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục đặt nghi vấn về nguồn gốc Covid-19

Dân trí Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục đặt nghi vấn về khả năng virus gây đại dịch Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AFP).

"Mọi bằng chứng đều cho thấy virus Vũ Hán bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán", cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo viết trên Twitter ngày 2/6, song không nêu cụ thể các bằng chứng.

Ông Pompeo viết thêm rằng "Trung Quốc nợ thế giới những câu trả lời".

Trong bình luận trên Twitter ngày 3/6, ông Pompeo viết: "Việc che đậy tiếp tục đặt mọi sinh vật trước nguy cơ xảy ra đại dịch tiếp theo".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 29/5, ông Pompeo cáo buộc rằng Viện Virus học Vũ Hán đã tiến hành các dự án cho lực lượng vũ trang Trung Quốc và tìm cách che giấu các dự án này trước phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhóm chuyên gia của WHO hồi tháng 2 từng tới thăm Viện Virus học Vũ Hán trong cuộc điều tra về nguồn gốc của virus gây đại dịch Covid-19. Báo cáo do nhóm chuyên gia của WHO và chuyên gia Trung Quốc công bố đã kết luận rằng, giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm "rất khó xảy ra".

Cuối năm ngoái, ông Pompeo từng quả quyết rằng có "bằng chứng quan trọng" cho thấy virus SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, song không tiết lộ bằng chứng cho cáo buộc này. Ông Pompeo cũng cho rằng Bắc Kinh đã biết về mầm bệnh vào giữa tháng 12/2019 nhưng không minh bạch về dịch bệnh khiến virus lan ra toàn cầu.

"Phòng thí nghiệm virus học đó vẫn đang hoạt động. Có lẽ cơ sở này vẫn đang tiến hành các nghiên cứu giống như cuộc nghiên cứu khiến virus này thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ có Trung Quốc mới biết câu trả lời, thế giới xứng đáng có câu trả lời và họ phải nói với chúng ta", ông Pompeo nói với Fox News.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Tổng thống Donald Trump là hai trong số những người đầu tiên cho rằng virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 thoát ra từ một phòng thí nghiệm. Tuy vậy, cả ông Trump và ông Pompeo cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ chứng cứ nào cho lập luận này.

Giới khoa học và các nhà làm chính sách của Mỹ gần đây bất ngờ lật lại những tranh luận về nguồn gốc của Covid-19, trong đó có giả thuyết SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tổng thống Joe Biden tuần trước đã chỉ đạo cộng đồng tình báo Mỹ "tăng gấp đôi nỗ lực" để điều tra nguồn gốc Covid-19 và báo cáo chính phủ trong vòng 90 ngày. Theo ông Biden, hiện các cơ quan tình báo Mỹ vẫn chia rẽ về việc liệu Covid-19 lây từ động vật sang người hay thoát ra từ phòng thí nghiệm.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng virus gây đại dịch Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trung Quốc thậm chí "tố ngược" Mỹ, hối thúc Washington cho phép các nhà điều tra quốc tế tiếp cận các phòng thí nghiệm của Mỹ, trong đó có Fort Detrick, phòng thí nghiệm sinh hóa của quân đội Mỹ ở bang Maryland.

Thành Đạt

Theo Newsweek, Fox News