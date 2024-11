Cuộc đua nóng từng ngày bên trong "Nhà Trắng mùa đông" của ông Trump

Ông Donald Trump dự họp báo ở Mar-a-Lago hồi tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhà thầu và những người tìm kiếm cơ hội việc làm trong chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đổ về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, lấp đầy các khách sạn và tìm kiếm các bất động sản cho thuê xung quanh đó trong 3 tháng tới để có nhiều cơ hội gặp mặt nhất có thể với tổng thống đắc cử cũng như các cố vấn hàng đầu của ông.

Nhiều thành viên thuộc các dự án bất động sản khác của ông Trump trên khắp nước Mỹ cũng liên hệ với ban quản lý của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi có dinh thự của tổng thống đắc cử, để xin được vào trong. Một số khác tìm cách tiếp cận các thành viên của Mar-a-Lago, thậm chí chi tiền để được đưa vào gặp ông Trump tại khu nghỉ dưỡng này với tư cách khách mời.

Không có hạn chế nào đối với các thành viên của Mar-a-Lago trong việc đưa khách đến khu nghỉ dưỡng này và những người bên ngoài đang cố gắng tận dụng điều đó trong khi nó vẫn còn hiệu lực.

"Tôi thậm chí còn không biết mình đã đi cùng thành viên nào", một người đã đến Mar-a-Lago cùng một số cựu quan chức chính quyền cho biết về chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng vào tuần trước.

Trong khi một số người chỉ muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, những người khác lại có mục đích khác là giành được một vị trí trong chính quyền của Tổng thống Trump.

"Có người đến gặp tôi tối qua tại Mar-a-Lago và nói rằng họ muốn trở thành thư ký báo chí. Tôi chưa từng thấy người này trong đời", một nguồn tin thân cận với tổng thống đắc cử cho biết.

Mar-a-Lago là nơi ông Trump thường xuyên lui tới (Ảnh: Reuters).

Một vị khách cho biết họ đã báo cáo một vị khách khác với lực lượng an ninh của khu nghỉ dưỡng, khẳng định vị khách này xuất hiện "mất kiểm soát" trên mạng xã hội và đã tiết lộ các cuộc trò chuyện riêng tư.

Các cố vấn khẳng định quá trình chuyển giao quyền lực lần này của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ diễn ra trật tự hơn nhiều nhằm tránh sự hỗn loạn. Việc ông Trump bổ nhiệm giám đốc chiến dịch tranh cử Susie Wiles làm chánh văn phòng đã báo hiệu với những người trong quỹ đạo của ông rằng, có một người nhiều kinh nghiệm đang điều hành quá trình chuyển giao này.

Các cố vấn của ông Trump đã tổ chức các cuộc họp chính thức với nhóm chuyển giao và tổng thống đắc cử vào ban ngày tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, trình bày cho ông các kế hoạch về chính sách và nhân sự.

Nhưng bầu không khí nhộn nhịp bắt đầu lúc trời tối, khi các thành viên và các vị khách xếp hàng dọc hành lang để chào đón tổng thống đắc cử, và thường có cả cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump, khi họ đi đến chiếc bàn được đặt ở ngoài hiên để ăn tối.

Mặc dù ông Trump có một đội mật vụ, vệ sĩ và đoàn tùy tùng riêng, ông thường dừng lại và giao lưu với các vị khách, bắt tay và cảm ơn họ đã đến khu nghỉ dưỡng. Bàn của ông Trump được rào lại, nhưng điều đó cũng không ngăn cản mọi người đến gặp ông trong bữa tối hoặc cố gắng ngăn cản ông khi đang di chuyển.

"Mọi người sẽ đưa ra ý tưởng khi ông ấy đi ngang qua", một nguồn tin chứng kiến sự việc tiết lộ.

Một số thành viên và khách, bao gồm cả những người để mắt đến các vị trí trong chính quyền Tổng thống Trump, đã được nhìn thấy có các cuộc đàm phán riêng với ông Trump, mặc dù các cố vấn khẳng định mọi thứ đang diễn ra thông qua các kênh thích hợp.

Mar-a-Lago là khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Florida (Ảnh: Reuters).

Các nghị sĩ cũng xuất hiện ở Mar-a-Lago trong những ngày gần đây. Tỷ phú công nghệ Elon Musk về cơ bản đã chuyển về sống ở khu nghỉ dưỡng này, nơi các thành viên của khu nghỉ dưỡng nhận ra ông hoặc đội an ninh tư nhân khổng lồ của ông gần như hàng ngày. Cựu ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr., người dự kiến sẽ ở lại Palm Beach trong hầu hết thời gian chuyển giao, đã được nhìn thấy chụp ảnh với người hâm mộ tại câu lạc bộ vào tuần trước.

Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng ven biển có tường đá mà ông Trump gọi là "Nhà Trắng mùa đông", từ lâu đã gây khó khăn cho giới chức an ninh quốc gia và tình báo để đảm bảo an toàn cho khu vực này. Những yếu tố như bầu không khí nhộn nhịp ở khu nghỉ dưỡng, danh sách khách mời kéo dài và chủ sở hữu đặc biệt như ông Trump đã kết hợp thành một bài toán khó cho lực lượng an ninh.

Khi ông Trump và gia đình không công du nước ngoài, không trở lại nhà riêng ở Tháp Trump hay chơi golf ở New Jersey, họ gần như chắc chắn sẽ có mặt tại Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của gia đình Trump. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago là biệt thự lớn thứ hai ở Florida.

Mar-a-Lago có diện tích khoảng 8ha với 128 phòng. Ông Trump mua khu nghỉ dưỡng này từ năm 1985 với giá 8 triệu USD, sau đó tu sửa thành một khu nghỉ dưỡng hạng sang dành cho giới giàu có.

Những người muốn trở thành hội viên câu lạc bộ Mar-a-Lago sẽ phải nộp phí hội viên. Khi trở thành hội viên, một người có thể sử dụng các dịch vụ bên trong Mar-a-Lago như bể bơi, bãi biển, tiệc tùng và phòng riêng. Họ cũng có thể thuê khu nghỉ dưỡng cho các sự kiện như đám cưới, gây quỹ từ thiện.

Bên trong Mar-a-Lago vẫn có những căn phòng giống như "Phòng chiến tranh" trong Nhà Trắng. Ông Trump từng tiếp đón các nguyên thủ thế giới ở Mar-a-Lago, khu vực được đảm bảo an ninh tuyệt đối.