Xưởng mặt nạ giấy sôi động dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, xưởng sản xuất mặt nạ giấy của chị Huyền Trang (35 tuổi) tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, đang hoạt động hết công suất để kịp thời cung ứng hàng trăm sản phẩm ra thị trường.

Năm nay, xưởng của chị Trang chủ động giảm sản lượng mặt nạ kích thước lớn, tập trung vào các mẫu nhỏ gọn hơn.

Chị Huyền Trang cùng sản phẩm mặt nạ của mình (Ảnh: Huyền My).

Theo chị Trang, mặt nạ nhỏ không chỉ có giá thành phải chăng mà còn tiện lợi cho du khách mua về làm quà lưu niệm. Các mẫu mặt nạ lớn chủ yếu được dùng để trưng bày, tạo điểm nhấn cho không gian cửa hàng.

Mặt nạ giấy tại xưởng chị Trang có mẫu mã phong phú, từ hình tượng thổ dân, thần linh, mặt nạ hung dữ đến các mẫu cách điệu dành cho trẻ em. Tất cả đều được làm thủ công tỉ mỉ, từ khâu tạo khung bằng giấy, tre, mây đến vẽ tay. Tùy thuộc vào độ cầu kỳ, mỗi sản phẩm có giá dao động từ 250.000 đồng đến vài triệu đồng.

Chị Trang cho biết những ngày gần đây, phần lớn khách hàng đến xưởng là du khách quốc tế. Nhiều gia đình còn hào hứng cho con em mình trải nghiệm vẽ mặt nạ trực tiếp tại xưởng.

Đáng chú ý, các mẫu mặt nạ mang sắc thái dữ tợn được ưa chuộng nhất, bởi theo quan niệm dân gian, chúng tượng trưng cho sức mạnh xua đuổi tà khí, mang lại bình an cho ngôi nhà trong năm mới.

Mắt của mặt nạ luôn được vẽ màu đen để tạo cảm giác mạnh mẽ (Ảnh: Huyền My).

Chia sẻ về cơ duyên với nghề, chị Trang cho biết cha chị là nghệ nhân Nguyễn Hưng, người đã gắn bó hơn 30 năm với nghề làm mặt nạ, đầu lân, đầu thiên cẩu tại Hội An. Từ nhỏ, chị đã lớn lên cùng mùi giấy, tre và theo cha học nghề.

Theo chị Trang, trước đây ở Hội An chủ yếu có hát tuồng, sau đó dần hình thành mặt nạ phục vụ biểu diễn. Cha chị là một trong những người đầu tiên làm mặt nạ trắng trơn để bán theo đơn đặt hàng của các nghệ sĩ biểu diễn tuồng.

Sau này, gia đình bắt đầu tự hoàn thiện sản phẩm, chủ yếu vẽ theo đơn đặt hàng của các nhà hát, có khi lên đến hàng trăm chiếc để tặng khách sau mỗi buổi diễn.

Mặt nạ lớn được chị Trang trưng bày tại cửa hàng (Ảnh: Huyền My).

Về kỹ thuật vẽ, chị Trang cho biết mặt nạ thường không khoét mắt mà vẽ trực tiếp, bởi quan niệm “vẽ mắt là có thần, có hồn”. Đặc biệt, đôi mắt luôn được vẽ màu đen để tạo cảm giác mạnh mẽ, cuốn hút. Mỗi chiếc mặt nạ cũng là một tác phẩm phản ánh cảm xúc của người thợ.

“Nếu tâm trạng không ổn định thì tôi không thể vẽ. Vì vậy, dù khách đặt hàng trăm chiếc, cũng không có chiếc nào được vẽ giống chiếc nào”, chị Trang chia sẻ.

Huyền My