Châu Âu ấm bất thường trong mùa đông

Nhiều nước châu Âu đang chứng kiến thời tiết ấm bất thường trong mùa đông (Ảnh minh họa: Anadolu).

Guardian dẫn dữ liệu của nhà khí tượng học Maximiliano Herrera cho biết, ít nhất 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan, Đan Mạch, Cộng hòa Séc, Hà Lan, đang chứng kiến những ngày tháng 1 ấm chưa từng có trong lịch sử.

Ở Korbielow, Ba Lan, nhiệt độ dao động ở mức 19 độ C, cao hơn 18 độ C so với mức trung bình 1 độ C vào tháng 1 hàng năm. Đây là nhiệt độ thường thấy vào tháng 5 ở khu vực này.

Nhiệt độ ở thủ đô Berlin của Đức cũng lên tới 16 độ C.

Ở Javornik, Cộng hòa Séc, nhiệt độ là 19,6 độ C, so với mức trung bình 3 độ C thời điểm này hàng năm.

Trong khi đó, miền Bắc Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đang trải qua những ngày ấm đến 25 độ C.

"Chúng tôi coi đây là hiện tượng thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử châu Âu", nhà khí tượng Herrera nói.

"Nhiệt độ cao cực đoan đang trải khắp một vùng rộng lớn, điều chưa từng xảy ra", Alex Burkill, chuyên gia khí tượng tại Cơ quan thời tiết quốc gia Vương quốc Anh cũng bình luận.

Một số nhà khoa học cảnh báo, hiện tượng thời tiết cực đoan có thể là dấu hiệu của những điều tồi tệ sắp xảy ra do tác động của biến đổi khí hậu.

Với châu Âu, trước mắt, thời tiết ấm bất thường vào mùa đông giúp giải tỏa phần nào áp lực về nguồn cung khí đốt sưởi ấm trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ.