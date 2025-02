Anh tổ chức hội nghị chuyên đề về an ninh hàng hải khu vực

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Đại sứ quán Anh).

Từ ngày 10/2 đến 14/2, chính phủ Anh tổ chức Hội nghị chuyên đề thường niên về An ninh Hàng hải khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác song phương và khu vực, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của các đối tác tại Đông Nam Á trước các mối đe dọa chung và khả năng giải quyết tranh chấp trên biển.

Với sự tham gia của các đại diện đến từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam, hội nghị giúp nâng cao nhận thức về các thách thức trên biển và đẩy mạnh mức độ giao tiếp, hợp tác nhằm tăng cường an ninh chung trong lĩnh vực hàng hải.

Thông qua diễn đàn, Vương quốc Anh và các đối tác sẽ tìm hiểu rõ hơn về các lĩnh vực tiềm năng để xây dựng khả năng phục hồi và phát triển thịnh vượng trong khu vực, nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở rộng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Catherine West cho biết: "Khi chúng tôi tổ chức Hội nghị chuyên đề an ninh hàng hải khu vực tại Indonesia, Vương quốc Anh một lần nữa khẳng định rõ cam kết của mình đối với việc xây dựng một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đây là điều cần thiết cho việc tăng trưởng kinh tế, hòa bình và an ninh chung của chúng ta.

Trong vài năm qua, chúng tôi đã chứng kiến các thách thức ngày càng tăng đối với không gian hàng hải, với các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, gây nguy hiểm đến tính mạng và sinh kế. Chỉ thông qua hợp tác, chúng ta mới có thể giải quyết một số thách thức tập thể lớn nhất của thời đại chúng ta và nắm bắt các cơ hội có sẵn".

Chuyên gia Thủy văn Quốc gia Vương quốc Anh, Chuẩn Đô đốc Angus Essenhigh, cho hay đây là năm thứ ba Anh tổ chức sự kiện quan trọng này với mong muốn tập hợp các quốc gia để tăng cường hợp tác song phương và khu vực.

Hội nghị chuyên đề an ninh hàng hải sẽ hỗ trợ xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở theo quy định của hệ thống pháp luật quốc tế.

"Điều này phù hợp với các ưu tiên của chính phủ Anh khi chúng tôi cùng nhau hợp tác để hỗ trợ tăng trưởng, việc làm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Vương quốc Anh cam kết hoạt động tích cực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và chúng tôi mong muốn tạo dựng và phát huy danh tiếng của mình như một đối tác đáng tin cậy trong dài hạn", ông Essenhigh nói thêm.