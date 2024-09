Binh sĩ Ukraine ở thành phố Liman (Ảnh minh họa: Skynews).

Tình hình nguy cấp với Ukraine ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupyansk, quân đội Nga (RFAF) đang tiến ngày càng xa hơn về phía sông Oskil. Họ sắp chia mặt trận Kupyansk thành 2 phần. Điều này sẽ khiến hậu cần của lực lượng Kiev trở nên khó khăn hơn đáng kể ở cả hai khu vực.

Cùng lúc, lực lượng Moscow bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ ở Nevske và các ngôi làng xung quanh. Khu vực giữa Makiivka và Nevske được cho là nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.

Tại New York, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến lên vài km về phía bắc và chiếm lĩnh nhiều vị trí. Đồng thời, họ vẫn đang tiếp tục gây áp lực ở Toretsk.

Trên hướng Pokrovsk, tình hình cũng đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với quân đội Ukraine (AFU). Lực lượng Moscow tiếp tục cố gắng vượt qua Selidove và các hoạt động chuẩn bị pháo binh cũng đã bắt đầu ở Hyrnik. Ý đồ của RFAF là sử dụng hỏa lực ồ ạt để làm mềm chiến trường trước khi bộ binh xung phong.

Khu vực ở phía tây Hostre cũng được cho là đã bị RFAF chiếm giữ và tình hình ở ngôi làng phía nam Maksymilianivka đang xấu đi. Đây là ngôi làng cuối cùng án ngữ phía trước Kurakhove.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Liman ngày 22/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục phản công theo các mũi tên trắng. Kiev giữ vùng màu vàng và đang rút chạy trên các mũi tên vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga đột phá thần tốc ở Kursk, Toretsk và Kurakhove

Kênh Readovka cho biết, đến cuối tuần thứ ba của tháng 9, các khu vực quan trọng nhất trên bản đồ mặt trận vẫn là hướng Kursk, Toretsk và Kurakhove.

Trong suốt tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra trên mặt trận Kursk tại các quận Korenevsky và Glushkovsky nhưng kém sôi động hơn trước.

Lực lượng Kiev, đã nhận thức được mối đe dọa rõ ràng đối với mặt trận phía bắc vùng kiểm soát của họ, tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ, trên dải Volfino-New Way, điều động tiếp viện, nhưng họ đã bị chặn đứng, không thể tiến xa hơn Vesyoly. RFAF tiếp tục gây áp lực lên AFU tại Sudzha từ phía đông nam, họ giành lại Borki và bắt đầu đột kích Plekhovo.

Binh sĩ Ukraine bị Nga tập kích ở Kursk gây thương vong (Video: RVvoenkory).

Ở Toretsk, Ukraine đang sụp đổ ở cả trung tâm thành phố - với mũi thọc sâu của Nga phát triển nhanh chóng - cũng như tại tiểu khu Zabalka phía nam, nơi chia cắt các đường hậu cần của AFU.

Cùng lúc, một khu trung gian có thể nhìn thấy rõ ràng, lực lượng Moscow bắt đầu đi vòng qua thành phố ở ngoại ô phía tây nam Leonidovka, nơi RFAF đã đổ bộ thành công và giành được chỗ đứng. Có video xác nhận điều này.

Theo hướng Kurakhove, Ukrainsk cuối cùng đã được đặt dưới lá cờ của Nga, từ đó họ bắt đầu di chuyển theo hai mũi xung kích ở phía nam, tới Gornyak và về phía tây, đến Tsukurino cũng như đường cao tốc quan trọng chiến lược.

Kênh RVvoenkory xác nhận một bước đột phá mạnh mẽ của lực lượng Moscow hướng về Kurakhove, họ chỉ còn cách thành phố 3km, hoàn thành việc đánh bại AFU ở Ostrom và Maximilianivka. Những thành công của Nga cũng được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine công nhận.

RFAF đã kiểm soát khu vực phía tây nam Krasnogorovka, họ thực tế đã chiếm được Ostroye và đang tấn công Maximilianivka, sau khi đã chiếm hơn một nửa ngôi làng.

Các đơn vị Nga đã bỏ qua Maximilianivka từ phía bắc, điều này gây ra mối đe dọa về khả năng thất thủ sắp xảy ra đối với lực lượng Kiev. Nhìn chung, Nga còn khoảng 3km từ phía tây Ostrogo đến ngoại ô Kurakhove.

Mặc dù hiện tại, xét theo bản đồ, có nhiều mối đe dọa hơn đối với "vạc dầu" nằm ở phía bắc, nơi AFU nắm giữ dựa vào Kurakhove và Gornyak (nơi giao tranh đã diễn ra), các nguồn tin Ukraine cho biết.

Các binh lính AFU viết rằng lực lượng Mosocw đã tiến về Alexandropol, tức là họ đang tấn công căn cứ phía nam của phần nhô ra nói trên.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kurakhove ngày 22/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và tiếp tục phát triển theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Kursk: Giao tranh dữ dội dọc toàn bộ mặt trận

Theo kênh Rybar, các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Kursk. Ngoài việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và phát động các cuộc phản công, lực lượng Moscow cũng đang tập kích các khu vực phía sau của đối phương ở Sumy.

Tại Shaposhnikovo, một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một vị trí triển khai tổ hợp pháo phản lực HIMARS và một kho đạn dược của Ukraine. Ngoài ra, hạ tầng năng lượng và các cơ sở khác trong trung tâm khu vực thường xuyên bị nhắm mục tiêu.

Tại quận Glushkovo, lực lượng Kiev tiếp tục cố gắng tiếp cận trung tâm quận từ hướng Novyi Put và Medvezhe. Có báo cáo rằng lính công binh Ukraine đang dọn đường qua các bãi mìn để tiếp tục cuộc tấn công.

Liên tục các cảnh quay làm rõ quy mô của các cuộc tấn công của AFU khi họ đã đưa một số lượng lớn nhân sự và xe bọc thép, bao gồm cả xe do nước ngoài sản xuất, đến khu vực này. Đặc biệt, ở phía đông nam Veseloye, một chiếc Leopard 2A6 khác đã bị phá hủy.

Tại quận Korenevo, Nga đã tấn công bằng UAV vào các vị trí và thiết bị của Ukraine ở Olhovka và trong khu rừng gần Kremyanoye. Tại khu vực này, một nỗ lực phản công của AFU ở phía tây Lyubimovka cũng đã bị ngăn chặn.

Tại khu vực Zeleny Shlyakh, một cuộc tấn công bằng UAV Lancet đã phá hủy một khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya của Ukraine. Việc AFU đang đưa thêm xe bọc thép và pháo binh vào lãnh thổ Nga cho thấy ý định khá nghiêm túc của họ là trụ lại ở Kursk càng lâu càng tốt.

Tại quận Sudzha, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Daryino và Nikolayevo-Daryino, việc Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực này sẽ mở đường cho một cuộc tấn công hướng tới Sverdlikovo.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 22/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Phòng tuyến Ukraine vỡ vụn ở Liman

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở Khmilnytskyi, Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov.

Các đội hình của Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea trong hai ngày liên tiếp, đồng thời họ cũng tấn công các kho đạn dược của Nga ở Krasnodar và Tver.

Theo hướng Liman, Nga giành quyền kiểm soát Nevske, tiến về phía tây gần 4km và phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương ở khu vực khe núi Zhuravka.

Theo hướng Oleksandro - Kalinovo, lực lượng Moscow chiếm giữ Nelepoivka và tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm Leonidivka. Ngoài ra, còn có những thành công trên các đường tiếp cận đến khu vực trung tâm đô thị của Dzerzhynsk.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Oleksandro - Kalinovo ngày 22/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Trên khu vực Pokrovsk, RFAF đã kiểm soát Krutyi Yar, tiến về phía Krasny Yar và Mykolaivka.

Ở Donetsk, Nga đã hạ gục Ostrove, tiến về phía trại cải tạo Selidovo, tham gia vào các trận chiến giành quyền kiểm soát nơi này.

Trên hướng Nam Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây bắc Ugledar ở khu vực Prechystivka và Zolota Nyva.

Theo hướng Vremivka, cấu hình ở khu vực Makarivka đã được làm rõ, nơi lính công binh Nga đã cho nổ tung một cây cầu ở phía nam lối vào làng.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Vremivka ngày 22/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Rộ tin quân đội Nga đã ập vào pháo đài Ugledar

Kênh RVvoenkory nhận định, Ugledar sẽ sớm bị bao vây khi lực lượng Moscow đã vượt sông Kashlagach đột kích về phía tây Ugledar, đe dọa hình thành một "nồi hầm" lớn.

Những gọng kìm của Nga nhanh chóng siết chặt quanh Ugledar. Theo đó, kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã công bố một bản đồ, cho thấy những thành công đáng kể của quân đội Nga trên hướng Nam Donetsk.

RFAF tiếp tục các cuộc tấn công thần tốc, đột nhập thành công vào trận địa phòng thủ của đối phương xung quanh thành phố quan trọng chiến lược Ugledar. Họ vượt qua Ugledar và tự tin áp sát gọng kìm bao vây lực lượng Kiev.

Các đơn vị Nga đang nhanh chóng tiến quân từ khu vực Prechistovka mới được kiểm soát ở phía bắc sông Kashlagach theo hướng đông và đông bắc, đột nhập vào các vành đai rừng phía tây Ugledar với mục đích phát triển tiếp về phía bắc, tức là, cắt đứt hậu cần.

"Bây giờ quân Nga với các phương tiện chiến đấu bộ binh đã bắt đầu chọc thủng đội hình phòng ngự phía trên Prechistovka theo hướng Bogoyavlenka, cắt đứt hậu cần đến thành phố", nguồn tin quân sự Ukraine viết tối 22/9.

Trong hai ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếu hàng loạt video về các cuộc tấn công vào vành đai rừng của đối phương trong một khu vực rộng tới 6km và ở độ sâu tới 3km. Có những trận chiến ác liệt, AFU đang rút lui.

Ở cánh phải phía sau mỏ Yuzhnodonbasskaya số 3 và phía bắc Vodyanoy, quân Nga cũng đang tấn công, tiến về phía trước và giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục.

"Điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm bị bao vây. Cơ hội giữ vững vị trí trong những điều kiện như vậy không mấy khả quan, đặc biệt là khi xét đến nỗ lực của Nga phát triển về phía đường Bohoyavlenka - Ugledar", ông Bunyatov - một sĩ quan có tiếng thuộc tiểu đoàn Aidar của Ukraine - thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 22/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, khu vực gạch chéo là nơi họ vừa giành được và đang phát triển 3 mũi tấn công màu cam, dự kiến sẽ sớm bao vây thành phố (Ảnh: RVvoenkory).

"Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải rút lui khỏi thành phố hoặc đối mặt với tình trạng bị bao vây", ông nhấn mạnh. "Tôi hy vọng giới lãnh đạo cấp cao không chỉ dựa vào các báo cáo từ các chỉ huy địa phương, vốn có thể đã lỗi thời, mà còn dựa vào các nguồn bên ngoài".

Trong khi đó, KalibratedMaps đưa tin, lực lượng Moscow đã tiếp cận Ugledar và có khả năng đã tiến vào thành phố pháo đài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu, cần kiểm chứng thêm.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 22/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các khu vực màu vàng nhạt là nơi họ mới giành được. Thành phố Ugledar nằm trong khoanh tròn đỏ (Ảnh: KalibratedMaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công mạnh nhất ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 22/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày chủ nhật, 121 trận giao tranh đã diễn ra, đối phương tấn công mạnh nhất theo hướng Pokrovsk, đồng thời thả 27 quả bom dẫn đường xuống khu vực Kursk.

Báo cáo viết: "Đã xảy ra 121 cuộc đụng độ, Nga tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa (2 tên lửa), 52 cuộc không kích (đặc biệt sử dụng 71 bom KAB) và 625 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời thực hiện hơn 3.900 lần pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhove, Vremevsky và Dnieper. Hoạt động ở khu vực Kursk vẫn tiếp tục, máy bay Nga tiếp tục oanh kích bằng bom dẫn đường trên không với 16 trận, sử dụng 27 bom dẫn đường.

Đối phương đang tấn công mạnh ở Pokrovsk. Trong ngày, tổng cộng 27 hành động tấn công đã được thực hiện. Theo ước tính sơ bộ, binh sĩ Ukraine đã tiêu diệt 145 binh sĩ Nga và làm bị thương 163 người khác. Nhiều vũ khí, phương tiện của Nga bị phá hủy hoặc hư hỏng, báo cáo viết.

Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công lớn của Nga ở Kurakhove

Lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 79 Tavricheskaya trên Facebook cho biết, Nga mở cuộc tấn công lớn vào các vị trí của đơn vị gần làng Konstantinovka ở Donetsk bằng 14 xe bọc thép cùng bộ binh và 6 xe tăng nhưng không thành công.

RFAF không tạo được bất ngờ, lính dù của Lữ đoàn 79 đã nổ súng vào đoàn quân đối phương ngay cả trước khi họ bắt đầu tiến lên.

Pháo binh, UAV tấn công, hệ thống tên lửa chống tăng, bãi mìn đồng loạt khiến quân Nga một lần nữa cảm nhận được sức mạnh của lính dù Ukraine.

"Trong trận chiến, Ukraine đốt cháy 2 xe tăng và 2 xe bọc thép cùng nhiều binh sĩ của đối phương. Một chiếc xe tăng khác bị bắn trúng. Các thiết bị khác phải bỏ chạy vội vã", báo cáo cho hay.

Binh sĩ Ukraine gấp rút đào chiến hào, ra sức củng cố tuyến phòng thủ (Ảnh: AFP).

Nga phóng UAV tấn công từ phía Bắc

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, khoảng 2h00 ngày 23/9, Nga mở cuộc tấn công bằng UAV từ phía bắc vào tỉnh Sumy. Một giờ sau đó, cảnh báo không kích dồn dập đã vang lên.

Lúc 4h23, có báo cáo cho biết một UAV tấn công từ Sumy đang bay tới Poltava.

Ukraine mong nhận tiêm kích Mirage, đàm phán về Gripen và Eurofighter

European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov trong một cuộc phỏng vấn cho biết, Ukraine kỳ vọng các đối tác của mình sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage-2000 của Pháp và cũng đang đàm phán về tiêm kích Saab JAS-39 Gripen của Thụy Điển và Eurofighter Typhoon của Đức - Anh.

Đặc biệt, ông Umerov thông báo: "Các cuộc thảo luận về những cam kết hoặc tham vấn vẫn tiếp tục với chiến đấu cơ Gripen cũng như Eurofighter... Chúng tôi đang thảo luận về thời điểm chúng sẽ bắt đầu và sớm có kết quả".

Theo ông, Ukraine trước đây tập trung vào đào tạo phi công, cơ sở hạ tầng máy bay chiến đấu và nền tảng tác chiến, nhưng đang hướng tới việc giành được ưu thế trên không trước Nga.

Nói về việc đàm phán với đối tác nước ngoài về cung cấp máy bay, Bộ trưởng lưu ý: "Đối phương sử dụng tới 300 máy bay, tới 300 trực thăng nên chúng tôi giải thích cho đối tác biết chúng tôi cần bao nhiêu lữ đoàn hoặc cánh quân. Chúng tôi cũng giải thích hợp lý cho họ nền tảng nào... Chúng tôi cần những vũ khí mà họ nên chuyển giao".

Tiêm kích JAS-39 của Không quân Hungary (Ảnh: Militaryleak).

Ông Zelensky: Việc Mỹ bác bỏ kế hoạch chiến thắng thật khủng khiếp

Trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ The New Yorker, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng ý tưởng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ủng hộ Kế hoạch Chiến thắng do Ukraine đề xuất là "khủng khiếp" vì nó sẽ dẫn đến một xung đột kéo dài với nhiều người chết.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, Kế hoạch Chiến thắng được phát triển có tính đến sự hỗ trợ của ông Biden. "Nếu ông ấy không muốn ủng hộ thì tôi không thể ép buộc. Nếu ông ấy từ chối thì chúng tôi phải tiếp tục sống theo Kế hoạch B (mà Ukraine đang tiến hành). Và điều đó thật đáng tiếc", ông Zelensky nói.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Biden không ủng hộ Kế hoạch Chiến thắng, ông Zelensky đáp: "Đây là một ý tưởng khủng khiếp. Điều đó có nghĩa là ông Biden không muốn kết thúc chiến tranh theo cách tước đi chiến thắng của Nga. Và chúng ta sẽ có một cuộc chiến rất dài - một tình huống bất khả thi, mệt mỏi sẽ dẫn đến cái chết của nhiều người".

"Nói như vậy, tôi không thể chê trách Tổng thống Biden bất cứ điều gì. Suy cho cùng, ông ấy đã có một bước đi lịch sử, mạnh mẽ khi quyết định hỗ trợ chúng tôi ngay từ đầu cuộc chiến, điều này đã khuyến khích các đối tác khác cũng làm như vậy. Chúng tôi ghi nhận thành tựu to lớn của ông Biden về mặt này. Nước đi này của ông ấy đã là một thắng lợi lịch sử rồi", ông nói thêm.