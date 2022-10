Sau khi vượt biên vào Mỹ từ đường biên giới phía Nam, người nhập cư trái phép bị chuyển đến các thành phố lớn trên lãnh thổ Mỹ như New York và Chicago. New York và Chicago là các thành phố nằm tại các bang do đảng Dân chủ kiểm soát. Việc chuyển người nhập cư đến các thành phố trên được xem là động thái phản đối chính sách biên giới của Tổng thống Joe Biden từ các Thống đốc đảng Cộng hòa ở miền Nam nước Mỹ (Ảnh: Reuters).