Tổng thống Trump đến Bắc Kinh, Trung Quốc trải thảm đỏ tiếp đón

Chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh vào tối 13/5 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc.

Trung Quốc đã trải thảm đỏ tại sân bay để đón Tổng thống Trump và các thành viên trong phái đoàn Mỹ.

Nhiều em nhỏ đồng loạt vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc để chào đón Tổng thống Trump. “Chào mừng, chào mừng! Chào đón nồng nhiệt!”, các em nhỏ hô vang bằng tiếng Trung Quốc.

Tổng thống Trump nhận hoa từ một em nhỏ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ chào hỏi các quan chức Trung Quốc tiếp đón ông sau khi xuống máy bay, rồi dừng lại và mỉm cười.

Tổng thống Mỹ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, mà lên xe limousine đến khách sạn. Tổng thống Trump dự kiến lưu trú tại khách sạn 5 sao Four Seasons ở Bắc Kinh sau khi tới nơi vào tối 13/5. Phái đoàn của ông được cho là sẽ ở tại khách sạn Kempinski gần đó.

Khách sạn Four Seasons Bắc Kinh khai trương năm 2012 và nằm cách Đại sứ quán Mỹ chỉ khoảng 700m. Các biện pháp kiểm soát giao thông đã được triển khai bên ngoài cả 2 khách sạn, hạn chế lưu lượng xe cộ và người đi bộ. Cảnh sát vũ trang được triển khai trước cổng chính của cả 2 cơ sở lưu trú.

Theo sau Tổng thống Trump là con trai ông, Eric Trump, và con dâu Lara Trump, cùng một số thành viên khác trong đoàn tháp tùng, bao gồm giám đốc điều hành Space X Elon Musk.

Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc (Nguồn: AP).

Theo Tổng thống Trump, phái đoàn tháp tùng ông tới Trung Quốc sẽ bao gồm các tỷ phú, lãnh đạo các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ngân hàng hàng đầu của Mỹ, trong đó có tỷ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Fink của BlackRock...

“Thật vinh dự khi có Jensen, Elon, Tim Apple, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) và nhiều người khác cùng lên đường tới đất nước Trung Quốc vĩ đại, nơi tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình - một nhà lãnh đạo xuất chúng - “mở cửa” Trung Quốc để những con người tài giỏi này có thể phát huy tài năng của mình và giúp đưa Trung Quốc lên một tầm cao mới!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump dự kiến tiến hành các cuộc hội đàm song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/5 và 15/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ thảo luận về nhiều vấn đề như thương mại, Iran, Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân khi họ cân nhắc việc gia hạn một thỏa thuận khoáng sản quan trọng.

Lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng trong bối cảnh hai nước cố gắng ổn định mối quan hệ đang bị căng thẳng bởi thương mại, cuộc chiến Mỹ - Iran cùng các lĩnh vực bất đồng khác.

Các quan chức cho biết Mỹ và Trung Quốc được cho là sẽ đồng ý thành lập các diễn đàn để thúc đẩy thương mại và đầu tư lẫn nhau, trong khi Trung Quốc dự kiến sẽ công bố các đơn mua hàng liên quan đến máy bay Boeing, nông nghiệp và năng lượng của Mỹ.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Trump và ông Tập diễn ra vào tháng 10 năm ngoái tại Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, hai bên nhất trí tạm dừng cuộc chiến thương mại, trong đó Mỹ áp đặt thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh dọa hạn chế nguồn cung cấp đất hiếm toàn cầu.

Ảnh: Reuters