Xin cứu lấy con mắt còn lại của bé gái 2 tuổi

Vận may đưa con đến với đời

Bé Đinh Trần Diễm My (sinh ngày 10/11/2021) là con thứ 3 của vợ chồng anh Đinh Vũ Hoãn (SN 1988) và chị Trần Thị Diễm Hương (SN 1987). Vợ chồng anh Hoãn đã có 1 con trai (SN 2011) và 1 con gái (SN 2014) nên không tính sinh thêm, Diễm My là "vỡ kế hoạch".

Với suy nghĩ mỗi đứa trẻ đến với đời đều là phước đức tổ tiên, chị Hương quyết giữ thai chờ ngày sinh con, dù lúc ấy chị đang điều trị bệnh nhân xơ tử cung. Nhưng khi thai được 3 tháng thì u nang tử cung phát triển lớn chèn thai khiến chị động thai, không thể đi đứng mà phải nằm một chỗ dưỡng thai.

Đúng thời gian chị Hương mang thai Diễm My và bị động thai thì dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, đi lại khó khăn, việc điều trị càng phức tạp hơn. Bác sĩ khuyên chị bỏ thai vì điều trị để giữ con rất tốn kém, lại có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ lẫn con. Nhưng Hương cương quyết: "Dù bé chưa sinh ra nhưng cũng là con mình, bỏ thì mình mang tội. Con nào cũng là con, sao đành lòng bỏ".

Gần 6 tháng nằm bất động dưỡng thai, chị Hương mới sinh được Diễm My.

Dù chị Hương dưỡng thai rất kỹ theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng đến 8 tháng thai kỳ, chị bị băng huyết, phải mổ cấp cứu để bắt con. May mắn là ca mổ thành công, cứu sống được cả mẹ lẫn con.

Chị Hương xúc động chia sẻ: "Em sinh 3 đứa, Diễm My là đứa duy nhất nặng 3,2kg dù thiếu tháng, nặng hơn 2 anh chị của nó. Giữ con, sinh con rồi nuôi con thời gian đó rất gian nan vì đúng đợt dịch. Khổ thì khổ nhưng vợ chồng em rất hạnh phúc vì may mắn đã mỉm cười với mẹ con em, em được bình an, con được sinh ra đời khỏe mạnh!".

May mắn không trọn vẹn

Diễm My đã đấu tranh thành công với số phận, may mắn sống sót qua thai kỳ khó khăn nhưng may mắn ấy đã không trọn vẹn.

Khi Diễm My tròn 8 tháng, tròng mắt của bé hơi lệch, mọi người cứ tưởng con bị lé nên không ai để ý.

Một ngày đầu tháng 1, My ngước đầu nhìn chằm chằm lên bóng đèn trên trần nhà, dì của bé đến bẹo má My mới phát hiện trong tròng mắt con có một vệt màu vàng nhỏ bằng móng tay.

Thấy bất thường, chị Hương đưa con đến bệnh viện tỉnh khám thì các bác sĩ lắc đầu, chia buồn vì 99% xác định bé có khối u rất lớn trong mắt, yêu cầu chuyển gấp lên tuyến trung ương.

Theo kết quả giải phẫu bệnh ngày 6/2 của Bệnh viện Mắt, bên trong mắt trái của Diễm My có khối u màu trắng đục đã vôi hóa. Khối u có kích thước đến 17x17mm, chiếm gần hết nhãn cầu trái (đường kính 22x22mm). Không chỉ lớn, khối u còn đang vôi hóa mạnh gây xuất huyết và hoại tử trong u.

May mắn là Diễm My được phát hiện kịp thời, khối u chưa bộc phát ra ngoài nên ít nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, các bác sĩ yêu cầu phải múc bỏ mắt trái để loại hết tế bào ung thư, nếu không thì có nguy cơ xâm lấn sâu vào bên trong hốc mắt, di căn vào màng não vì khối u đang phát triển rất nhanh.

Nghe tin con gái phải múc bỏ một con mắt, chị Diễm Hương như rụng rời tay chân, khóc ngất giữa bệnh viện. Chị nghẹn ngào chia sẻ: "Không ngờ con gái em còn quá nhỏ, chưa biết đi đứng, nói chuyện đã phải chịu phải gánh chịu đau đớn quá lớn như vậy!".

Thời điểm My phát bệnh là tháng Chạp năm 2022, chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán 2023. Nhưng năm ấy, gia đình chị Diễm Hương không hề có Tết. 2 đứa con lớn được gửi cho bà nội trông. 2 vợ chồng Hương đưa Diễm My vào TPHCM điều trị xuyên Tết mới may mắn giữ lại được tính mạng của con.

Diễm My đã may mắn 2 lần thoát khỏi cửa tử nhưng con đường sống của con còn nhiều gian nan.

Chỉ mong giữ được con mắt còn lại

Sau khi phẫu thuật múc bỏ mắt trái, My được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chỉ định hóa trị phác đồ VEC mỗi lần 2 chu kỳ. Theo y chứng, Diễm My bị ung thư nguyên bào võng mạc biệt hóa cao xâm lấn hắc mạc.

Cứ sau khi hoành thành 2 chu kỳ hóa trị, Diễm My sẽ sang Bệnh viện Mắt thăm khám. Theo bác sĩ điều trị, chứng bệnh của My có nguy cơ tái phát và di căn rất cao. Dự kiến bé phải trải qua 8 chu kỳ hóa trị như thế mới xét nghiệm lại để đánh giá bệnh tình, hiệu quả chữa trị.

Hiện Diễm My đã hoàn tất 4 chu kỳ hóa trị, đoạn đường phía trước còn rất dài nhưng cha mẹ con thì đã khánh kiệt, đứng trước nguy cơ phải ngừng điều trị, phó mặc cho số phận. Có lúc con được yêu cầu nằm viện dài ngày truyền máu mà Hương đành xin về vì không còn tiền.

Cả gia đình 6 miệng ăn chỉ dựa vào tiền lương tài xế xe tải của anh Hoãn.

Trước đây, khi chưa mang thai Diễm My thì chị Hương bán hàng online, anh Hoãn chạy xe tải thuê, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng cũng đủ cho gia đình nhỏ chi tiêu. Nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, làm ăn thất bát, chị Hương mang thai khó rồi sinh con mắc bệnh nặng, cha chồng mắc ung thư rồi qua đời… thì gia đình khánh kiệt.

Với Diễm Hương, con nào cũng là con, chị chỉ cầu mong giữ lại được con mắt còn lại cho Diễm My, chị không nỡ dừng chữa trị khi còn có khả năng cứu con.

Nhưng nhìn lại gia đình mình không còn tài sản gì đáng giá, 3 đứa con nheo nhóc, mẹ già kham khổ, chồng làm quần quật cũng không đủ chi tiêu, nợ nần chồng chất… thì chị lại không biết lựa chọn như thế nào là đúng.

"Có lúc em nghĩ mình sống sao khổ quá, không sống có phải sướng hơn không. Nhưng bác sĩ khuyên bây giờ con cái chỉ biết dựa vào vợ chồng em thôi, có chuyện gì thì mấy đứa nhỏ biết sống làm sao. Bởi vậy mà vợ chồng em ráng, gắng sức làm, gắng sức lo, mà không biết ráng được đến lúc nào nữa…", chị Hương thở dài tâm sự.

Giờ đây, chị Hương chỉ cầu mong giữ lại được con mắt còn lại cho con.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Phan Thanh Phong, Trưởng thôn Phước Lương (xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), cho biết: "Trước đây gia đình anh Hoãn, chị Hương tuy không khá giả nhưng cũng đủ ăn, có nhà để ở. Nhưng 3 năm trở lại đây, khi con nhỏ của anh chị bệnh thì rất khó khăn. Có lúc cả 2 vợ chồng đều nghỉ làm, đưa con đi TPHCM chữa bệnh, không làm ra tiền mà thuốc men, đi lại tốn kém nên mới khó khăn như bây giờ".

Theo ông Phong, gia cảnh nhà anh Hoãn ngày càng khó vì anh là lao động chính mà bữa làm bữa nghỉ, chi tiêu cho gia đình 6 người cũng khó duy trì, chưa kể đến tiền chữa bệnh cho bé My. Do đó, ông hy vọng các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này.