Cuộc sống của các "hổ lớn" bên trong nhà tù bí ẩn nhất Trung Quốc

Nhà tù Tần Thành, nơi giam giữ các quan chức cấp cao Trung Quốc "ngã ngựa". (Ảnh: AFP)

Cựu Bộ trưởng Công An Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, một trong những người từng quyền lực nhất Trung Quốc, nay ngày ngày trồng rau, cây ăn quả bên trong nhà tù "lồng hổ" Tần Thành - nhà tù bí ẩn với cơ chế an ninh nghiêm ngặt nhất dành cho giới quan chức cấp cao "ngã ngựa" của Trung Quốc.

Trong khi đó, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và cấp dưới Vương Lập Quân, trung tâm của vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc những năm gần đây, lại có chung sở thích là viết thư pháp.



Hơn 1,3 triệu quan chức Trung Quốc từ nhỏ đến lớn đã bị sa lưới trong chiến dịch "Đả hổ, diệt ruồi" kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền điều hành từ năm 2012 và bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng. Hầu hết những "hổ lớn" như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, đều đã bị giam giữ tại nhà tù Tần Thành.

Tuy nhiên, ít ai biết về cuộc sống thực sự của họ đằng sau những cánh cổng, những bức tường ở nhà tù được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất Trung Quốc này. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) mới đây dẫn nguồn thạo tin đã tiết lộ một số chi tiết về cuộc sống của những tù nhân tại nhà tù "sang chảnh" này.

Bạc Hy Lai không phải mặc áo tù trong Tần Thành dù lĩnh án chung thân. (Ảnh: Reuters)

Ví dụ, Bạc Hy Lai được cho là luyện tập viết thư pháp để đề nghị giới chức cấp cao mở lại vụ án của mình. Bạc Hy Lai đang chịu án tù chung thân sau khi bị buộc tội tham nhũng, biển thủ và lạm dụng quyền lực.

Bạn tù của Bạc Hy Lại và từng là cánh tay phải của ông, Vương Lập Quân, cũng bị kết án 15 năm tù vì tội đào tẩu, nhận hối lộ và một số vi phạm kỷ luật khác. Vương được cho là cũng có sở thích rèn thư pháp. "Vương thường thích viết thư pháp. Ông ấy cũng đọc nhiều sách khi ở trong tù, dành thời gian để học tiếng Anh", SCMP dẫn nguồn tin thân cận với cựu cảnh sát trưởng Trung Khánh cho biết.

Nằm ở phía bắc ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, ở chân núi Yan, nhà từ Tần Thành không giống với bất cứ nhà tù nào khác của Trung Quốc. Nhà tù này do Bộ Công an Trung Quốc trực tiếp quản lý, trong khi các nhà tù khác do Bộ Tư pháp quản lý. Tù nhân bị nhốt trong các phòng giam rộng 16m2.

Tại đây, Bạc Hy Lai dường như được phép mặc âu phục thay vì trang phục tù nhân, nguồn thạo tin cho biết. Ông Bạc không phải là tù nhân đầu tiên ở đây được hưởng đặc ân này. Trước đó, cựu bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ cũng được phép mặc âu phục thay vì áo tù.

Nguồn tin cho biết thêm, Tần Thành không giống các nhà tù khác, các giám ngục ở đây đều biết rõ về lai lịch của các tù nhân. "Các giám ngục được chỉ thị không đụng chạm đến các tù nhân. Họ được chỉ đạo rõ ràng rằng các từ nhân ở đây không phải tầng lớp bình thường, do vậy cần tránh đụng chân, đụng tay kể cả khi bị tù nhân xúc phạm, nếu không họ sẽ bị sa thải", nguồn tin cho biết với SCMP.

Mặc dù được mặc trang phục thoải mái, song ông Bạc vẫn buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định khác của nhà tù như không được đi giày da mà phải đi giày nhựa như tất cả tù nhân khác. Giày và quần có dây rút đều không được phép mang vào bên trong nhà tù để tránh trường hợp tù nhân tự tử.

Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang được cấp một mảnh vườn riêng để trồng cây trong tù. (Ảnh: CCTV)

Các tù nhân khác lại được hưởng những đặc ân khác. Ví dụ, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang được sở hữu một khu vườn nhỏ riêng ngay gần phòng giam. Phòng giam của Chu Vĩnh Khang là một nơi biệt giam và có một ô đất nhỏ để cựu quan chức này có thể thực hiện sở thích trồng cây.

"Khi bạn bè, người thân đến thăm ông ấy, thi thoảng họ được mang về rau quả do chính Chu Vĩnh Khang trồng", nguồn tin cho biết.

Minh Phương

Theo SCMP