Nga cảnh báo nguy cơ xung đột với NATO

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 19/5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov chỉ trích việc lãnh đạo các nước châu Âu liên tục nói về "mối đe dọa cận kề của một cuộc xung đột cường độ cao" với Nga.

"Hệ quả từ sự leo thang căng thẳng này là các rủi ro chiến lược đang gia tăng, tương tự là mối nguy hiểm về một cuộc đụng độ trực diện giữa NATO và đất nước chúng tôi, có thể kéo theo những hậu quả thảm khốc”, ông cảnh báo.

Bình luận về ý định tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Phần Lan cũng như kế hoạch của Pháp và Ba Lan nhằm tổ chức một cuộc diễn tập răn đe trên biển Baltic, ông Ryabkov lưu ý: "Nga đã bày tỏ một cách dứt khoát sự chỉ trích mạnh mẽ đối với các hoạt động như vậy”.

Căng thẳng giữa Nga và Moscow có xu hướng leo thang sau khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 4 năm. Một số lãnh đạo châu Âu cảnh báo, Nga có thể tấn công một trong các nước NATO trong vòng vài năm tới - một cáo buộc mà Moscow nhiều lần bác bỏ.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Tình báo Hải ngoại Nga (SVR) ngày 19/5 cho biết Latvia, một quốc gia thành viên NATO, đã cấp phép cho Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình cho các cuộc tấn công UAV tiềm tàng nhằm vào Nga.

Các UAV của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào vùng tây bắc nước Nga nhiều lần trong những tuần gần đây, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad, mặc dù một số UAV cuối cùng đã rơi xuống Latvia, Estonia, Lithuania và Phần Lan.

SVR cáo buộc Ukraine “không có ý định tự giới hạn mình trong việc sử dụng các hành lang không lưu do các quốc gia vùng Baltic cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine”.

“Kế hoạch là Ukraine cũng sẽ phóng các UAV từ lãnh thổ của các quốc gia này nhằm vào Nga để giảm đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu và tăng hiệu quả của các cuộc tấn công”, tuyên bố viết.

Cơ quan này cho biết các nhóm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine đã được triển khai đến Latvia tại các căn cứ quân sự Adazi, Selija, Lielvarde, Daugavpils và Jekabpils.

Theo SVR, Ukraine đang lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào Nga hơn để chứng minh cho “những bên ủng hộ tài chính và tư tưởng của họ ở châu Âu” thấy rằng họ vẫn có khả năng chiến đấu và gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu tháng trước tuyên bố nếu các quốc gia vùng Baltic và Phần Lan “cung cấp không phận” cho các UAV của Ukraine, Moscow có quyền tự vệ để đáp trả.

Ukraine và Latvia hiện chưa bình luận về những cáo buộc trên.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds đã bị cách chức sau khi các UAV của Ukraine rơi xuống các cơ sở lưu trữ dầu ở nước này.