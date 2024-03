Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ người Việt tử nạn do tàu trúng tên lửa ở Biển Đỏ

Tàu True Confidence bốc cháy sau khi bị Houthi tập kích (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/3, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu.

Theo thông tin sơ bộ, trên tàu có 4 thuyền viên Việt Nam, trong đó 1 thuyền viên đã tử vong và 3 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường. Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết.

"Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế", bà Hằng nêu rõ.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 6/3 thông báo một cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng Houthi tiến hành khiến 3 thuyền viên trên tàu True Confidence thiệt mạng.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo kể từ khi Houthi bắt đầu chiến dịch tấn công các tàu tại Biển Đỏ, một trong những tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới.

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, khiến tàu True Confidence bốc cháy cách cảng Aden của Yemen khoảng 50 hải lý.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Houthi Yahya Saree xác nhận vụ tấn công vào tối 6/3, nói rằng tàu hàng True Confidence đã bị tấn công "sau khi thủy thủ đoàn trên tàu phớt lờ các thông điệp cảnh báo của lực lượng hải quân Yemen".

Lực lượng Houthi ban đầu chỉ bắn cảnh cáo vào các tàu do Israel sở hữu hoặc các tàu di chuyển tới Israel. Lực lượng này sau đó đã mở rộng danh sách mục tiêu vào giữa tháng 1, sau cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ và Anh vào các cơ sở của Houthi ở Yemen.

Houthi tuyên bố sẽ chỉ chấm dứt hoạt động khi Israel ngừng các cuộc tấn công ở Dải Gaza, nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine.