Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Phương Nga gói bánh chưng Tết tặng trẻ vùng cao

Ngày 21/1, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân và Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga xuất hiện tại trường tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) để cùng tham gia gói bánh chưng gửi tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bản Phố, Tả Văn Chưng, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Đây là một hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình Tết sẻ chia, Tết yêu thương do Eden's Call Việt Nam, CLB Liên kết trẻ và Quỹ cộng đồng Phòng tránh thiên tai đồng tổ chức.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng Á hậu Phương Nga tham gia hoạt động gói bánh chưng tặng trẻ em vùng cao.

"Phương Nga đã nhiều năm gắn bó với chương trình nhưng năm nay là năm đầu tiên được trực tiếp tham gia vào công đoạn gói bánh chưng cùng với sự hướng dẫn chuyên nghiệp của các anh đầu bếp.

Phương Nga hi vọng những chiếc bánh chưng năm nay sẽ đến được với những hoàn cảnh thực sự cần thiết, những em nhỏ khó khăn ở vùng cao, nơi đồ ăn, quần áo chưa đủ đầy như chúng ta ở đây. Hi vọng mọi người sẽ có một cái Tết ấm no hơn, đúng nghĩa là một cái Tết đoàn viên", Á hậu Phương Nga chia sẻ.

Các đầu bếp chuyên nghiệp cùng các tình nguyện viên chuẩn bị nguyên liệu trước khi gói bánh chưng.

Hoa hậu Ngọc Hân đã khá quen thuộc với các thao tác gói bánh chưng sau hơn 3 mùa tham dự chương trình Tết sẻ chia.

"Tết đến Xuân về, nhà nhà ai cũng mong muốn được ấm no, hạnh phúc. Những chương trình như Tết sẻ chia vẫn được diễn ra dù không đông vui như mọi năm do tình hình dịch bệnh. Hân tin rằng chương trình sẽ góp phần sẻ chia với các mảnh đời khó khăn như truyền thống vốn có của dân tộc Việt Nam chúng ta. Năm nay là năm thứ 3 Hân tham gia chương trình nên mình rất biết việc, còn có thể hướng dẫn các bạn nhỏ lần đầu gói bánh chưng", Hoa hậu Ngọc Hân cho biết.

Dù thời tiết mưa lạnh, các hoạt động gói bánh chưng vẫn diễn ra bình thường.

Bánh chưng sau khi gói sẽ được nấu tại chỗ, vận chuyển cho trẻ em vùng cao vào ngày 23/1.

Trong thời tiết mưa lạnh, âm u, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Phương Nga cùng các bạn nhỏ trường tiểu học Chu Văn An đã gói được hơn 1.000 chiếc bánh chưng, chung tay mang lại một cái Tết đầm ấm cho những hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Những chiếc bánh chưng này sẽ được trao tận tay các em nhỏ của huyện vùng cao Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào ngày 23/1/2022.