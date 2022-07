Xót xa 2 đứa trẻ hiếu học cùng bị tan máu bẩm sinh khao khát được sống

Hoàn cảnh vô cùng bi đát kể trên là của gia đình chị Hoàng Thị Minh (45 tuổi, trú ở thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Một ngày hè oi bức, chúng tôi đến thăm gia đình chị Minh, đúng lúc 2 đứa trẻ vừa kết thúc đợt điều trị, mới trở về nhà từ bệnh viện.

Bụng trướng to, da mặt xanh tái cậu bé Mùng Văn Kiệt (11 tuổi) nằm thượt trên giường trải chiếc chiếu cói cũ đã sờn rách. Ngồi bên cạnh, chị Minh liên tục xoa bụng, bóp chân, bóp tay cho con trai.

Người mẹ nghèo bùi ngùi cho chúng tôi biết: "Hôm nay, các cháu vừa được truyền máu. Cái Lê phải trở lại trường nội trú ngay để ôn thi tốt nghiệp THPT. Thằng bé này bệnh nặng hơn, nhìn con mệt mỏi, xanh xao vàng vọt, em như đứt từng khúc ruột. Muốn mua chút thức ăn để bồi dưỡng cho cháu mà em không biết tìm đâu ra tiền…", chị Minh bật khóc, những giọt nước mắt tủi cực thi nhau lăn dài trên gương mặt lam lũ.

Người phụ nữ dân tộc Nùng kể, đứa con gái thứ 2, Mùng Thị Lê (SN 2004) sinh ra vốn khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến năm Lê được 2 tuổi thì tự dưng em xuất hiện các cơn sốt cao liên tục, da vàng, cơ thể còi cọc…, chị Minh đưa con đi khám thì phát hiện bé mắc căn bệnh Thalassemia (hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh).

Dù đã được bác sĩ cho biết căn bệnh bé đang mang trong mình phải chữa trị khẩn cấp, liên tục và suốt đời. Nhưng vì không có tiền, nên chị Minh cứ lần nữa mãi không đưa con đi bệnh viện. Chỉ đến khi thấy gương mặt con biến dạng, cơ thể ngày một xanh xao, vàng vọt, có lần đột nhiên ngất xỉu… Người mẹ nghèo mới tá hóa vay tiền đưa xuống Hà Nội.

Kể từ đó, đều đặn hàng tháng một lần cô bé Lê phải tới bệnh viện truyền máu. Hơn 10 năm trời con gái sống bằng máu của người khác, còn bố mẹ nghèo thì mang gánh nợ khổng lồ trên vai.

Tưởng rằng, đứa con gái mang căn bệnh quái ác cả đời đã khiến những đấng sinh thành nếm trải đủ nỗi đau. Nhưng, một lần nữa số phận nghiệt ngã lại gọi tên đứa con trai út, Mùng Văn Kiệt (SN 2011) của chị Minh…

"Thằng bé Kiệt năm gần 2 tuổi cũng có những biểu hiệu giống chị Lê của nó. Vợ chồng em sợ quá, vội vàng đưa con đi bệnh viện. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm của con mà lòng em như có lửa đốt. Rồi điều vợ chồng em không mong mỏi cũng xảy đến.

Khi bác sĩ cho biết, 2 đứa con em cùng mắc một căn bệnh do kết hợp gen của bố mẹ. Chỉ nghe được đến thế, em ôm đầu lảo đảo rồi ngã vật xuống đất không biết gì nữa… ", chị Minh đau đớn kể lại.

Đều đặn mỗi tháng một lần 2 bé Lê và Kiệt cùng phải nhập viện. Mỗi lần như vậy ngoài các khoản Bảo hiểm y tế chi trả, thì tiền thuốc mua thêm, tiền đi đường, tiền ăn, tiền nhà trọ…, cũng lên đến cả chục triệu đồng.

Dành dụm từng đồng, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con, những ngày chăm sóc các con ở bệnh viện, vợ chồng chị Minh không dám ăn gì ngoài những suất cơm, suất cháo từ thiện từ các nhà hảo tâm.

"Vợ chồng em chẳng có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng. Khi nào em vay được tiền thì các cháu được đến bệnh viện đúng lịch hẹn. Cũng bởi vậy mà bệnh của cháu Kiệt ngày một nặng hơn. Gần đây, bụng cháu trướng to hơn vì lách to và cả gan to nữa.

Em biết như vậy là có tội với con, nhưng vợ chồng em kiệt quệ quá rồi!... Giữa lúc vợ chồng em đang rối bời vì lo chữa trị cho con thì mẹ chồng em lại bị tai biến nằm liệt giường. Giờ em biết phải làm sao đây!... ", bế tắc, cùng cực khiến người mẹ nghèo ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ.

Nói về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình chị Minh, chị Nông Thị Chiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động ái ngại cho biết: "Gia đình chị Minh là hộ nghèo nhiều năm, 2 cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải chữa trị liên tục, cả đời. Chính quyền, Hội Chữ thập đỏ và bà con chúng tôi cũng thường xuyên quyên góp giúp đỡ, nhưng cũng không được là bao. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Minh, để các cháu được tiếp tục chữa trị thường xuyên hơn…".

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4450 xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Minh

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0388403831

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4450)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269