Vài ngày qua, quân đội Nga đã tấn công trên hầu khắp các mặt trận và giành được những bước tiến đáng kể (Ảnh minh họa: Skynews).

Hàng thủ nam Avdiivka sụp đổ, Kiev có thể rút lui

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở phía nam Avdivka, quân đội Nga tiến vào đường Sportyvna và Chernyshevskogo hướng vào trung tâm thành phố. Các vị trí tiền tiêu mà quân đội Nga chiếm được nằm ở khu vực cao, cho phép kiểm soát nhiều vị trí của Ukraine ở vành đai rừng phía đông nam bằng hỏa lực.

Việc Nga phá vỡ chuỗi cứ điểm ở phía nam đã đặt lực lượng đối phương cố thủ trong những ngôi nhà nghỉ mùa hè và trận địa tên lửa phòng không cũ vào tình thế bán bao vây, điều này sẽ buộc quân đội Ukraine tại khu vực màu vàng nhạt trong bản đồ dưới đây phải rút lui, cho phép quân đội Nga có bàn đạp thích hợp để tấn công quận Khimik.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính tới ngày 21/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo kênh SGS, cuộc tấn công mãnh liệt của Nga ở phía nam Avdiivka đang phát triển nhanh chóng. Lực lượng Nga gần như đã ở cuối phố Chernyshevsky, một khi tiếp cận đường màu đỏ trong bản đồ dưới đây, họ sẽ có quyền kiểm soát hỏa lực đối với toàn bộ phần đông nam của thành phố.

Bản đồ chiến sự Ukraine ở nam Avdiivka tính tới ngày 21/1. Nếu Nga tiến tới vạch màu đỏ ở ảnh nhỏ phía trên sẽ không chế hỏa lực toàn bộ đông nam thành phố, trong ảnh nhỏ phía dưới, mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga, mũi tên nét đứt màu vàng là nơi lực lượng Kiev có thể phải rút lui (Ảnh: SGS/Geroman).

Nga dồn dập tấn công ở Kharkov

Kênh SGS cho biết, sau khi giành quyền kiểm soát Krakhmalny, quân đội Nga tiến về phía nam tới làng Berestovoe, đồng thời chiếm giữ một số vành đai rừng ở khu vực Novoselovsky. Trong khi đó, quân đội Ukraine thiếu lực lượng và nguồn dự trữ ở khu vực này.

Có tin Nga bắt đầu tấn công làng Berestovoe, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức về điều này.

Lực lượng Moscow đang tiến nhanh từ làng Krakhmalny về phía tây, một khi họ chọc qua được tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo đường cao tốc thì gần như chỉ còn các vành rừng mỏng trước khi Nga dồn các đơn vị Ukraine ở khu vực này xuống đến mép hồ.

Kênh Mikael Valtersson ủng hộ Kiev thừa nhận lực lượng Nga phát triển nhanh chóng khi tiến được 4km quanh Berestove, tuy nhiên, dường như toàn bộ tiền tuyến của Ukraine sẽ không sớm sụp đổ.

Thứ nhất, nếu nhìn vào khoảng cách trên mặt trận Kupyansk có diện tích 25x30km thì bước tiến 4km của Nga là một thành công đáng kể. Thứ hai, nếu Nga di chuyển 30km về phía nam, họ cũng sẽ bắt đầu vượt qua phía sau hàng phòng ngự của Ukraine dọc theo sông Zherebets. Cuối cùng, so với những bước tiến thông thường của Ukraine và Nga là vài trăm mét mỗi ngày, 4km là con số đáng kể.

Nếu quân đội Nga có thể đạt được thành công này thì cả hai mặt trận Kupyansk và Svatove của Ukraine có thể sụp đổ.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tại mặt trận phía đông bắc, quân đội Nga tiếp tục tiến về hướng Tabaivka và phía tây nam Krakhmalny, nơi họ chiếm quyền kiểm soát 8km đoạn đường giữa Svatove - Kupyansk và tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc Berestove.

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kharkov tính đến ngày 21/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và vàng nhạt, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tập trung tấn công Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 21/1 cho biết, trong ngày có 59 cuộc đụng độ diễn ra ở tiền tuyến, trong đó mặt trận nóng nhất là Avdiivka, nơi lực lượng Ukraine đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Nga.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Marinka và Zaporizhia. Bên cạnh đó, các lực lượng Nga đang tiếp tục cố gắng đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi đầu cầu ở bờ trái sông Dnieper với 6 nỗ lực không thành công.

Ukraine tuyên bố việc Nga chiếm ngôi làng ở Kharkov chỉ là tạm thời

Kyiv Independent đưa tin, người phát ngôn Lục quânUkraine Volodymyr Fityo cho biết, việc Nga chiếm được Krokhmalne, một ngôi làng ở tỉnh Kharkov, là một "hiện tượng tạm thời".

Trong bản báo cáo sáng 21/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát ngôi làng, tuy nhiên, ông Fityo xác nhận rằng quân đội Ukraine rút lui đến các vị trí dự bị được chuẩn bị sẵn để phòng thủ và ngăn chặn Nga tiến xa hơn.

Ông Fityo nói: "Chúng tôi chỉ đơn giản là không đưa tin về việc đẩy lùi 100-200m, và đối với các nhà tuyên truyền Nga, bất kỳ chiến thắng nào cũng phải được đưa ra để giải thích lý do tại sao họ mất 7.055 binh sĩ tại mặt trận ở vùng này chỉ trong tháng 1".

Ông nói thêm rằng tiền tuyến thay đổi hàng ngày và việc mất đi ngôi làng nhỏ là một "hiện tượng tạm thời".

Bản đồ chiến sự Ukraine tính tới ngày 21/1. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, vòng tròn lớn nhất thể hiện mặt trận Avdiivka, vòng tròn nhỏ hơn là khu vực Marinka và Bakhmut, các vòng tròn mini ghi nhận chiến sự ở một số địa bàn ít nóng hơn. Các khu vực màu vàng là nơi đang tranh chấp (Ảnh: ISW).

Ukraine dường như đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Kyiv Independent đưa tin, các vụ nổ và cháy lớn được báo cáo ở một số thành phố của Nga vào đêm 21/1 dường như là hậu quả của các nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Kho chứa của công ty khí đốt tự nhiên Novatek của Nga bốc cháy ở cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad gần St. Petersburg, Thống đốc Alexander Drozdenko đưa tin trên Telegram.

Kho đã tạm dừng hoạt động sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine được cho là gây ra đám cháy lớn tại nhà máy nhiên liệu, Bloomberg đưa tin vào ngày 21/1. Theo một nguồn tin giấu tên, vụ nổ ở Ust-Luga là kết quả của một hoạt động được lên kế hoạch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Các cuộc tấn công khác được báo cáo đêm 21/1 tại các tỉnh Tula, Smolensk và Oryol của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đối với quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tuyên bố rằng phòng không đã bắn hạ 1 UAV ở Tula, 4 chiếc ở Smolensk và 1 chiếc ở Oryol.

Hãng tin Suspilne cho biết, nhà máy Shcheglovskiy Val ở Tula - nơi sản xuất hệ thống phòng không di động Pantsir cho quân đội Nga - là một trong những mục tiêu.

Hromadske đưa tin, dẫn nguồn tin từ Tình báo quân sự Ukraine (GRU), Nhà máy Hàng không Smolensk - nơi sản xuất tên lửa hành trình Kh-59 - bị tấn công trong đêm. Nhà máy trước đó đã bị tấn công vào tháng 10 và tháng 11/2023.

Biên phòng Ukraine: Không có mối đe dọa từ Belarus, các đơn vị Nga đã rút

Kyiv Post đưa tin, Andriy Demchenko, người phát ngôn của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, cho biết hiện tại không có mối đe dọa nào từ Belarus. Ông Demchenko lưu ý rằng Nga đã rút toàn bộ các đơn vị khỏi Belarus.

Tuy nhiên, bất chấp việc rút quân này, Ukraine vẫn cảnh giác, tích cực theo dõi tình hình và củng cố biên giới.

"Biên giới với Belarus đang được củng cố. May mắn thay, ở bên kia biên giới, chúng tôi không thấy Nga có lực lượng nào có thể tiến hành một cuộc tấn công", ông Demchenko nói.

Theo Tổng cục Tình báo Ukraine, tính đến ngày 21/1, lục quân Belarus chưa tham gia vào cuộc xung đột. Lực lượng Ukraine tiếp tục theo dõi chặt chẽ động thái của Belarus.

Ukraine: "Nga mất hơn 376.000 quân kể từ khi bắt đầu xung đột"

Guardian đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo hôm Chủ nhật 20/1 cho biết, Nga mất khoảng 376.030 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột. Con số này chưa được xác minh độc lập.

Theo báo cáo, Nga cũng tổn thất 6.181 xe tăng, 11.466 xe chiến đấu bọc thép, 11.862 phương tiện và thùng nhiên liệu, 8.875 hệ thống pháo và 968 hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt cùng nhiều hệ thống khác.

Xe tăng, thiết giáp của Lữ đoàn cơ giới độc lập 47 Ukraine (Ảnh: Lữ đoàn 47).

Ông Zelensky vạch ra các nhiệm vụ và ưu tiên trong những tuần tới

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu qua video tối 21/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Bộ Tổng tư lệnh tối cao Ukraine đã xác định các ưu tiên trong những tuần tới về các gói viện trợ từ các đối tác, hợp tác chính trị và các bước nhằm đảm bảo sự bền vững tài chính của đất nước.

Ông nói: "Chúng tôi xác định các ưu tiên trong những tuần tới. Nhiệm vụ rất rõ ràng, cả về các gói viện trợ sẽ củng cố vị thế của chúng tôi ở mặt trận cũng như về hợp tác chính trị với các đối tác và về những gì cần thiết cho sự ổn định tài chính của Ukraine. Ưu tiên đặc biệt là EU và quan hệ với các nước láng giềng gần nhất. Chúng tôi đang chuẩn bị nhiều tương tác và liên lạc mới, các cuộc đàm phán quan trọng mới".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Châu Âu cần tăng cường hỗ trợ Ukraine

Theo BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps kêu gọi châu Âu cần tăng cường và cung cấp thêm tài chính cho Ukraine.

Bộ trưởng Shapps nói: "Một lần nữa, Anh dẫn đầu với gói viện trợ trị giá 2,5 tỷ bảng (3,2 tỷ USD) và một thỏa thuận an ninh, một thỏa thuận hợp tác với Tổng thống Zelensky và Ukraine. Hiện giờ, không chỉ Mỹ mà cả châu Âu cũng cần phải tăng cường hỗ trợ và thực hiện phần việc của mình để đảm bảo rằng Ukraine có thể tiếp tục tự vệ".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps (Ảnh: PA).

Ukraine bị "tố" pháo kích khu chợ ở Donetsk

AP đưa tin, Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Donetsk cho biết, số người thiệt mạng do pháo kích tại một khu chợ ở ngoại ô thành phố Donetsk do Nga kiểm soát hôm 21/1 đã tăng lên 25 người. Ngoài ra, còn có 20 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Ông cáo buộc pháo binh Ukraine tiến hành cuộc tấn công đẫm máu.

Kiev chưa bình luận về vụ việc này và AP không thể xác minh độc lập những tuyên bố trên.