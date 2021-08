Cặp đôi Thụy Điển coi "Việt Nam là nhà", tích cực làm từ thiện mùa dịch

Dân trí Tình yêu sâu sắc với Việt Nam đã thôi thúc cặp vợ chồng Thụy Điển Kawa Wandi thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa giúp đỡ những người gặp khó khăn do thiên tai và dịch bệnh.

Anh Kawa Wandi trong một hoạt động từ thiện ở Hội An hồi đầu năm (Ảnh: Instagram/Wandiunion)

"Tôi là Kawa Wandi, hiện đang sống ở Hội An, Việt Nam từ tháng 2/2020 cùng với vợ tôi, Nishte và cặp sinh ba năm nay 6 tuổi Alexander, Leah và Joline. Chúng tôi đến từ Stockholm, Thụy Điển. Trước đây, chúng tôi từng có công việc kinh doanh ở Thụy Điển nhưng bán rồi, và từ năm 2017, chúng tôi đã nhiều nơi trên thế giới để làm từ thiện", anh Wandi chia sẻ với phóng viên Dân Trí về hành trình làm từ thiện của gia đình trong 4 năm qua.

Kể từ đó, Wandi và gia đình đã đi nhiều nước tại Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia để thực hiện các hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ "Wandi Union". Kể từ khi bắt đầu hành trình thiện nguyện, nguồn ngân sách cho quỹ chủ yếu đến từ tiền riêng của gia đình anh với nguồn thu nhập của gia đình tới từ hoạt động đầu tư. Gần đây, anh nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân và nhiều người trên khắp thế giới để tiếp tục các hoạt động ý nghĩa.

Sau khi Wandi tới Việt Nam, đại dịch Covid-19 bùng phát, anh và gia đình đã quyết định ở lại Việt Nam và không di chuyển về quê nhà Thụy Điển.

Hành trình thiện nguyện ý nghĩa ở Việt Nam

Nhóm từ thiện Wandi Union chuẩn bị quà cho người dân Quảng Trị vào tháng 10/2020 (Ảnh: Instagram/Wandiunion).

Hơn một năm ở Việt Nam, anh Wandi và gia đình đã chứng kiến người dân trải qua những khó khăn do thiên tai và dịch bệnh. Điều đó đã thôi thúc anh và nhóm thiện nguyện đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp tại đất nước mà gia đình anh rất yêu mến. "Chúng tôi đau nhói lòng khi chứng kiến những người dân Việt Nam gặp khó khăn", anh Wandi chia sẻ.

Từ đợt lũ lụt lịch sử diễn ra hồi năm ngoái ở miền Trung, nhóm của anh Wandi đã có hàng loạt hoạt động hỗ trợ người dân ở vùng tâm lũ như tại Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam... Một trong những kỷ niệm mà anh nhớ nhất chính là khi anh đến Quảng Trị cứu trợ thiên tai. Anh buộc phải di chuyển bằng thuyền từ nhà này qua nhà khác để trao đồ tiếp tế cho người dân khi nước lũ dâng cao. "Đó là một chuyến đi rủi ro và nguy hiểm, nhưng đáng nhớ", anh Wandi cho hay.

Anh Wandi trong chuyến đi tới Tây Giang, Quảng Nam lắp đặt hệ thống lọc nước sạch cho người dân địa phương (Ảnh: Instagram/Wandiunion).

Wandi cũng nhớ hình ảnh lũ trẻ tại một ngôi làng tại Tây Giang, Quảng Nam sau khi nhóm từ thiện của anh lắp đặt hệ thống lọc nước có thể giúp 400 người dân ở đây có 200 lít nước sạch để uống mỗi giờ. Những niềm vui đó khiến anh có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc thiện nguyện.

Sau khi làn sóng Covid-19 mới nhất bùng phát vào năm nay, cuộc sống của nhiều người đã bị đảo lộn và khó khăn do công việc bị ảnh hưởng. Cách đây một tháng rưỡi, nhóm từ thiện của anh Wandi đã nấu ăn và phục vụ 3.260 bữa ăn trong 13 ngày cho những người đang ở các cơ sở cách ly tập trung và những người nghèo ở Hội An. Hiện nhóm của anh tiếp tục phân phát lương thực cho các gia đình nghèo ở Hội An và khu vực lân cận.

Anh Wandi nhận giấy khen từ chính quyền Hội An cho các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa (Ảnh: Instagram/Wandiunion).

"Tất cả chúng ta phải nhớ rằng mọi người hít thở cùng một bầu không khí, chúng ta phải giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Hôm nay chúng ta giúp đỡ những người gặp khó khăn, ngày mai có thể chính chúng ta cần sự giúp đỡ của họ. Sống có mục đích chính là món quà lớn nhất", anh Wandi chia sẻ. Anh cũng bày tỏ cảm kích trước sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để anh thực hiện tốt hoạt động thiện nguyện.

Việt Nam là "ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi"

Anh Wandi trong một hoạt động trao quà từ thiện (Ảnh: Instagram/Wandiunion).

Wandi tâm sự, thật khó để không yêu đất nước và con người Việt Nam. "Sự ấm áp của những con người tốt bụng, nền văn hóa phong phú, thiên nhiên tươi đẹp và cuộc sống nhộn nhịp trong xã hội là một số trong nhiều lý do mà chúng tôi chọn nơi đây làm mái ấm", anh Wandi lý giải.

Trên trang Instagram Wandiunion của nhóm thiện nguyện, anh Wandi cập nhật hàng loạt các hoạt động từ thiện tại Việt Nam trong hơn một năm qua.

Anh cho biết lý do khiến gia đình anh yêu Việt Nam chính là "Việt Nam là một dân tộc luôn tử tế và tôn trọng chúng tôi, và một đất nước đã chào đón tôi và gia đình tôi bằng tình yêu thương và với vòng tay rộng mở. Chúng tôi yêu Việt Nam đầu tiên là vì con người Việt, và thứ 2 là những cảnh đẹp và đồ ăn tuyệt vời của đất nước này".

"Từ Hà Nội với kiến trúc tao nhã và thú vị cho đến Đà Lạt đẹp một cách hài hòa. Từ Hồ Chí Minh với ẩm thực và văn hóa đến Hội An với lịch sử và sự chào đón thân thiện. Việt Nam là một đất nước có rất nhiều ẩn số mà có lẽ bạn phải dành cả đời mới có thể thưởng thức và khám phá. Sau khi hết đại dịch, chúng tôi sẽ đến thăm thành phố ngàn hoa Đà Lạt", anh Wandi cho biết.

"Thụy Điển là đất nước của chúng tôi, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, Việt Nam giờ đây là nhà của chúng tôi. Sứ mệnh của chúng tôi sẽ là tiếp tục đóng góp cho Việt Nam vì chúng tôi luôn coi Việt Nam là ngôi nhà thứ 2", anh Wandi chia sẻ.

Vợ chồng anh Wandi và 3 con tham gia một hoạt động thiện nguyện (Ảnh: Instagram/Wandiunion).

Đức Hoàng