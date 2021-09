"Bếp ma" bùng nổ khắp châu Á thời đại dịch Covid-19

Dân trí Những "căn bếp ma" hay "bếp đám mây" chỉ phục vụ đồ ăn mang đi đã trở thành xu hướng mới ở nhiều quốc gia châu Á trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Một nhân viên lấy đồ ăn mang giao cho khách ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: AFP).

Tại một khu công nghiệp ở ngoại ô Đài Bắc, Đài Loan, các đầu bếp đang nấu những món ăn không được phục vụ tại nhà hàng.

Từ trước khi đại dịch Covid-19 gây ra một cơn địa chấn đối với các nhà hàng toàn cầu, dịch vụ giao đồ ăn cho khách thay vì thưởng thức tại nhà hàng đã phát triển. Tuy nhiên, các lệnh phong tỏa và biện pháp hạn chế chống dịch càng khiến dịch vụ này bùng nổ ở châu Á.

Sự bùng nổ của các ứng dụng giao đồ ăn gần đây đã khiến khách hàng quen với việc chờ các bữa ăn với chất lượng "như nhà hàng" được giao nhanh chóng đến tận nhà của họ.

Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng có nhiều nhà hàng thiết kế các căn bếp chỉ để phục vụ đồ ăn mang đi, hay còn gọi là "bếp ma" hoặc "bếp đám mây".

Khi đại dịch bùng phát, hàng tỷ người càng không có cơ hội tới nhà hàng thưởng thức đồ ăn.

"Đại dịch thực sự thúc đẩy cả ngành phát triển vượt bậc, điều đó thực sự giúp ích cho chúng tôi", Jason Chen, giám đốc điều hành của Just Kitchen, nói với AFP.

Just Kitchen bắt đầu vận hành "bếp ma" đầu tiên tại Đài Loan vào đầu năm ngoái. Hiện Just Kitchen có 17 nhà hàng trên khắp hòn đảo, một nhà hàng ở Hong Kong và đang nhắm đến việc mở rộng sang Philippines và Singapore vào cuối năm nay.

Nhiều công ty giao hàng khổng lồ trong khu vực cũng bắt kịp xu hướng này.

Theo báo cáo của Researchchandmarkets.com, ngành công nghiệp "bếp ma" toàn cầu dự kiến tăng trưởng hơn 12% mỗi năm, trị giá khoảng 139,37 tỷ USD vào năm 2028. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi sinh sống của 4,3 tỷ người, chiếm khoảng 60% thị phần quốc tế.

Đối với nhiều người sống ở các thành phố đông dân với mức sống đắt đỏ trong khu vực, việc ăn uống hàng ngày từ các nhà hàng giá rẻ hoặc quán ăn bình dân sẽ vừa túi tiền và khả thi hơn nấu ăn ở nhà.

Nhóm nghiên cứu Euromonitor ước tính, có khoảng 7.500 "bếp ma" đang hoạt động ở Trung Quốc và 3.500 ở Ấn Độ - so với 1.500 ở Mỹ và 750 ở Anh.

Đầu bếp chuẩn bị đồ ăn tại một căn bếp phục vụ đồ ăn mang đi ở Mumbai, Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Trong phần lớn năm ngoái, do đại dịch, Natalie Phanphensophon buộc phải chuyển hướng hoạt động kinh doanh của đế chế nhà hàng do gia đình cô làm chủ suốt nhiều năm qua sang hình thức bán đồ ăn mang đi. Gia đình cô sở hữu chuỗi cửa hàng Mango Tree & Coca nổi tiếng, trong đó nhiều cửa hàng nằm trong các trung tâm mua sắm với giá thuê đắt đỏ nhưng vắng khách do dịch bệnh.

Đầu năm nay, họ đã mở "bếp đám mây" đầu tiên ở ngoại ô Bangkok và có kế hoạch mở thêm 2 căn nữa. Phanphensophon cho biết bán đồ ăn mang đi mang lại lợi nhuận ít hơn, vì mọi người thường không gọi nhiều món như khi đi ăn ở nhà hàng. Tuy nhiên, chi phí vận hành của việc bán đồ ăn mang đi thấp hơn nhiều.

iBerry Group, công ty điều hành các nhà hàng và cửa hàng kem tại đa số trung tâm mua sắm ở Thái Lan, cũng thiết lập một trung tâm chỉ phục vụ việc giao hàng.

"Bếp đám mây về cơ bản là mặt nạ dưỡng khí cho chúng tôi trong thời kỳ Covid-19", Giám đốc thương hiệu của iBerry Group, Thitanun Taveebhol, cho biết.

Trong khi các tập đoàn và chuỗi nhà hàng chuyển hướng sang giao đồ ăn, các bếp tự phát của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng mở cửa.

Các chuyên gia cho rằng đây là hướng đi an toàn. Nailul Huda, nhà phân tích tại Viện nghiên cứu phát triển kinh tế và tài chính có trụ sở tại Jakarta (Indonesia), cho biết chi phí vận hành thấp hơn và thói quen đặt hàng của thế hệ trẻ am hiểu công nghệ sẽ đảm bảo tăng trưởng liên tục cho ngành này.

"Mọi người vẫn sẽ tiếp tục gọi đồ ăn kể cả sau đại dịch và tôi cho rằng bếp ma vẫn có tiềm năng tiếp tục phát triển nhanh chóng ngay cả khi dịch bệnh kết thúc", ông Huda nhận định.

Giám đốc điều hành Jason Chen của Just Kitchen cho rằng đại dịch đã thay đổi cách mọi người đặt đồ ăn, từ thưởng thức trực tiếp sang giao đến cửa nhà.

"Một khi bạn đã làm điều đó, bạn đã trở nên quen thuộc với nó, sự tiện lợi khó có thể thoát khỏi. Chúng tôi rất lạc quan về triển vọng của ngành này", Chen cho biết.

Vào thời điểm ngành dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng nặng nề, những "căn bếp ma" giúp duy trì việc làm cho các đầu bếp, tài xế giao hàng và những người buôn bán. Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh là "núi" rác thải nhựa khổng lồ.

Một nghiên cứu gần đây ở Bangkok cho thấy rác thải nhựa đã tăng gần gấp đôi trong thời kỳ đại dịch, một phần do dịch vụ giao đồ ăn.

Thành Đạt

Theo AFP