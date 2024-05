Ba Lan dựng lá chắn phòng thủ 7 lớp ngăn Nga tấn công

Một sơ đồ cho thấy kế hoạch phòng thủ biên giới của Ba Lan (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ba Lan).

Bộ Quốc phòng Ba Lan hôm 27/5 đã công bố dự án "Lá chắn phía đông", một hoạt động nhằm củng cố biên giới phía đông với Nga và Belarus.

Ba Lan cho biết đây là nỗ lực phòng thủ lớn nhất ở sườn phía đông của NATO kể từ khi Thế chiến hai kết thúc vào năm 1945.

Một sơ đồ đã được công bố cho thấy một phần của lá chắn mà Ba Lan dự định triển khai ở biên giới. Hệ thống phòng thủ này gồm hàng rào cố định, dây thép gai, hào chống tăng, chướng ngại vật chống tăng, mìn, một lớp hào khác, lớp thực vật.

Các quan chức Ba Lan cũng nêu kế hoạch tăng cường hệ thống cảnh báo và theo dõi cũng như hệ thống chống máy bay không người lái.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Wiesław Kukuła, cho biết dự án sẽ tăng cường khả năng kháng cự của Ba Lan, hạn chế khả năng cơ động của đối phương, đồng thời bảo vệ binh lính và dân thường Ba Lan.

Vị trí Ba Lan trên bản đồ (Ảnh: TRT).

Đến năm 2028, Ba Lan dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng các công sự, hệ thống phát hiện và cảnh báo, căn cứ tiên tiến, trung tâm hậu cần và hệ thống đối phó bằng máy bay không người lái ở biên giới với Nga và Belarus.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết nước này phải bảo vệ khoảng 700km biên giới, trong đó có 400km với Belarus. Ba Lan muốn triển khai dự án phòng thủ biên giới ngay lập tức, có thể sẽ bắt đầu trong năm nay.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn, với việc Ba Lan tăng cường chi tiêu quốc phòng và cáo buộc Nga và Belarus cố gắng gây bất ổn cho Ba Lan.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Bild của Đức được đăng tải hồi tháng 4, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết Ba Lan sẽ "không ngạc nhiên" nếu Nga tấn công nước này, nhưng cuối cùng Moscow sẽ thua.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine leo thang. Ông nói rằng, Warsaw có lập trường như vậy là do "Nga đang ngày càng quân sự hóa" vùng Kaliningrad giáp Ba Lan và Lithuania và Moscow cũng triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan, thậm chí vào bên trong lãnh thổ Ba Lan. Theo ông, nếu Nga không làm như vậy "an ninh tại các thành phố và làng mạc của Nga sẽ không được đảm bảo".

Tuy nhiên, kịch bản vùng đệm an ninh mở rộng đến biên giới Ba Lan khó xảy ra bởi động thái đó có thể sẽ kích hoạt Điều 5 Hiến chương NATO về phòng thủ tập thể. Ba Lan là thành viên của NATO. Bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh quân sự gồm 32 thành viên này, khi đó NATO có quyền đáp trả tập thể.