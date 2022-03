Cảnh tha hương của dân thường Ukraine giữa khói lửa chiến sự

Với những người chọn ở lại, hoặc mắc kẹt không thể di tản, cuộc sống với họ trở thành một "canh bạc" mạo hiểm. Trong ảnh: Lễ tang của 2 giáo viên Yelena Ivanova và Yelena Kudrik thiệt mạng do chiến sự tại một nghĩa trang ở thị trấn Horlivka (Gorlovka) do phe ly khai kiểm soát ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 28/2. Ước tính hàng trăm dân thường đã thiệt mạng hoặc bị thương do chiến sự (Ảnh: Reuters).