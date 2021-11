Australia: Người không tiêm vaccine Covid-19 nguy cơ tử vong gấp 16 lần

Dân trí Dữ liệu từ giới chức y tế bang New South Wales (Australia) cho thấy, người không tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong cao hơn 16 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ.

Vaccine giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong do Covid-19 (Ảnh minh họa: AP).

Theo dữ liệu công bố ngày 8/11 của giới chức y tế bang New South Wales, số ca điều trị tích cực hoặc tử vong do Covid-19 ở New South Walls đạt đỉnh trong giai đoạn từ ngày 8/9 đến 21/9. Trong đó, tỷ lệ tử vong hay biến chứng nặng ở người đã chưa tiêm chủng cao gấp 16 lần người đã tiêm chủng đầy đủ.

Trong giai đoạn từ 16/6- 7/10, chỉ 11% trong số 412 người tử vong vì Covid-19 trong 4 tháng tính đến đầu tháng 10 là người đã tiêm chủng đầy đủ. Trung bình độ tuổi của các bệnh nhân này là khoảng 82.

Báo cáo cho biết, chỉ khoảng 3% bệnh nhân phải điều trị hồi sức tích cực (ICU) đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, trong khi đó, hơn 63% trong số 61.800 ca ghi nhận từ ngày 16/6 đến 7/10 là người chưa tiêm vaccine.

"Những người trẻ tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn và gần như không bị biến chứng nặng, trong khi những người chưa tiêm chủng ở nhóm tuổi này có nguy cơ biến chứng nặng cao hơn và phải nhập viện điều trị", người đứng đầu cơ quan y tế New South Wales Kerry Chant cho biết. Quan chức này hối thúc người dân nhanh chóng tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Kết quả đánh giá trên khá tương đồng với dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 9, CDC Mỹ cho biết, những người chưa tiêm vaccine Covid-19 có nguy cơ tử vong cao gấp 11 lần so với người đã tiêm đầy đủ.

Giám đốc CDC Rochelle Walensky khi đó nói rằng: "Nhìn vào các ca nhiễm trong hai tháng qua, khi biến chủng Delta trở thành chủng trội tại đất nước, những người chưa được tiêm chủng có nguy cơ nhiễm virus cao hơn khoảng 4,5 lần, nguy cơ nhập viện cao gấp 10 lần và nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao gấp 11 lần".

Australia đã kiểm soát Covid-19 tương đối tốt trong nửa đầu năm nay cho đến khi xuất hiện các ổ dịch do biến chủng Delta gây ra hồi tháng 6 và kéo theo các đợt phong tỏa kéo dài ở những thành phố lớn như Sydney, Melbourne.

Minh Phương

Theo SCMP