Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine dự định thăm Mỹ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (Ảnh: Kyiv Independent).

Kyiv Independent dẫn nguồn thạo tin từ các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 19/8 cho biết, chuyến thăm Mỹ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Chuyến đi tiềm năng này diễn ra trong bối cảnh ông Fedorov ngày 18/8 đã kêu gọi Ukraine tiến hành bầu cử thời chiến.

Hiện vẫn chưa rõ ông Fedorov dự định sẽ gặp ai tại Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với CEO SpaceX Elon Musk về khả năng sử dụng các thiết bị vệ tinh Starlink.

Ông Fedorov hiện chưa đưa ra bình luận. Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho biết họ không nắm được thông tin về bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Ông Fedorov từng là một trong những quan chức chính phủ nhận được sự ủng hộ lớn nhất tại Ukraine trong thời gian tại vị, nhờ việc giám sát các cuộc cải cách lớn và những sáng kiến quan trọng nhằm củng cố quân đội. Các đề xuất của ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ công chúng Ukraine.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ cách chức ông vào giữa tháng 7. Ông Zelensky chưa từng đưa ra giải thích chi tiết cho việc bãi nhiệm ông Fedorov, mà chỉ đề cập đến mâu thuẫn được cho là giữa cựu Bộ trưởng 35 tuổi này với Tư lệnh Quân đội khi đó là ông Oleksandr Syrskyi.

Vào ngày 21/7, ông Zelensky cho biết ông đã đề nghị giao cho ông Fedorov "một vị trí quan trọng trong chính phủ" tập trung vào việc củng cố ngành công nghệ của Ukraine.

Theo đề xuất này, ông Fedorov sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự hoặc lãnh đạo tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraine. Ông Fedorov từ chối đề xuất và cho biết chỉ chấp nhận phương án phục chức.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đầu tuần này đã chính thức đề cử Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara đảm nhận vị trí sau nhiều tháng nổ ra các cuộc biểu tình đòi phục chức cho ông Fedorov. Quốc hội Ukraine hôm qua đã phê chuẩn ông Khmara trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Chỉ vài giờ sau khi ông Zelensky đề cử ông Khmara, ông Fedorov phát đi một video kêu gọi xây dựng một "cơ chế pháp lý, an toàn và thực tế" để tổ chức bầu cử trong điều kiện xung đột kéo dài. Theo ông, hệ thống này cần phải bảo đảm quyền cử tri cho quân nhân, người Ukraine ở nước ngoài và người dân sinh sống tại các khu vực tiền tuyến.

Ông Fedorov cũng kêu gọi nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ. Ông cho rằng các quan chức được giao vị trí, thẩm quyền hoặc ngân sách công phải chứng minh được kết quả và giải trình các quyết định của mình trước công chúng.

Ông nhấn mạnh việc sử dụng sai ngân sách quốc phòng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của Ukraine khi tước đi của binh sĩ các trang thiết bị như máy bay không người lái (UAV), đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử, xe quân sự và các khí tài khác.