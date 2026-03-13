“Át chủ bài” mạnh nhất của Iran ở eo biển Hormuz khiến Mỹ dè chừng

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ (Ảnh: Reuters).

Theo Wall Street Journal, Iran vẫn chưa sử dụng “át chủ bài” của mình, đó là rải thủy lôi quy mô lớn ở eo biển Hormuz - một hành động có khả năng gây hỗn loạn cho nền kinh tế toàn cầu và làm gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ.

Các chuyên gia coi thủy lôi là “vũ khí” nguy hiểm nhất của Tehran ở eo biển Hormuz. Theo một số nguồn tin, Iran đã bắt đầu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy chiến lược mà phần lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trung Đông đi qua.

Thủy lôi là một công cụ lý tưởng trong chiến tranh bất đối xứng: ngay cả khi các khả năng quân sự thông thường bị vô hiệu hóa, thủy lôi vẫn cho phép đối phương luôn trong tình trạng bị đe dọa.

“Đó là một công cụ tốt của chiến tranh bất đối xứng. Khả năng quân sự thông thường đã bị phá hủy, nhưng họ vẫn có khả năng bất đối xứng này”, Jahangir E. Arasli, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Phát triển và Ngoại giao có trụ sở tại Baku, Azerbaijan, chuyên nghiên cứu các mối đe dọa hàng hải, cho biết.

Mối nguy hiểm chính nằm ở sự đơn giản trong việc sử dụng loại vũ khí này. Iran không cần những tàu lớn để rải thủy lôi, thợ lặn có thể thực hiện công việc đó từ những tàu đánh cá thông thường.

Kho vũ khí của Tehran bao gồm cả thủy lôi trôi nổi và thủy lôi neo dưới đáy biển ở độ sâu nhất định, vốn khó bị tàu chở dầu phát hiện.

Mặc dù có các phương pháp rà phá thủy lôi, nhưng việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz trở nên vô cùng rủi ro nếu không có tàu hộ tống quân sự. Tuy nhiên, ngay cả các tàu hộ tống cũng không thể đảm bảo an toàn 100%.

Theo một báo cáo của Viện Hải quân Mỹ được công bố vài năm trước, thủy lôi là một trong những vũ khí hủy diệt nhất mà Hải quân Mỹ phải đối mặt, gây hư hại cho nhiều tàu hơn bất kỳ vũ khí tấn công nào khác kể từ Thế chiến II.

Lịch sử đã ghi nhận những sự cố tương tự trong khu vực. Vào những năm 1980, trong Chiến tranh Iran - Iraq, Hải quân Mỹ đã cố gắng hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Khi đó, một tàu của Mỹ đã vướng phải thủy lôi của Iran, gây ra một cuộc khủng hoảng quân sự lớn.

Sau những thông tin trên truyền thông rằng Iran đã rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, Washington đã phản ứng gay gắt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với Tehran nếu những thông tin này là sự thật.

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy các tàu hải quân Iran được thiết kế để rải thủy lôi. Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công một tàu ngầm lớp Kilo của Iran, được cho là cũng có khả năng phóng thủy lôi.

Tuy nhiên, Iran chủ yếu rải thủy lôi bằng cách sử dụng thợ lặn trên những thuyền nhỏ giống như tàu đánh cá thông thường, một lực lượng dân quân biển không chính thức với các xuồng nhỏ mà hầu như không thể xác định và phá hủy.

Iran cũng sở hữu một kho vũ khí gồm các loại thủy lôi gắn vào thân tàu, cho phép thợ lặn gắn chúng vào các tàu.

Theo chuyên gia Arasli, đối với Iran, “mục tiêu chính của thủy lôi là gây gián đoạn” cho hoạt động vận chuyển và nền kinh tế toàn cầu. Thủy lôi cũng có thể được rải để ngăn chặn Mỹ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Trong khi hàng nghìn tàu thuyền đang neo đậu chờ được đi qua eo biển Hormuz an toàn, áp lực đang gia tăng đối với Mỹ để tiến hành các cuộc hộ tống bằng tàu hải quân. Tổng thống Donald Trump nói rằng kế hoạch hộ tống đang được xem xét, mặc dù Lầu Năm Góc chưa đưa ra tín hiệu nào cho thấy họ đã được "bật đèn xanh".

Việc phát hiện thủy lôi sẽ là một phần của bất kỳ nhiệm vụ hộ tống nào. Các tàu hải quân sẽ được dẫn đầu bởi các tàu có khả năng phát hiện và né tránh hoặc loại bỏ thủy lôi. Thiết bị như vậy được thiết kế để sử dụng sonar để định vị thủy lôi.

Ngoài mối đe dọa từ thủy lôi, mối đe dọa khác với các tàu đi qua eo biển Hormuz là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Trong những ngày qua, một số tàu đã bị trúng hỏa lực khi di chuyển qua khu vực này.