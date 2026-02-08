Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 khai mạc, đón chứng nhận của UNESCO

“Phúc Mã Phi Xuân” mở đầu mùa xuân phía Tây Hà Nội

Đây là mùa thứ 6 liên tiếp đường hoa Home Hanoi Xuan được tổ chức, tiếp tục trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; UNESCO; cùng Lãnh đạo Tập đoàn Sovico, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, Keppel và đông đảo người dân, du khách.

Linh vật Phúc Mã cao 7m, dài 10m, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng (Ảnh: Phú Long).

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc tái hiện không gian Tết truyền thống trong lòng thành phố ngày càng mang nhiều ý nghĩa. Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 vì thế không chỉ là hoạt động trang trí cảnh quan, mà còn là cách kể lại câu chuyện Tết Việt thông qua ngôn ngữ thị giác và trải nghiệm cộng đồng.

Nhiều bạn trẻ dạo bước tham quan Đường hoa, hòa mình vào sắc xuân và không gian cảnh quan rực rỡ (Ảnh: Phú Long).

Home Hanoi Xuan được xây dựng như một không gian văn hóa mở, nơi các giá trị Tết Việt được tiếp cận theo cách gần gũi, phù hợp với nhịp sống đương đại, đặc biệt với thế hệ trẻ và các gia đình sống trong khu đô thị.

Sự kiện cũng gắn với định hướng mở rộng các không gian văn hóa sáng tạo của Hà Nội, trong bối cảnh Thủ đô là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Du khách ghi lại khoảnh khắc đầu xuân tại đường hoa (Ảnh: Phú Long).

Phú Long: Kiến tạo không gian văn hóa bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Richard Mark Leech - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - cho biết Home Hanoi Xuan 2026 được xây dựng với mong muốn tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong không gian sống hiện đại.

“Việc duy trì đường hoa không chỉ nhằm tạo cảnh quan, mà còn góp phần xây dựng đời sống tinh thần, tăng sự gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng các giá trị văn hóa bền vững”, ông Richard Mark Leech chia sẻ.

Ông Richard Mark Leech - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long (Ảnh: Phú Long).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại Giao đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - đơn vị tổ chức đường hoa - trong việc duy trì và phát triển chương trình Home Hanoi Xuan qua nhiều năm, với tinh thần tôn trọng các giá trị truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới để phù hợp với đời sống hiện đại.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ảnh: Phú Long).

Tại lễ khai mạc, ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - đã tham dự và ghi nhận những đóng góp của Home Hanoi Xuan trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

UNESCO trao chứng nhận cho Home Hanoi Xuan (Ảnh: Phú Long).

UNESCO trao chứng nhận cho Home Hanoi Xuan, xác định đây là sáng kiến tiêu biểu trong khuôn khổ quan hệ đối tác UNESCO - SOVICO, góp phần thúc đẩy tầm nhìn và kế hoạch hành động của Hà Nội với vai trò thành phố sáng tạo.

Theo đại diện UNESCO, Home Hanoi Xuan là ví dụ cho cách di sản văn hóa có thể được đưa vào đời sống đô thị một cách linh hoạt, tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia và thụ hưởng.

Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, khai mạc đường hoa Home Hanoi Xuan (Ảnh: Phú Long).

Giá trị tinh thần trong không gian sống cho cư dân

Với nhiều cư dân Mailand Hanoi City, đường hoa đã trở thành một phần quen thuộc của mùa Tết. Chị Hoàng Mai Anh, cư dân sinh sống tại đây 6 năm, cho biết gia đình chị luôn dành thời gian tham quan đường hoa mỗi dịp đầu xuân.

“Năm nay cảnh quan được đầu tư bài bản hơn, hình ảnh Phúc Mã ở trung tâm tạo cảm giác về một năm mới nhiều chuyển động và may mắn,” chị Mai Anh nhận xét.

Theo chị Mai Anh, các hoạt động như xin chữ ông Đồ, làm quạt giấy, làm tò he, hái lộc đầu xuân…, giúp trẻ em hiểu hơn về văn hóa truyền thống.

Không gian đường hoa thu hút gia đình, đặc biệt là trẻ em, thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống (Ảnh: Phú Long).

Cùng chung cảm nhận, bà Hoàng Thị Lanh, cư dân đã sinh sống tại đây 11 năm, cho rằng đường hoa mang lại giá trị gắn kết gia đình. “Gia đình tôi có ba thế hệ cùng sinh sống. Năm nào chúng tôi cũng chụp ảnh kỷ niệm tại đây, đó là niềm vui rất ý nghĩa", bà Lanh nói.

Hoạt động xin chữ ông Đồ (Ảnh: Phú Long).

Với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, không gian đường hoa được thiết kế như một hành trình trải nghiệm liền mạch, dẫn dắt người xem qua các chặng khởi sinh - khai vận - lan tỏa phúc lành.

Điểm nhấn trung tâm là linh vật Phúc Mã cao 7m, dài 10m, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng. Tác phẩm được tạo tác bằng nghệ thuật sơn mài truyền thống, kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại, tạo hiệu ứng nổi bật cả ban ngày lẫn ban đêm.

Theo ban tổ chức, hình ảnh Phúc Mã tung vó giữa không gian hoa xuân được xây dựng như biểu tượng của chuyển động và bứt phá, đại diện cho sức sống và tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội.

Khi trời dần tối, đường hoa lên đèn lung linh tạo nên cảnh sắc ấn tượng (Ảnh: Phú Long).

Bên cạnh đường hoa, phố đi bộ Pont de Long Bien được phát triển thành không gian văn hóa - nghệ thuật với các hoạt động biểu diễn đường phố, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và khu vui chơi dành cho gia đình, trẻ em.

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 diễn ra từ ngày 7/2 đến 22/2 (20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Sự kiện mở cửa tự do, sẵn sàng đón người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm không gian văn hóa xuân trong suốt thời gian diễn ra.