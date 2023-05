Ba Lan phát hiện vật thể lạ xâm nhập không phận từ hướng Belarus

Một khí cầu quân sự trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: Vega).

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 13/5 đưa tin, cơ quan này đã phát hiện một vật thể bay không xác định xâm nhập không phận từ hướng biên giới với Belarus.

Đại úy Ewa Zlotnicka, sĩ quan phụ trách báo chí của Bộ Tư lệnh tác chiến thuộc quân đội Ba Lan, xác nhận vật thể bay này đã đi vào không phận Ba Lan vào tối 12/5. Radar của lực lượng phòng không Ba Lan đã theo sát đường bay của vật thể này trước khi bị mất tín hiệu tại khu vực thị trấn Rypin.

Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ba Lan cho biết việc tìm kiếm và điều tra vật thể bay không xác định trên đã được tiến hành ngay lập tức.

Nhà chức trách Nga và Belarus hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Theo một số nguồn tin, vật thể bay không xác định trên không phận Ba Lan hôm 12/5 có thể là một khí cầu do thám.

Theo Reuters, lực lượng phòng không Ba Lan trong thời gian gần đây thường xuyên được đặt trong tình trạng báo động nhằm sẵn sàng ngăn cản các vật thể bay không xác định xâm phạm không phận nước này. Xung đột tại Ukraine được cho là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của Ba Lan.

Hình ảnh được cho là tên lửa hành trình Kh-55 của Nga rơi trong khu rừng ở gần thành phố miền Bắc Bydgoszcz (Ảnh: Defense Express).

Hôm 10/5, truyền thông Ba Lan đưa tin một vật thể lạ được tìm thấy trong khu rừng ở gần thành phố miền Bắc Bydgoszcz hồi tháng trước có thể là mảnh vỡ của một tên lửa hành trình Kh-55 của quân đội Nga.

Trước đó, vào giữa tháng 11/2022, một tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow, cách biên giới với Ukraine khoảng 6km, kéo theo vụ nổ khiến 2 công dân của Ba Lan thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra trùng thời điểm Nga tiến hành đợt tập kích diện rộng vào hàng loạt mục tiêu hạ tầng năng lượng và sở chỉ huy quân sự trên khắp Ukraine.

Ban đầu, giới chức Ba Lan nói rằng, tên lửa rơi xuống Przewodow do Nga sản xuất, nhưng chưa rõ ai phóng. Tổng thống Duda sau đó cho biết, đây dường như là tên lửa phòng không mà Ukraine đã khai hỏa để đánh chặn "mưa" tên lửa của Nga. Ông đánh giá vụ việc là "tai nạn ngoài ý muốn".

Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN), ông Jacek Siewiera sau đó cho biết các bằng chứng do Ba Lan, Mỹ và NATO thu thập cho thấy tên lửa của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. "Tất cả bằng chứng được thu thập từ NATO, Mỹ và từ phía chúng tôi cho thấy, đó là tên lửa S-300 do lực lượng phòng không Ukraine phóng đi", ông Siewiera xác nhận.