Con gái ông Trump: Tổng thống Mỹ là nghề cô đơn nhất thế giới

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong lần xuất hiện gần đây trên chương trình "The Skinny Confidential Him & Her Podcast", Ivanka Trump, con gái Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân trong nhiệm kỳ đầu cũng như những dự định của cô cho nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump.

Ivanka từng giữ vai trò cố vấn cấp cao trong 4 năm ở chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu và đang chuẩn bị hỗ trợ cha mình 4 năm tới đây, nhưng nhiều khả năng sẽ ở cương vị khác.

Trò chuyện với Lauryn Evarts Bosstick và Michael Bosstick, 2 người dẫn chương trình Podcast nêu trên, Ivanka Trump cho biết: "Tổng thống Mỹ là vị trí cô đơn nhất thế giới. Bạn phải đưa ra biết bao nhiêu quyết định hàng ngày. Có biết bao nhiêu người giao dịch với bạn mỗi hôm".

"Các bạn biết đấy, những người bạn thân nhất, ai cũng đam mê thứ gì đó và họ luôn muốn dành thời gian ngắn ngủi với bạn, bán cho bạn thứ mà họ nghĩ là tốt, là tích cực và có ích cho đất nước và cho thế giới. Vì vậy, đó là một vị trí cao nhưng rất cô đơn. Trong suốt 4 năm nhiệm kỳ đầu tiên, tôi hay nghĩ về điều đó nhưng giờ đây tôi đang giữ khoảng cách nhất định với nó", Ivanka nói thêm.

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng là cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông (Ảnh: Fox News).

"Có lẽ, giờ đây, tôi chỉ muốn đến và ở bên cạnh ông như một cô con gái. Chỉ ở đó với ông ấy thôi, giúp ông rũ bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, ngồi xem phim cùng ông hoặc xem thi đấu thể thao, giúp ông thư giãn, để ông được là chính mình, biết rằng ông là cha tôi, theo cách thân thương nhất như một cô con gái của ông", Ivanka bày tỏ.

Jared Kushner, chồng của Ivanka cũng từng là cố vấn cấp cao cho ông Trump trong nhiệm kỳ đầu nhưng thời điểm đó, vị trí này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20/1, trở thành người thứ hai trong lịch sử nước Mỹ phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp.

Khi quay trở lại Nhà Trắng lần này, ông Trump sẽ phải tập trung giải quyết các chương trình nghị sự mà cử tri thường xuyên nêu ra trong suốt quá trình tranh cử năm 2024 như vấn đề nhập cư, kinh tế và ngoại giao.