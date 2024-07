Australia chỉ trích công ty mẹ của Facebook vì ngừng trả tiền cho báo chí

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Australia gọi các công ty mạng xã hội là "kiêu căng và thiếu trách nhiệm" khi công ty mẹ của Facebook - Meta - từ chối gia hạn việc trả phí sử dụng nội dung cho các đơn vị báo chí.

Năm 2021, Australia thông qua Đạo luật Thương lượng Truyền thông Tin tức, buộc các "ông lớn" như Alphabet Inc (công ty mẹ của Google) và Meta phải trả tiền cho các cơ quan báo chí, tập đoàn truyền thông, nhà sản xuất về những nội dung báo chí xuất hiện trên các nền tảng công nghệ.

Vào thời điểm đó, chính phủ Australia cho rằng đạo luật này sẽ vạch ra một quy trình đàm phán "công bằng hơn" về giá trị của nội dung tin tức giữa những "gã khổng lồ" công nghệ và các bên sản xuất tin tức. Nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận riêng, một trọng tài độc lập sẽ đứng ra giúp phân giải.

Australia cho biết, đạo luật sẽ trợ giúp các nhà xuất bản tin tức, vốn đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm trong kỷ nguyên internet và mạng xã hội bùng nổ.

Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Meta đã tuyên bố sẽ không gia hạn các thỏa thuận này.

Các công ty truyền thông tại Australia, Seven West Media Ltd và Nine Entertainment Co tuần trước cho biết việc dừng thỏa thuận với Meta là một trong những lý do khiến họ quyết định cắt giảm nhân sự.

Viện dẫn Đạo luật Thương lượng Truyền thông Tin tức, Bộ trưởng Tài chính Australia Stephen Jones có thể yêu cầu Meta phải tham gia thảo luận với các tổ chức tin tức về vấn đề trả phí sử dụng nội dung, nếu không tập đoàn sẽ bị phạt 10% doanh thu tại quốc gia này.

Ngày 28/6, giám đốc khu vực của Meta, Mia Garlick, cho biết rằng tất cả phương án đều đã được cân nhắc khi nhận được câu hỏi rằng nếu chính phủ Australia dùng luật nói trên thì liệu Meta có chặn người dùng Australia đọc và chia sẻ tin tức trên mạng xã hội hay không.

Sau đó, Thủ tướng Albanese đã chỉ trích các công ty công nghệ lớn. "Sự kiêu căng của những công ty mạng xã hội quốc tế này không phù hợp với trách nhiệm xã hội mà họ cần gánh vác", ông cho biết.

Ông Albanese nhấn mạnh các công ty như Meta hay Alphabet phải có trách nhiệm trong việc duy trì các nội dung tin tức trên nền tảng của họ và phải trả tiền theo những thỏa thuận trước đó.

Phương Ngân