Anh "lên dây cót" sẵn sàng, chuẩn bị kịch bản xung đột với Nga

Binh sĩ Anh tập trận ở Nhật Bản năm 2018 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tuần này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột với Nga.

Khi được hỏi liệu Anh có sẵn sàng phòng vệ nếu bị Nga tấn công hay không, Thủ tướng Sunak trả lời: "Có".

"Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đảm bảo an toàn cho mọi người. Thật không may, thế giới đang trở nên ít an toàn hơn. Chúng ta có thể thấy điều đó rõ ràng với tình hình ở Nga và Ukraine. Nhưng gần đây nhất, chúng ta đã thấy điều đó ở Biển Đỏ", ông Sunak nói thêm.

Ông Sunak nhắc lại rằng với tư cách là Bộ trưởng Tài chính Anh (2020-2022), ông đã tăng ngân sách cho Bộ Quốc phòng lên mức cao nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, và các lực lượng vũ trang phải quyết định cách phân bổ khoản tiền này cho hoạt động phòng vệ.

"Tôi cho rằng chúng ta được bảo vệ tốt và đầu tư tốt. Chúng ta là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ hai trong NATO. Chúng ta đã duy trì điều đó trong một thập niên. Có thể thấy từ những gì chúng ta đã làm ở Ukraine, chúng ta sẽ đứng lên vì những điều mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta sẽ không để hành vi gây hấn diễn ra mà không bị kiểm soát và trừng phạt", nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh.

Trước đó, các thành viên Quốc hội Anh đã trình bày một báo cáo, trong đó cảnh báo lực lượng vũ trang Anh chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh cường độ cao trong thời kỳ bất ổn toàn cầu gia tăng.

Các vấn đề liên quan đến việc tuyển quân và giữ chân quân nhân được nhấn mạnh. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng của lực lượng vũ trang Anh trong việc phòng vệ hiệu quả.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Patrick Sanders, ngày 24/1 nói rằng Anh phải khẩn trương mở rộng quy mô quân đội lên khoảng 120.000 quân trong vòng 3 năm, gần như tăng gấp đôi so với lực lượng chưa đầy 76.000 quân hiện tại.

Nhưng theo tướng Sanders, điều này "vẫn chưa đủ". Ông nói thêm rằng Anh phải bắt đầu chương trình huấn luyện và trang bị cho "quân đội nhân dân" có thể được kích hoạt trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng cho biết nước này phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, đồng thời nói rằng chi tiêu quân sự sẽ tăng vượt mục tiêu hiện tại là 2,5% GDP để đối phó các "mối đe dọa hiện hữu" này.

Gần đây quân đội của nhiều quốc gia NATO đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia NATO trong 5-8 năm tới. Báo Bild của Đức cũng trích dẫn một tài liệu mật cho biết, Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột, trong đó Nga tiến hành một "cuộc tấn công mở" vào NATO vào giữa năm 2025, sau những thắng lợi lớn ở Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram kêu gọi nước này sẵn sàng cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga ngay cả sau khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các mối đe dọa quân sự tiềm tàng, bao gồm khả năng Nga tấn công Ba Lan.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cũng cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới. Trong khi đó, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Đức cũng dự đoán vào tháng 11 năm ngoái rằng NATO nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn với Nga trong vòng 5-9 năm tới.