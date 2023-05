1.800 binh sĩ tham gia diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ

Đại diện hải quân các quốc gia thành viên của ASEAN và Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm nhân sự kiện diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ (AIME) 2023 (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ).

Hải quân Ấn Độ và Hải quân Singapore đang đồng tổ chức diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ (AIME) từ ngày 2/5 đến ngày 8/5. Cuộc diễn tập có sự tham dự của hơn 1.800 binh sĩ từ các quốc gia thành viên của ASEAN và Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ đưa 2 chiến hạm là Satpura và Delhi, cùng với Chuẩn đô đốc Gurcharan Singh, Sĩ quan chỉ huy Hạm đội phía Đông tham dự AIME - 2023.

INS Delhi - tàu khu trục tên lửa dẫn đường nội địa đầu tiên của Ấn Độ và INS Satpura - tàu khu trục tên lửa tàng hình nội địa, là một phần của Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ tại Visakhapatnam và hoạt động dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh, Tư lệnh Hải quân phía Đông. Hải quân Singapore tham dự với tàu khu trục RSS Supreme lớp Formidable. Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng tham gia AIME - 2023 với tàu hộ vệ Trần Hưng Đạo.

Cuộc diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ (AIME) 2023 có sự tham gia của 9 tàu chiến, 6 máy bay và hơn 1.800 binh sĩ từ các quốc gia thành viên của ASEAN và Ấn Độ (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ).

Cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra tại căn cứ Hải quân RSS Singapura - Changi, từ ngày 2/5 đến ngày 4/5. Giai đoạn tiếp theo là các hoạt động trên biển, diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 8/5, tại vùng biển quốc tế dọc theo tuyến đường quá cảnh đến Philippines. Đây cũng là vùng biển sau đó các bên tham gia sẽ diễn tập hải quân đa phương ASEAN.

Tại căn cứ hải quân, các binh sĩ sẽ trao đổi nghiệp vụ trong các hoạt động ghé thăm, đổ bộ, lục soát và bắt giữ (VBSS), hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Trong giai đoạn trên biển, lực lượng hải quân các nước sẽ tiến hành nhiều đợt tập trận khác nhau, gồm các cuộc tập trận hạ cánh lên boong tàu của máy bay trực thăng, diễn tập về an ninh hàng hải, thông tin liên lạc và điều động.

Tại cuộc diễn tập an ninh hàng hải, các tàu tham gia sẽ theo dõi chuyển động của các tàu mô phỏng theo cảnh báo từ các sĩ quan liên lạc quốc tế ASEAN trực thuộc Trung tâm hợp nhất thông tin (IFC) của Hải quân Singapore.

Hoạt động này sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống chia sẻ thông tin thời gian thực (IRIS) của IFC, một hệ thống trên web được thiết kế để hỗ trợ công tác an ninh hàng hải nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cuộc tập trận cũng sẽ thực hành Bộ quy tắc ứng phó sự cố ngoài ý muốn trên biển (CUES). Đây cũng là một biện pháp xây dựng lòng tin nhằm thúc đẩy sự tin tưởng và giảm khả năng xảy ra tai nạn hoặc tính toán sai lầm trong lĩnh vực hàng hải.

Cuộc diễn tập cho phép hải quân các nước thành viên ASEAN và Ấn Độ tăng cường hợp tác, hiểu biết và xây dựng lòng tin để giải quyết các thách thức an ninh hàng hải chung trên biển. Các tàu Hải quân Ấn Độ trong thời gian ghé thăm cảng Singapore cũng sẽ tham gia triển lãm quốc phòng hàng hải Quốc tế (IMDEX-23) và hội nghị An ninh Hàng hải Quốc tế (IMSC) do Singapore tổ chức.