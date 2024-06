4 bố con mắc bệnh hiểm nghèo, sống nhờ máu người khác

Đó là hoàn cảnh vô cùng bi đát của gia đình chị Trần Thị Phương (36 tuổi, thôn Vải, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa). Chồng chị Phương là anh Phạm Văn Tường (38 tuổi) cùng 3 con mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).

Chị Phương chia sẻ, chỉ còn ít ngày nữa là đến lịch nhập viện điều trị của cả 4 bố con. Thế nhưng, đến thời điểm này chị vẫn chưa xoay xở đủ tiền để lo cho chồng và các con.

"Không có tiền đi viện 4 bố con sẽ chết. Càng gần đến ngày truyền máu, sức khỏe của 4 bố con càng yếu, chỉ có thể nằm một chỗ. Ít hôm nữa thôi là đến kỳ truyền máu rồi mà tôi chưa biết phải xoay xở đâu ra tiền", chị Phương tâm sự.

Chị Phương kể, vợ chồng chị cưới nhau năm 2007. Năm 2008, đón con gái đầu lòng là bé Phạm Hoài Thu. Khi Hoài Thu được 1 tuổi, thấy con còi cọc, da xanh, ốm triền miên, vợ chồng chị Phương đưa đi bệnh viện khám thì lặng người khi phát hiện con bị bệnh tan máu bẩm sinh.

"Tôi như chết lặng khi biết con bị bệnh. Bác sĩ nói, con có thể khỏi khi được ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 500 triệu đồng. Không có tiền, tôi ngậm ngùi ôm con về nhà chấp nhận hàng tháng đi viện "xin" máu cho con", chị Phương kể.

Năm 2010, bé Phạm Mai Trang (con thứ 2) chào đời trong niềm vui vô bờ của gia đình. Nhưng, trái tim người mẹ lại bị bóp nghẹt khi Mai Trang cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Đầu năm 2019, chị Phương sinh con thứ 3. Vợ chồng chị đặt tên con là Phạm Minh Trí, với hy vọng con là ánh sáng, cùng bố mẹ vượt qua nỗi buồn. Thế nhưng, một lần nữa tai ương ập đến với gia đình chị Phương, bé Minh Trí cũng bị căn bệnh như hai người chị gái.

Vẫn như những lần trước, lòng người mẹ quặn thắt, nhắm mắt, bỏ qua cơ hội chữa lành bệnh cho con… Hàng tháng chị phải đưa 3 con đi bệnh viện truyền máu. Kể từ ngày các con bị bệnh, cái nghèo, cái khó cứ thế đeo bám đôi vợ chồng trẻ. Không một lời kêu ca, họ làm thuê, cuốc mướn, góp tiền chữa bệnh cho con.

Tưởng chừng như khó khăn sẽ dần qua đi nhưng đến cuối năm 2023, anh Tường cũng được phát hiện mắc căn bệnh như 3 con. Từ ngày bị bệnh, bố của 3 đứa trẻ chẳng thể lam lũ, làm những công việc nặng nhọc như trước. Kinh tế của gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng và tiền trợ cấp xã hội.

"Nhiều lúc tôi rơi vào tuyệt vọng. Số phận của gia đình quá nghiệt ngã", chị Phương quay mặt, giấu những giọt nước mắt đang chực trào.

Chồng và 3 con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ trẻ bế tắc

Suốt nhiều năm ròng rã chữa bệnh cho chồng con, chị Phương phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ cứ thế lớn dần lên khiến người vợ trẻ rơi vào bế tắc. Mấy ngày qua, vì lo lắng không có tiền đưa chồng con đi chữa bệnh, chị Phương nhiều đêm thức trắng.

"Cơ hội sống được chia đều cho cả 4 bố con, nhưng tôi đã khánh kiệt rồi. Lúc nào, tôi cũng nơm nớp lo "tử thần" sẽ mang chồng và các con đi", chị Phương òa khóc.

Ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, cho biết, gia đình anh Tường có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thời gian vừa qua, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện cùng với chính quyền địa phương, các đoàn thể, anh em họ hàng, bà con trong thôn đã chung tay góp tiền, góp sức làm cho gia đình anh Tường một căn nhà cấp 4.

"Biết 4 bố con anh Tường phải truyền máu mới có thể sống, chính quyền địa phương đã kêu gọi bà con giúp đỡ, song ở vùng quê nghèo, sự hỗ trợ không được là bao. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong 4 bố con anh Tường được các nhà hảo tâm tiếp sức, để có cơ hội được chữa trị", ông Việt chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm huyết học - truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết tan máu bẩm sinh là một nhóm bệnh huyết sắc tố gây thiếu máu, tan máu di truyền.

"Đây là bệnh mãn tính, phụ thuộc hoàn toàn vào truyền máu vì cơ thể không thể sản sinh ra máu, lượng máu cứ thấp dần. Tùy vào tình trạng bệnh nặng, nhẹ để có lịch trình truyền máu phù hợp. Trung bình, người bị bệnh này phải truyền máu 10-12 lần/năm", bác sĩ Thắng nói.

Theo bác sĩ Thắng, khi mắc căn bệnh này, nếu không truyền máu và thải sắt theo định kỳ, người bệnh sẽ trở nên xanh xao, yếu ớt và gặp hàng loạt biến chứng như khuôn mặt biến dạng, gan, lách to, suy gan hoặc suy tim.

"4 bố con nhà anh Tường đều có cơ hội sống khi được truyền máu. Tuy nhiên thời gian điều trị kéo dài, tiền ăn uống, đi lại rất tốn kém", bác sĩ Thắng cho biết.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5257 xin gửi về:

1. Anh Phạm Văn Tường

Địa chỉ: Thôn Vải, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0705 502 114 (anh Tường).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5257)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269