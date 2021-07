Covid-19 tăng theo cấp số nhân ở nhiều nước châu Âu sắp cán đích tiêm chủng

Dân trí Hơn một nửa người trưởng thành ở châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng tại một số nước ở cả châu Âu và châu Á đang phải vật lộn với làn sóng bùng phát mới do biến chủng Delta.

Hơn một nửa người trưởng thành ở châu Âu đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đầy đủ (Ảnh: AFP).

Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/7 cho biết, khoảng 200 triệu người châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ, tương đương hơn 50% dân số trưởng thành ở khu vực này.

Châu Âu là một trong những khu vực có tốc độ chương trình tiêm chủng nhanh chóng, với mục tiêu đạt khoảng 70% người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ vào mùa hè này. Tuy vậy, một số nước trong khu vực bắt đầu chứng kiến đợt bùng phát mới nghiêm trọng do sự xuất hiện của biến chủng Delta - biến chủng dễ lây lan và có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cho biết, số ca Covid-19 ở Đức đang tăng "theo cấp số nhân". "Số người mắc Covid-19 đang tăng trở lại một cách rõ rệt và đáng lo ngại. Chúng ta đang thấy một tốc độ lây lan theo cấp số nhân", bà Merkel phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin.

Do vậy, bà Merkel kêu gọi người dân Đức tiêm chủng bởi vì "cứ mỗi người được tiêm chủng là một bước giúp tiến gần hơn đến việc trở lại cuộc sống bình thường".

Hôm 23/7, Đức ghi nhận 1.890 ca mắc mới. Tỷ lệ ca mắc mới trong vòng 7 ngày trở lại đây ở Đức là 12,2 ca/100.000 người - tăng hơn 2 lần so với hồi đầu tháng 7. "Với tình trạng lây lan như hiện nay, chúng ta có thể phải đưa ra thêm các biện pháp ứng phó", bà Merkel nói.

Không chỉ Đức, một số nước châu Âu khác cũng ghi nhận tình trạng ca Covid-19 tăng mạnh trở lại trong vài tuần gần đây. Trong tuần này, chính phủ Pháp đã ban hành các quy định mới, yêu cầu những người tham gia vào các sự kiện hoặc đến những nơi tập trung hơn 50 người đều phải có giấy chứng đã tiêm vắc xin hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Quy định này dự kiến sẽ mở rộng áp dụng đối với các nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại ở Pháp vào tháng 8 tới. Quy định được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở Pháp tăng vọt gần đây. Riêng ngày 21/7, Pháp ghi nhận hơn 21.000 ca mắc mới, cao nhất kể từ đầu tháng 5.

Số ca Covid-19 ở Anh cũng tăng mạnh, có ngày lên tới hơn 48.000 ca. Bất chấp số người mắc Covid-19 tăng mạnh, chính phủ Anh hôm 19/7 quyết định dỡ bỏ hầu hết các lệnh hạn chế, cho phép mọi hoạt động trở lại gần như bình thường.

Đợt bùng phát mới này được cho là do biến chủng Delta.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Delta đã lây lan ra ít nhất 124 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, thế giới đã bước vào một làn sóng Covid-19 mới và nguy hiểm. Tuy nhiên, WHO và giới khoa học cho biết, việc đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin sẽ giúp đáng kể tỷ lệ người nhập viện và tử vong vì đại dịch.

Minh Phương

Theo AFP