ChatGPT thi tuyển sinh đại học hàng đầu Nhật Bản đạt điểm số cao nhất

Hãng khởi nghiệp AI LifePrompt cho biết, ChatGPT đã đạt kết quả cao hơn 50 điểm so với thí sinh thực tế có điểm số cao nhất trong kỳ thi vào ngành y thuộc khối khoa học tự nhiên III đầy cạnh tranh của Đại học Tokyo và đạt điểm tuyệt đối ở môn toán. Thành tích này diễn ra sau khi ChatGPT từng thất bại trong việc vượt qua tất cả các kỳ thi tuyển sinh của trường vào năm 2024.

Công ty đã tiến hành thử nghiệm bằng cách sử dụng mô hình ChatGPT 5.2 Thinking của OpenAI để thực hiện các bài thi tuyển sinh đại học của 2 trường này, bằng cách cung cấp các câu hỏi thi đã được chuyển đổi thành dữ liệu hình ảnh. Do các câu trả lời bao gồm cả phần tự luận, chúng đã được các giáo viên từ trường luyện thi lớn Kawai Juku chấm điểm.

ChatGPT cũng đạt 452 trên tổng số 550 điểm trong kỳ thi khối nhân văn và khoa học xã hội của Đại học Tokyo và 503 trên tổng số 550 điểm trong kỳ thi khối khoa học tự nhiên.

Cả 2 mức điểm này đều vượt qua mức điểm cao nhất của các ứng viên trúng tuyển do trường đại học công bố là 434 điểm đối với khối nhân văn và khoa học xã hội III và 453 điểm đối với khối khoa học tự nhiên III.

Mặt khác, AI đã đạt 90% điểm trong bài thi tiếng Anh nhưng chỉ đạt 25% ở các câu hỏi dạng tự luận trong các môn học như lịch sử thế giới.

Đối với các kỳ thi của Đại học Kyoto, AI đạt 771 điểm trong kỳ thi khoa luật, vượt qua mức điểm trúng tuyển cao nhất là 734, và đạt 1.176 điểm trong kỳ thi khoa y, cao hơn mức 1.098 của người đứng đầu.

Vào năm 2024, LifePrompt đã sử dụng mô hình mới nhất của OpenAI lúc bấy giờ là ChatGPT 4 để giải bài thi tuyển sinh của Đại học Tokyo, nhưng nó đã không đạt được mức điểm trúng tuyển tối thiểu. Vào năm 2025, LifePrompt đã thử nghiệm mô hình mới nhất mang tên o1, và mô hình này đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng điểm trúng tuyển thành công.

“Khả năng của AI đã được chứng minh rõ rệt. Với tốc độ tiến hóa nhanh chóng của AI, các công ty sẽ cần áp dụng AI với tầm nhìn hướng tới việc các hoạt động kinh doanh sẽ trông như thế nào trong 10 đến 20 năm tới”, người đứng đầu LifePrompt, ông Satoshi Endo, cho biết.

Giáo sư Satoshi Kurihara của Đại học Keio, đồng thời là người đứng đầu Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Nhật Bản, lập luận con người và AI không nên cạnh tranh trên cùng một sân chơi vì AI vượt trội trong việc hấp thụ một lượng lớn dữ liệu hiện có.