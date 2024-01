Chiến sự Ukraine 8/1: Hàng loạt Tu-95MS Nga cất cánh, Kiev báo động khẩn

Xe tăng Nga khai hỏa (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga mở rộng vùng kiểm soát từ Marinka

Tại khu vực Marinka, trong tuần qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào Novomikhailovka có vị trí quan trọng từ ba phía. Ukraine đã kháng cự quyết liệt và không từ bỏ khu định cư. Đến cuối tuần, cường độ giao tranh ở khu vực này giảm bớt. Nhưng điều này rõ ràng là tạm thời.

Nga đang nỗ lực tiến đến Georgievka, một ngôi làng trọng điểm trên đường đến trung tâm quan trọng của Ukraine ở Kurakhov, cách rìa tây của thành phố Marinka chừng 10km. Ukraine đã xây dựng được các vị trí phòng thủ tương đối vững chắc nên Nga có thể gặp khó khăn.

Kênh Geroman cũng xác nhận, tại Marinka, lực lượng Nga cố gắng phát triển hướng tấn công dọc theo các ao hồ để buộc quân đội Ukraine phải rút ra khỏi thành trì phía tây thành phố. Nếu thành công, họ sẽ có điều kiện mở cánh cửa để tiến dọc theo con đường chính phía Nam.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Marinka tính tới ngày 7/1. Trong đó, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và đường nét đứt màu đỏ là nơi họ dự định sẽ cố gắng giành quyền kiểm soát (Ảnh: Geroman).

Cường độ giao tranh ở Avdiivka giảm

Tại Avdiivka, quân Nga đã giảm tương đối nhịp độ tấn công, thay vào đó là củng cố các vị trí đã giành được.

Tuy nhiên, ở sườn bắc, lực lượng Ukraine đang rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng trong khu vực nhà máy than và hóa chất cũng như tại khu vực Novobakhmutovka do quân đội Ukraine kiểm soát. Ở đây cũng vậy, so với những tuần trước, mật độ giao tranh đã giảm đi nhưng có thể sẽ sớm nóng trở lại do Nga đã triển khai quân tiếp viện tới khu vực này, cả về nhân sự và xe bọc thép, cũng như pháo và pháo phản lực.

Kênh TobiAyodele cho biết, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tăng cường hoạt động xung quanh thành phố Avdiivka, tiếp tục tấn công vào các khu vực trong và xung quanh thành phố.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công ở 20 khu vực khác nhau.

Bước quan trọng về mặt chiến lược tiếp theo sau khi Nga chiếm được Marinka là cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát Avdiivka. Kể từ đầu năm, hoạt động tấn công của họ đã suy giảm, nhưng các cuộc không kích và pháo kích dữ dội cho thấy việc chuẩn bị cho các hoạt động quyết định trên bộ trong khu vực vẫn đang được tiến hành.

Kể từ đầu tháng 1, quân đội Nga đã thực hiện hơn 40 cuộc pháo kích lớn vào Avdiivka mỗi ngày, gây ảnh hưởng đáng kể đến tình hình trong thành phố.

Đồng thời, có sự gia tăng số lượng quân và xe bọc thép tại các vị trí của lực lượng Nga. Các phân đội nhỏ đang tích cực trinh sát, bao gồm cả những khu vực "khó nhằn" trong thành phố, chẳng hạn như nhà máy than và hóa chất Avdiivka.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại bắc Avdiivka tính tới ngày 7/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng và mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: TobiAyodele).

Nga giành thắng lợi chiến thuật ở Bakhmut

Tại nam Bakhmut, lực lượng vũ trang Nga đã tiến nhẹ đến khu vực Kurdyumovka, đây có thể coi là một thành công về mặt chiến thuật.

Tại Andriivka và trên cao điểm tây bắc Kleshchiivka, quân Nga không đạt được thành công đáng kể nhưng ở phía bắc Bakhmut, họ tiến vào một số khu vực cùng một lúc: về phía Ivanovsky (quan trọng, dọc theo đường cao tốc), từ Khromovy và khu vực Bogdanovka.

Mục tiêu chiến thuật quan trọng của Nga là Chasov Yar, thành phố nằm trên cao và pháo binh Ukraine tập trung ở đó. Ngoài ra, các tuyến đường hậu cần chính cũng đi qua thành phố này.

Nga giành vị trí mới ở cửa ngõ chiến lược ở Kupyansk

Giao tranh dữ dội đang tiếp diễn trong khu lâm nghiệp Serebryansky. Nga đã phần nào tiến về phía Terny, nơi có con đường tiếp tế chính của nhóm Ukraine ở tả ngạn sông Zherebets chạy qua ngôi làng này. Nga cũng chiếm giữ một số vị trí mới trong khu vực Sinkovka. Đây là cửa ngõ vào Kupyansk có tầm quan trọng chiến lược.

Tín hiệu đáng báo động với Nga ở Crimea

Tại khu vực Kherson, Ukraine tiếp tục trấn giữ đầu cầu bên tả ngạn sông Dnieper ở Krynki nhưng họ không thể mở rộng đầu cầu cũng như không thể chuyển trang thiết bị sang sông. Có lẽ vì vậy mà Nga đánh giá tình hình ở khu vực này chưa căng thẳng quá mức để cố gắng xóa sổ đầu cầu của đối phương ở Krynki bằng bất cứ giá nào.

Ngược lại, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea. Họ sử dụng cả tên lửa không đối đất và máy bay không người lái. Đây là một tín hiệu đáng báo động đối với Nga, có tính đến việc mở rộng vùng địa lý của các cuộc tấn công. Tên lửa của Ukraine đã vươn tới tấn công những khu vực rất xa ở Crimea chứ không chỉ ở ven biển phía Tây bán đảo

Trên khu vực Zaporizhia, Nga đã cố gắng đẩy lùi quân đội Ukraine một chút về phía tây làng Rabotino và khu vực Novoprokopovka nhưng chưa có đòn tấn công quyết định. Ukraine không chỉ tự vệ mà còn phản công định kỳ.

Chiến tuyến ở Ugledar gần như đóng băng. Nga đôi khi bị các đơn vị Ukraine quấy rối trên bộ ở phía tây Staromayorsky. Hai bên đang tập trung vào pháo kích lẫn nhau.

9 Tu-95MS cất cánh ở Nga, Ukraine phát báo động khẩn cấp

Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine phát cảnh báo không kích khẩn cấp, vào khoảng 3h (tức 7h Việt Nam) ngày 8/1, 9 máy bay Tu-95MS đã rời sân bay Olenya của Nga

Cảnh báo khẩn của Không quân Ukraine có đoạn: "Việc 9 máy bay Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenya (vùng Murmansk) đã được ghi lại. Thời gian gần đúng để máy bay tiếp cận đường phóng tên lửa hành trình là 5h00-5h30 (tức 9h-9h30 Việt Nam). Trong trường hợp có mối đe dọa tên lửa và các vụ phóng tên lửa, chúng tôi sẽ thông báo thêm cho bạn".

Ngoài ra, Không quân Ukraine một lần nữa yêu cầu người dân không bỏ qua các tín hiệu cảnh báo khẩn.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga mang tên lửa hành trình tầm xa (Ảnh: Aviation week).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tập trung tấn công Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 7/1 cho biết, trong 24 giờ qua, theo hướng Avdiivka, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 16 đợt tấn công của đối phương trong tổng cộng 29 cuộc đụng độ diễn ra trên khắp các mặt trận.

Bộ Tổng tham mưu cho biết, Nga đã phóng 6 tên lửa và tiến hành 40 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 21 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giữ đầu cầu ở Kherson và gây cho đối phương tổn thất đáng kể.

Nga phóng hàng loạt UAV tấn công Ukraine trong đêm

Kyiv Independent đưa tin, không quân Ukraine cho biết trong đêm ngày 6, rạng sáng 7/1, phòng không Ukraine đã bắn hạ 21 trong số 28 UAV cảm tử loại Shahed được Nga phóng đi, nhắm mục tiêu chủ yếu vào phía nam và phía đông Ukraine. Phòng không cũng hoạt động trên các vùng Zaporizhia, Mykolaiv, Odessa, Kirovohrad, Vinnytsia và Cherkasy.

Lực lượng Nga cũng đã phóng 3 tên lửa S-300 vào Donetsk. Quân đội Ukraine không nêu rõ liệu tên lửa có bị bắn hạ hay tấn công trúng bất kỳ mục tiêu nào hay không.

S-300 là hệ thống tên lửa phòng không thời Liên Xô tuy nhiên đã được Nga hoán cải để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Ukraine. Điểm khác biệt chính của chúng so với các tên lửa khác là độ chính xác kém hơn.

Trong 24 giờ qua, Nga mất 36 hệ thống pháo binh, 22 xe bọc thép

Newsweek đưa tin, trong báo cáo chiến đấu hàng ngày mới nhất, quân đội Ukraine hôm Chủ nhật 7/1 tuyên bố, lực lượng Nga đã mất hàng chục hệ thống pháo binh chỉ trong một ngày.

Theo ước tính của quân đội Ukraine, tính đến nay, lực lượng Nga đã tổn thất hơn 360.000 người trong cuộc xung đột cũng như mất vô số khí tài quân sự.

Thông qua trang Facebook chính thức của mình, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cung cấp số liệu thống kê cập nhật hàng ngày về những tổn thất mà họ cho rằng Nga phải gánh chịu trong cuộc xung đột. Mặc dù những con số này cũng không thể được Newsweek xác minh độc lập và không được Điện Kremlin nhận xét, nhưng chúng cũng cung cấp một số cái nhìn thoáng qua về tác động ngày càng gia tăng của cuộc xung đột.

Theo báo cáo mới nhất được công bố hôm 7/1, lực lượng Nga được cho là đã chịu tổn thất về vũ khí đáng kể trong 24 giờ qua, bao gồm 36 hệ thống pháo binh, 24 UAV và 22 xe bọc thép. Báo cáo cũng cho biết lực lượng Nga đã mất 4 xe tăng trong cùng khoảng thời gian.

Về mặt nhân sự, báo cáo cho biết Nga có 860 người chết trong ngày 6/1, nâng tổng số binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột lên 364.730.

Newsweek đã liên hệ với các quan chức Nga qua email để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Xe tăng thiết giáp Nga bị Ukraine phá hủy ở Vuhledar đầu năm 2023 (Ảnh minh họa: Raworldview).

Cầu phao Nga trôi đến Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, biên phòng vùng Chernihiv phát hiện một vật thể nổi lớn rất đáng ngờ trôi từ Nga tới Ukraine dọc theo sông Desna và theo dõi cho đến khi nó dừng lại gần bờ trên lãnh thổ Ukraine.

Hóa ra đây là một cây cầu phao, cho đến gần đây vẫn được dùng làm cầu vượt cho người Nga. Lực lượng công binh đã xác nhận cấu trúc kim loại được phát hiện không gây ra mối đe dọa nào.

Tổng thống Zelensky nêu 2 thách thức chính đối với thế giới

Ukrainska Pravda đưa tin, trong cuộc trao đổi trực tuyến với những người tham gia hội nghị quốc gia thường niên "Xã hội và Quốc phòng" của Thụy Điển Tổng thống Zelensky tin rằng những thách thức chính hiện nay đối với thế giới trong việc đương đầu với Mosocw là cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch của Nga và ngăn chặn Nga lách các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, ông Zelensky lưu ý rằng trong tương lai gần, chính sách thông tin toàn cầu sẽ có tầm quan trọng quyết định.

"Thật không may, ngày nay Nga kiểm soát một tỷ lệ lớn không gian thông tin. Và bây giờ tôi không nói về Ukraine mà nói về mạng xã hội ở khắp mọi nơi trong thế giới văn minh: Châu Âu, Mỹ, Anh, lục địa Châu Phi và các nước Châu Mỹ Latinh. Nga đầu tư rất nhiều tiền vào các phương tiện truyền thông khác nhau ở các nước khác, cũng như trên mạng xã hội", ông nói.

Vì vậy, ông Zelensky tin chắc, một trong những thách thức khó khăn nhất hiện nay là cuộc chiến chống thông tin sai lệch của Nga trên thế giới.

Thách thức quan trọng thứ hai của thời đại chúng ta, mà ông Zelensky đã chỉ ra, là việc Nga lách các biện pháp trừng phạt chống lại nước này.

Nhật Bản tài trợ 37 triệu USD mua thiết bị chống UAV cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết trong cuộc họp báo ở Kiev với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ngày 7/1, Nhật Bản hứa sẽ cung cấp 37 triệu USD cho quỹ NATO để phát triển thiết bị chống máy bay không người lái.

Tổng thống Zelensky sau cuộc gặp với bà Kamikawa cho biết họ đã thảo luận về Hội nghị Tái thiết Ukraine, Công thức Hòa bình và việc tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

"Nhật Bản là đối tác rất quan trọng và mạnh mẽ của chúng tôi. Tôi biết ơn về mức độ hợp tác mà chúng tôi đã đạt được, một mối quan hệ đối tác chiến lược thực sự", ông Zelensky nói trên mạng xã hội.

Guardian cho biết, bà Kamikawa phát biểu: "Nhật Bản quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine để hòa bình có thể trở lại với Ukraine... Tôi có thể cảm nhận được tình hình ở Ukraine hiện nay căng thẳng đến mức nào".

Bild: UAV "lạ" liên tục xuất hiện trên các căn cứ quân sự của Đức

Nhật báo Bild của Đức trích dẫn nguồn tin chính phủ đưa tin vào ngày 7/1 rằng các UAV không xác định đã nhiều lần được phát hiện trên các căn cứ quân sự của Đức, nơi binh lính Ukraine đang huấn luyện, làm dấy lên lo ngại về khả năng hoạt động gián điệp.

Tính đến tháng 8/2023, ít nhất 6.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở Đức, với mục tiêu là 10.000 người vào cuối năm nay. Các chương trình bao gồm huấn luyện chiến đấu tổng quát cũng như hướng dẫn sử dụng các thiết bị tiên tiến như hệ thống phòng không Patriot và xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp.

Marcus Faber, một thành viên quốc hội Đức, nói với Bild rằng: "UAV thường xuyên được phát hiện trên khu vực thao trường Klietz, nơi Bundeswehr (quân đội Đức) huấn luyện người Ukraine trên xe tăng Leopard 1".

Faber nói rằng ông nghi ngờ Nga đứng sau các cuộc xâm nhập của UAV, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho tuyên bố này vì không có chiếc nào bị chặn.

Thụy Điển: Chính sách đối ngoại chính trong những năm tới là hỗ trợ Ukraine

Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom phát biểu tại một hội nghị quốc phòng rằng, nhiệm vụ chính trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển trong những năm tới sẽ là hỗ trợ Ukraine.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO trong những tuần tới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Bảy 6/1.

Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdoğan - đã phản đối khi cáo buộc Stockholm "bảo vệ" những người mà Ankara coi là khủng bố.