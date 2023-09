Bên trong đoàn tàu bọc thép của ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng đến Nga hôm 10/9 (Ảnh: KCNA).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 12/9 xác nhận, đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn đã đến nước này trước thềm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đoàn tàu bọc thép trở nên quen thuộc trong mỗi chuyến công du nước ngoài của ông Kim Jong-un mặc dù ông hiếm khi công du. So với phi đội máy bay đã lâu đời của Triều Tiên, đoàn tàu bọc thép được coi là phương tiện an toàn và thích hợp với các chuyến công du của ông Kim Jong-un và phái đoàn.

Bên trong đoàn tàu bọc thép

Hiện không rõ các lãnh đạo Triều Tiên đã sử dụng bao nhiêu đoàn tàu bọc thép trong những năm qua, song Ahn Byung-min, một chuyên gia an ninh của Hàn Quốc, cho rằng Bình Nhưỡng cần vài chiếc vì lý do an ninh.

Theo chuyên gia Ahn, mỗi đoàn tàu này có khoảng 10-15 toa, một vài toa trong số đó chỉ nhà lãnh đạo Triều Tiên được phép sử dụng, trong khi các toa khác để chở nhân viên an ninh, nhân viên y tế.

Đoàn tàu có tốc độ tối đa 40-60km/h. "Mặc dù tốc độ chậm, nhưng đoàn tàu bọc thép được xem là phương tiện di chuyển thoải mái và an toàn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên hơn bất cứ phương tiện nào khác", chuyên gia Ahn nói.

Một đoạn video được công bố năm 2018 cho thấy ông Kim Jong-un gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc trên một toa tàu rộng rãi có ghế dài màu hồng. Đoạn video cũng cho thấy văn phòng làm việc của ông Kim Jong-un trên toa tàu với bàn ghế, bản đồ.

Năm 2002, một quan chức Nga đã viết về chuyến công du Nga của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha và cũng là người tiền nhiệm của ông Kim Jong-un.

Theo mô tả, đoàn tàu của cố lãnh đạo Triều Tiên có nhiều toa với chức năng khác nhau, toa văn phòng làm việc, toa nhà hàng, toa chứa ô tô chuyên dụng. Hiện có rất ít thông tin về đoàn tàu chuyên dụng dành cho lãnh đạo Triều Tiên.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin tình báo nước này nói rằng, đoàn tàu được bọc thép, có khả năng chống đạn, được trang bị các thiết bị công nghệ cao để đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Triều Tiên mỗi khi công cán.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đăng tải những hình ảnh về đoàn tàu cho thấy sàn tàu được làm bằng các tấm chống đạn. Ngoài ra, đoàn tàu còn có hệ thống liên lạc vệ tinh và tất cả các toa được kết nối với nhau.

Theo báo Chosun Ilbo, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là có khoảng 6 đoàn tàu như vậy với 19 ga tàu được thiết kế đặc biệt.

Bánh xe của đoàn tàu được cho là phải thay đổi ở ga biên giới Triều Tiên hoặc Nga bởi hai nước sử dụng các khổ đường ray khác nhau.

Ai sử dụng đoàn tàu?

Cảnh sát Trung Quốc bảo đảm an ninh nghiêm ngặt khi đoàn tàu được cho là chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ga Bắc Kinh trong chuyến thăm năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Trong thời kỳ chiến tranh liên Triều, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung, ông nội của ông Kim Jong-un, từng dùng đoàn tàu làm trụ sở làm việc. Ông Kim Il-sung cũng thường công du nước ngoài bằng đoàn tàu bọc thép trong thời gian cầm quyền trước khi qua đời vào năm 1994.

Trong khi đó, ông Kim Jong-il chỉ dùng đoàn tàu bọc thép trong 3 lần thăm Nga, trong đó có hành trình kéo dài 20.000km đến Moscow vào năm 2001. Đoàn tàu được ví như ngôi nhà và văn phòng di động của ông.

Năm 2011, ông qua đời sau một cơn đau tim khi đang trên tàu. Đoàn tàu đó hiện được trưng bày tại lăng của ông.

Năm ngoái, truyền thông quốc gia Triều Tiên đăng hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un trên một toa tàu màu trắng trong chuyến thăm một vùng nông thôn.