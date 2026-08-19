Tướng an ninh trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara (Ảnh: Reuters).

Ngày 19/8, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua ứng viên được Tổng thống Volodymyr Zelensky lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng, cựu sĩ quan cấp cao của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Yevhen Khmara.

Trước đó, ngày 16/7, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Khmara làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi cách chức ông Mykhailo Fedorov một ngày trước đó. Sáng 19/8, ông Khmara đã được Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội nhất trí thông qua.

Trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội, đề cử ông Khmara đã được 312 nghị sĩ thông qua. Để việc bổ nhiệm có hiệu lực, cần có tối thiểu 226 phiếu bầu.

Kết quả này đồng nghĩa với việc cựu Bộ trưởng Fedorov không còn cơ hội trở lại làm lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trong nỗ lực tái cơ cấu chính phủ, Tổng thống Zelensky đã cách chức ông Fedorov vào giữa tháng 7. Từ đó đến nay, ông Fedorov đã từ chối các vị trí khác trong chính phủ do Tổng thống đề xuất. Ông tuyên bố chỉ chấp nhận khi được phục chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Việc phục chức cho ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng cũng là yêu cầu chính của những người biểu tình trong tháng qua. Một nhóm người biểu tình đã tập trung trước tòa nhà quốc hội để phản đối cuộc bỏ phiếu thông qua vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Fedorov được coi là một trong những bộ trưởng thu hút sự ủng hộ lớn nhất trong chính phủ. Ông từng nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ các chương trình cải cách và nỗ lực mở rộng năng lực tác chiến UAV của Ukraine.

Việc bãi nhiệm ông Fedorov khiến Tổng thống Zelensky hứng chịu chỉ trích của các nhà lập pháp, cựu chiến binh và công chúng. Nhiều người trong số họ cho rằng việc bãi nhiệm có nguy cơ làm xói mòn các nỗ lực cải cách tại Bộ Quốc phòng, trong khi vẫn để lại những lo ngại về năng lực lãnh đạo quân sự.

Trước sức ép, ông Zelensky đã cách chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Oleksandr Syrskyi, người được cho là có mâu thuẫn với ông Fedorov. Ông Zelensky cũng đề nghị các chức vụ khác cho ông Fedorov, trong đó có vị trí Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Fedorov đều từ chối.

Ông Khmara là một sĩ quan kỳ cựu của Cơ quan An ninh Ukraine, từng chỉ huy Trung tâm Tác chiến Đặc nhiệm Alpha, giám sát chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga.

Ông cũng chỉ huy chiến dịch giành lại Đảo Rắn vào năm 2022 và được bổ nhiệm chức vụ quyền lãnh đạo SBU vào tháng 1, sau khi ông Vasyl Maliuk từ chức.

Tổng thống Zelensky cho biết ông Khmara đã tích lũy được “kinh nghiệm sâu rộng, thậm chí chưa từng có trên nhiều phương diện” trong việc tiến hành các chiến dịch tấn công công nghệ cao.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng nền quốc phòng Ukraine cần tập trung phát triển năng lực tấn công tầm xa, một lĩnh vực trọng tâm mà ông Fedorov từng thúc đẩy mạnh mẽ trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Khmara mang quân hàm thiếu tướng và chưa từng giữ chức vụ nào trong chính phủ trước khi được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng.