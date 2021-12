"Chuyến đi ác mộng" của thủy thủ tàu chiến Mỹ va chạm ở Biển Đông

Dân trí Thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Mỹ đã có hành trình di chuyển bí mật từ cảng này đến cảng khác bảo trì vì phải nổi lên mặt nước sau vụ va chạm ở Biển Đông hồi tháng 10.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Mỹ đã di chuyển hơn 9.000 km từ Guam đến San Diego hôm 12/12 để tiếp tục được bảo dưỡng sau vụ va chạm ở Biển Đông hồi tháng 10. Việc di chuyển một chặng đường dài hơn 9.000 km trong tình trạng hư hại nặng không hề dễ dàng với USS Connecticut. Con tàu đã phải nổi trên mặt nước suốt hành trình.

Ông Aaron Amick, cựu thủy thủ có 20 năm kinh nghiệm làm việc trên tàu ngầm, cho rằng đây là một "hành trình ác mộng" đối với bất cứ ai bị say sóng. "Tôi nghĩ hành trình từ đảo Guam đến cảng ở San Diego và tới cảng nhà ở Bremerton, Washington khiến thủy thủ đoàn vô cùng mệt mỏi. Đó là hành trình ác mộng với những người bị say sóng", ông Amick nói.

Bình luận thêm về thách thức của việc tàu ngầm hư hại phải di chuyển trên mặt nước hàng nghìn km, ông Amick nói: "Tàu ngầm ở trạng thái nổi sẽ liên tục bị lắc sang hai bên kể cả ở những vùng biển êm. Nếu tàu bị nghiêng quá, thủy thủ đoàn sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển và nghỉ ngơi".

Theo ông, tình trạng thiếu ngủ và say sóng có thể khiến thủy thủ đoàn nhanh chóng mất sức, do vậy các ca trực có thể phải rút ngắn để đảm bảo độ an toàn và sức khỏe cho thủy thủ đoàn.

Trang tin The Drive dẫn nhận định của các chuyên gia cũng cho rằng, việc di chuyển trên mặt nước với tàu ngầm, đặc biệt trong tình trạng hỏng hóc, đối mặt nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro va chạm với phương tiện khác bởi khả năng cơ động của tàu ngàm khi đó đã giảm đi rất nhiều.

Hồi tháng 10, tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Mỹ cũng phải nổi lên mặt nước suốt một tuần để di chuyển từ Biển Đông về căn cứ hải quân ở đảo Guam sau khi bị hư hại do va chạm với "vật thể lạ" được xác định là núi ngầm.

Hình ảnh vệ tinh do hãng Planet Labs của Mỹ chụp ngày 20/10 cho thấy tàu ngầm USS Connecticut được cho là đang neo tại cảng Guam. Dựa vào ảnh vệ tinh, giới chuyên gia nhận định, vòm thủy âm của mũi tàu ngầm đã được tháo ra, chứng tỏ hệ thống định vị thủy âm trên tàu đã bị hư hại và cần được thay thế. Trong khi đó, thân tàu không có dấu hiệu bị nứt, chứng tỏ các lò phản ứng hạt nhân của tàu vẫn hoạt động bình thường.

Các nguồn tin hồi đầu tháng này cho biết, tàu USS Connecticut đã bí mật rời Guam trong nhiều ngày vì con tàu không xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh tại Guam. Thông tin chỉ rõ ràng hơn khi đến ngày 12/12, hình ảnh cho thấy con tàu cập cảng ở San Diego. Sở dĩ San Diego được chọn là điểm dừng chân của con tàu bởi chặng đường này gần các đảo hơn, cho phép USS Connecticut cập cảng trong trường hợp xảy ra sự cố. Một trong những căn cứ tàu ngầm chính của Mỹ cũng được đặt tại San Diego.

Minh Phương

Theo The Drive